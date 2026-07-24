Borgo Monchiero entra nella collezione di Autentico Hotels Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere entra in Autentico Hotels. La struttura, ricavata da un antico monastero del XVIII secolo immerso tra le colline delle Langhe nella provincia di Cuneo, torna a vivere grazie a un meticoloso progetto di restauro conservativo. Nato dalla visione condivisa dei proprietari Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti, Borgo Monchiero rappresenta la seconda struttura storica della collezione Heritage By Atmosphere di Atmosphere Core. Un sogno realizzato «L’inaugurazione ufficiale di Borgo Monchiero è la realizzazione di un sogno, nato dal desiderio di riportare in vita un borgo quasi dimenticato al quale siamo profondamente legati per i ricordi d’infanzia e la passione per lo straordinario territorio che lo circonda, condividendone l’anima e la storia con il mondo» affermano i proprietari. «Il progetto Borgo Monchiero coniuga perfettamente la filosofia di ospitalità ‘Joy of Giving’, condivisa da tutte le strutture di Atmosphere Core, con la promessa del marchio secondario Heritage by Atmosphere di infondere nuova vita a luoghi straordinari, rispettandone l’identità e trasformandoli al contempo in esperienze di ospitalità autentiche e raffinate – aggiunge Salil Panigrahi, cofondatore e amministratore delegato di Atmosphere Core -. La sua apertura rappresenta per noi un momento particolarmente significativo: la nostra pluriennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale, unita alla nostra strategia di espansione globale, ci ha portato a stringere importanti collaborazioni con aziende europee e prestigiosi marchi italiani, che culminano oggi nel lancio della nostra prima destinazione in Europa e della seconda struttura Heritage by Atmosphere». La struttura dispone di 25 camere e suite distribuite tra lo storico monastero e la villa, che offrono due interpretazioni complementari di un’ospitalità raffinata. Nel vonastero, le camere nascono dalle antiche celle monastiche, oggi trasformate in spazi eleganti che conservano i materiali originali e i dettagli storici, arricchiti dai comfort moderni; le categorie superiori si estendono in luminose suite con finiture su misura che esaltano il carattere autentico dell’edificio. Nella villa, le camere riflettono un’eleganza più residenziale e aristocratica, con interni intimi, luminosi e raffinati, pensati per un soggiorno privato immerso nella quiete delle colline. A completare l’offerta c’è la Camera del Priore, uno spazioso appartamento con camere comunicanti, ideale per famiglie o piccoli gruppi, che unisce privacy, storia e comfort.



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(Chiara Ambrosioni)\r

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[caption id=\"attachment_519566\" align=\"alignright\" width=\"310\"] Pippo Russotti, managing director di Russotti Gestioni Hotels[/caption]","post_title":"Milan Marriott Hotel presenta la sua terrazza aperta sulla città","post_date":"2026-07-23T15:22:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784820156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519551\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Gandellini[/caption]\r

Il sentiment positivo verso il mercato alberghiero europeo si mantiene solido: i dati diffusi da Cbre e contenuti all'interno dell'European Hotel Investor Intentions Survey 2026 indicano oltre il 90% degli investitori che prevede di mantenere o incrementare i volumi di investimento destinati a questa asset class.\r

Nonostante l'incertezza geopolitica e la pressione sui costi operativi rappresentino le principali sfide per l'anno in corso, gli investitori restano motivati da prospettive di rendimento complessivo interessante, indicate dal 33% del campione, e da dinamiche di prezzo e valutazione ritenute ancora favorevoli (29%).\r

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Italia protagonista\r

In questo scenario, l'Italia consolida il proprio ruolo da protagonista. Sul fronte delle aspettative di performance, il nostro Paese si conferma al secondo posto in Europa, preceduto dalla sola Spagna e seguito dal Regno Unito. Un posizionamento che trova conferma anche nelle intenzioni di investimento per il 2026: Italia e Spagna insieme concentrano oltre il 40% del totale delle intenzioni di investimento a livello europeo, a testimonianza di un interesse strutturale dei capitali internazionali verso il Sud Europa.\r

Analizzando nel dettaglio le principali città, Milano si distingue raggiungendo il quarto posto a pari merito con Parigi tra le destinazioni urbane più attrattive per i capitali europei. Anche Roma continua a registrare un forte interesse, posizionandosi al settimo posto insieme a Copenaghen, Praga, Ginevra e Atene. In cima alla classifica si trovano Londra e Barcellona, prime a pari punti.\r

Le strategie di investimento continuano a premiare le operazioni value-add (53%), affiancate da una decisa ripresa dell’interesse verso dinamiche opportunistiche, salite al 25%. Sul fronte del posizionamento, il segmento Luxury si conferma il più attrattivo per il 53% degli intervistati, seguito dall’upper upscale (44%).\r

«I risultati del 2026 evidenziano un mercato sostenuto da una domanda strutturale, in grado di resistere alle pressioni sui costi e all'incertezza geopolitica, confermando il settore alberghiero come un asset class particolarmente solida e attrattiva - ha commentato Kenneth Hatton, head of hotels Europe di Cbre -. La fiducia degli investitori, in particolare per quanto riguarda le prospettive di rendimento complessivo, rimane intatta, soprattutto nei mercati core come la Spagna, l'Italia e il Regno Unito».\r

«I capitali internazionali guardano l'Italia non più solo per il suo patrimonio turistico, ma sempre più per la sua solidità finanziaria. Il secondo posto in Europa nelle aspettative di performance conferma questa tendenza e testimonia come gli investitori riconoscano nel nostro Paese un potenziale di crescita e trasformazione concreto e misurabile - aggiunge Silvia Gandellini, head of capital markets Italy di Cbre -. Gli investitori, infatti, non ricercano soltanto esposizione al comparto, ma opportunità di creazione di valore attraverso operazioni di riposizionamento nei segmenti upper-upscale e luxury, dove i fondamentali della domanda continuano a mostrarsi particolarmente solidi».","post_title":"Cbre: Italia sul podio dei paesi europei che attraggono più investimenti","post_date":"2026-07-23T12:28:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784809680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Barcelò si è unito al crescente numero di catene alberghiere spagnole che si ritirano da Cuba a causa delle pressioni dell'amministrazione Trump. Meliá Hotels International aveva già annunciato che la società che gestisce i suoi hotel a Cuba lascerà definitivamente l'isola, mentre Iberostar Hotels & Resorts ha confermato a Hosteltur di «non gestire né commercializzare più alcun hotel a Cuba» .\r

La ritirata di Barcelò\r

A queste due grandi catene con una presenza storica a Cuba segue Barcelò, che possedeva due hotel appartenenti al gruppo statale Gran Caribe. Il ritiro definitivo delle catene alberghiere spagnole da Cuba giunge in seguito alle crescenti pressioni statunitensi sull'isola. Meliá ha spiegato in una dichiarazione che tale decisione «risponde alle persistenti difficoltà operative, legali, economiche e finanziarie che affliggono il Paese e che impediscono di garantire le condizioni minime di stabilità necessarie allo sviluppo delle attività commerciali».\r

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Per mesi, le catene alberghiere spagnole sono state costrette a interrompere i rapporti con Gaviota , Cubanacán , Gran Caribe e Islazul, i principali gruppi alberghieri cubani.\r

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Dal 1° giugno, Iberostar ha drasticamente ridotto le proprie attività, passando dalla gestione di 18 stabilimenti a soli sei, lasciando che l'operatività di quelli di proprietà di Gaviota si adattasse al quadro normativo imposto dall'amministrazione statunitense. Da parte sua, Meliá ha interrotto i rapporti con Gaviota all'inizio di giugno, dopo l'ultimatum di Trump a tutte le società straniere di liquidare le attività legate al conglomerato militare Gaesa, proprietario dei grandi gruppi alberghieri.\r

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","post_title":"Anche Barcelò lascia Cuba: continua la ritirata delle catene spagnole","post_date":"2026-07-23T11:32:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784806348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nemi Hotel propone family suite spaziose, comfort contemporaneo e una posizione strategica: il lifestyle hotel 5 stelle di via Benvenuto Cellini a Milano interpreta il crescente trend del turismo family con un'ospitalità su misura.\r

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Parte della collezione Tribute Portfolio Hotels by Marriott Bonvoy, Nemi Hotel presenta la propria proposta dedicata alle famiglie, he comprende family suite composte da due camere comunicanti, Milano family suite e Milano family terrace suite, due suite collegate da un ingresso privato che garantiscono ancora maggiore indipendenza e privacy.\r

La struttura\r

Dagli spazi comuni affacciati sul giardino interno alle camere caratterizzate da un design funzionale, ogni dettaglio è pensato per garantire un'esperienza autentica e personalizzata. Con 49 camere e suite, tra cui le Terrace suite con terrazza privata e le Milano suite con vista sulla città, Nemi interpreta un'idea contemporanea di ospitalità, fatta di eleganza discreta, attenzione al benessere e forte legame con il territorio. Completano l'esperienza il ristorante Forte Garden, affacciato sul cortile interno, il lounge bar e un servizio su misura che accompagna gli ospiti nella scoperta di Milano.\r

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La posizione dell'hotel consente di raggiungere facilmente alcune delle principali attrazioni family-friendly della città. Dal museo dei Bambini Milano, ospitato nella Rotonda della Besana, al museo nazionale della Scienza e della Tecnologia, passando per l'Acquario civico, il Planetario e gli spazi verdi di parco Sempione, Milano offre un itinerario capace di unire cultura, gioco e scoperta. Anche il centro storico, con il Duomo, il castello Sforzesco e i percorsi pedonali, si presta a essere vissuto con i bambini.\r

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","post_title":"Nemi Hotel: relax a 5 stelle per il turismo family","post_date":"2026-07-23T10:56:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784804208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meininger Hotels sta accelerando la sua espansione europea dopo aver registrato un fatturato annuo di oltre 200 milioni di euro e aver delineato i piani per incrementare il proprio portfolio da 37 a 50 hotel entro la fine del decennio.\r

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Come riporta Travelmole, il gruppo alberghiero ibrido, che combina i comfort di un hotel con l'atmosfera conviviale di un ostello, ha registrato un altro anno finanziario positivo, nonostante un calendario di eventi meno ricco e le continue pressioni economiche in tutta Europa. La società ha registrato circa 4,6 milioni di pernottamenti durante il suo esercizio fiscale, con un aumento di quasi il 2% rispetto all'anno precedente, mentre il tasso di occupazione medio è rimasto appena al di sotto dell'80%.\r

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L'amministratore delegato Ajit Menon ha affermato che i risultati dimostrano la solidità del modello di business dell'azienda. «Nonostante l'aumento del costo della vita e la riduzione dei grandi eventi, abbiamo registrato una solida crescita su base annua sia in termini di fatturato che di utili. I nostri risultati riflettono la validità del nostro modello ibrido e l'impegno dei nostri team».\r

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I viaggi di gruppo continuano a rappresentare un importante motore di crescita, con una quota compresa tra il 20% e il 25% del fatturato totale. Questo segmento si è espanso del 10% nell'ultimo anno, con previsioni di crescita analoghe per l'anno fiscale 2027. \r

Le novità in arrivo\r

Attualmente Meininger gestisce 37 hotel che offrono circa 6.000 camere e oltre 21.000 posti letto in 27 città europee. A giugno è stata inaugurata una nuova struttura a Barcellona, ​​mentre sono previsti ulteriori hotel a Edimburgo e Tel Aviv, seguiti da Strasburgo nel 2027 e Madrid, Dublino e Porto nel 2028. L'obiettivo a lungo termine è raggiungere 50 hotel entro il 2030, concentrando gran parte della crescita futura sull'Europa meridionale e orientale.\r

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L'azienda prevede un rafforzamento della domanda durante l'anno fiscale 2027, in quanto l'Europa ospiterà un maggior numero di fiere internazionali, eventi sportivi e importanti tournée concertistiche . Si stima che i pernottamenti raggiungeranno circa 5 milioni.\r

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Parallelamente all'espansione geografica, Meininger sta investendo massicciamente nella tecnologia digitale, progettata per migliorare l'esperienza degli ospiti e ottimizzare le operazioni. Il suo chatbot sul sito web, Mila, basato sull'intelligenza artificiale, gestisce ormai una quota significativa delle richieste di routine dei clienti, mentre il check-in online continua a ridurre i tempi di attesa alla reception. Il gruppo alberghiero sta inoltre introducendo una nuova piattaforma hr basata sul cloud per standardizzare la gestione dei dipendenti in tutta l'azienda. La seconda fase del lancio sarà completata quest'anno.\r

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Un'altra importante iniziativa è l'implementazione di Mobile Key, che consentirà agli ospiti di sbloccare le camere con i propri smartphone. La tecnologia dovrebbe essere disponibile in tutte le strutture entro la fine dell'anno fiscale 2028. L'azienda sta inoltre aggiornando i sistemi di pagamento, gli strumenti di prenotazione dei viaggi d'affari e le funzionalità self-service per i clienti di gruppo.\r

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Gli investimenti stanno affluendo anche negli hotel già esistenti. Recentemente sono stati completati progetti di ristrutturazione a Francoforte, Salisburgo, Amsterdam e Copenaghen, mentre il Berlin Mitte Humboldthaus è stato oggetto di un'ampia riprogettazione che ha incluso camere rinnovate, una hall modernizzata e un nuovo bar. Ulteriori lavori di ristrutturazione sono previsti a Monaco, Vienna, Marsiglia e Parigi nel corso del 2027.\r

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L'azienda sta inoltre ampliando le proprie iniziative esg attraverso il monitoraggio dei gas serra, la formazione dei dipendenti in materia di sostenibilità e le valutazioni del rischio climatico per hotel selezionati.\r

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","post_title":"Meininger Hotels: obiettivo 50 strutture entro il 2030","post_date":"2026-07-23T09:25:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784798742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nomadaria è la nuova casa a bordo lago dei laghi Nabi, oasi naturale della Campania con tende luxury e lodge sospesi sull’acqua sul litorale Domizio.\r

Il progetto\r

Nomadaria si sviluppa intorno a un albero: la stanza e il bagno si affacciano su un cavedio che lo incornicia, mentre ampie vetrate cancellano ogni distanza tra l'architettura e il paesaggio che la accoglie. C'è anche un patio riservato, a bordo lago.\r

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Dietro questo progetto c'è Officine Tamborrino: HouseTree, il sistema abitativo ideato dall'architetto Paolo Scoglio e reinterpretato dalla designer Elena Salmistraro con Nomadaria, capace di trasformare la microarchitettura in un racconto, in dialogo costante con il territorio che la ospita.\r

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L'oasi naturale della Campania è situata sul litorale Domizio, in provincia di Caserta, dove un tempo si estraeva sabbia e oggi si estende una delle storie di rigenerazione ambientale più riuscite del Sud Italia. Nomadaria si inserisce in questo ecosistema come sintesi della filosofia di laghi Nabi: un'ospitalità che non impone la propria presenza al paesaggio, ma vi si integra con discrezione.\r

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","post_title":"Laghi Nabi, l'ospitalità si declina con Nomadaria, la nuova casa a bordo lago","post_date":"2026-07-23T09:04:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784797443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisabetta Fabri[/caption]\r

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Nel 2025 Starhotels ha registrato i migliori risultati economici della storia del gruppo. Il cda ha approvato il bilancio che indica ricavi pari a 340 milioni di euro, Ebitda di 108 milioni di euro e investimenti per oltre 64 milioni di euro.\r

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La crescita è stata sostenuta dal miglioramento della performance operativa dell'intero portafoglio, dall'espansione della domanda internazionale, dalla crescita del canale diretto e del programma loyalty I am Star e dalla valorizzazione degli investimenti effettuati negli ultimi esercizi.\r

Il piano di investimenti\r

Gli investimenti hanno riguardato l'acquisizione dell'Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi, di un nuovo albergo ad Anacapri - in corso di ristrutturazione, la cui apertura è prevista per il 2028 - e numerosi interventi di riqualificazione del portfolio, tra cui la riapertura dell'hotel Gabrielli a Venezia, il restyling dell'hotel d'Inghilterra a Roma e l'apertura dei Teatro Luxury Apartments di Firenze. L'obiettivo è incrementare nel tempo il valore patrimoniale degli asset e la loro capacità di generare redditività.\r

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Alla base di questo percorso c'è un principio rimasto invariato nel tempo: investire in hotel con una forte identità, valorizzarne la storia e accompagnarne l'evoluzione, creando valore duraturo per gli ospiti, i collaboratori e i territori. «Crescere, per noi, non significa semplicemente aggiungere nuovi hotel, ma creare valore duraturo attraverso progetti coerenti con la nostra identità e con il nostro modo di interpretare l'ospitalità. È questo approccio, fondato su disciplina e coerenza, che ci ha permesso di ottenere i risultati record del 2025 e che continuerà a guidare lo sviluppo di Starhotels negli anni a venire - commenta Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. I risultati confermano inoltre la validità delle scelte compiute in questi anni: migliorare continuamente l'esperienza dei nostri ospiti e continuare a investire nelle persone che ogni giorno la rendono possibile - oggi oltre 1.700 collaboratori, che trasformano la nostra visione in un modo di accogliere riconoscibile e autentico».\r

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","post_title":"Starhotels: nel 2025 il miglior risultato economico di sempre","post_date":"2026-07-22T14:36:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784731012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo family continua a dimostrare la propria solidità e capacità di crescita. I dati del primo semestre 2026 registrati da Italy Family Hotels - consorzio alberghiero in Italia interamente dedicato alle famiglie che conta più di 160 hotel specializzati in vacanze con bambini - confermano un andamento positivo del settore, con oltre 206.000 richieste di soggiorno generate dal portale tra gennaio e giugno, pari a un incremento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

Crescono gli stranieri\r

Pur restando il mercato italiano il principale bacino di riferimento, arriva al 33,2% del totale l'interesse delle famiglie straniere verso l'offerta family italiana. «Dietro questi numeri ci sono famiglie sempre più informate ma anche albergatori attenti - dichiara Alessandro Zaffi, presidente di Italy Family Hotels -. Per noi innovare significa disporre di strumenti per conoscere meglio gli ospiti. Vanno in questa direzione i nostri investimenti in Bino AI - il nuovo assistente intelligente integrato nel portale che mette la tecnologia al servizio delle famiglie ed è stato realizzato per il 60% con il contributo della Camera di Commercio della Romagna - e nel nuovo sistema di recensioni family, che offre alle famiglie uno strumento utile nella scelta della vacanza».\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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","post_title":"Italy Family Hotels: il portale consolida la crescita del turismo family","post_date":"2026-07-22T14:23:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784730221000]}]}}