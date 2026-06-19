Bluserena porta il mare a Milano. Padolecchia: «L’estate entra nel vivo» Bluserena porta il mare a Milano. In occasione delle celebrazioni per i 40 anni di attività, il gruppo alberghiero sbarca nel capoluogo lombardo con un progetto innovativo che rende omaggio alla sdraio come simbolo del mare italiano, del relax e delle vacanze. La sdraio “più grande del mondo”, con tanto di certificazione da parte del Guinness World Records, fa bella mostra di sè nella centralissima piazza Gae Aulenti, all’interno di uno spazio brandizzato dove rilassarsi per una pausa. Da oggi a domenica sarà così possibile sperimentare un assaggio di vacanza accomodandosi sulle sdraio predisposte in un’area riservata, per rilassarsi ascoltando in cuffia il rumore del mare. «Un’iniziativa insolita – spiega il direttore marketing Antonello Padolecchia – volutamente originale, che si inserisce nel solco delle attività organizzate per celebrare i nostri primi 40 anni». “Per le spiagge più belle del mondo, serve la sdraio più grande del mondo” recita lo slogan di Bluserena, che si ispira a un’attività concentrata sul Mare Italia e che quest’anno arriva al giro di boa dei 40 anni. «Il 2026 è un anno molto importante per noi – prosegue Padolecchia -. Accanto alle attività pensate per celebrare la ricorrenza, abbiamo lanciato la formula “Inclusive Made in Italy” e presentato il programma fedeltà Stay. La percentuale di repeater, attualmente di circa il 40%, è per noi una componente fondamentale della clientela, da premiare con attività ad hoc». Il trend del booking Passando all’andamento del booking, Padolecchia si dice ottimista: «Il trend è simile a quello del 2025, anche se stiamo assistendo a un maggior ricorso alle prenotazioni sotto data. Anche la prossimità sta giocando un ruolo importante nel definire le dinamiche di acquisto. Fra le aree coperte dai nostri resort, la Sardegna si sta muovendo particolarmente bene grazie anche all’apporto dei mercati internazionali. Un altro dato interessante è la migliore distribuzione della domanda sui mesi di spalla, anche per ragioni legate al cambiamento climatico». Le prossime settimane saranno cruciali per avere un quadro più preciso sull’andamento della stagione. Intanto, Bluserena prosegue i festeggiamenti per il 40° e continua sulla strada della valorizzazione dei territori che ospitano i suoi resort. Condividi

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Bawe Island è il primo "One island, one resort" di questo genere realizzato a Zanzibar e nasce con l’obiettivo di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla lientela di Azemar. L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. Bawe Island è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola. Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti. L'attività di tour operator generalista sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore delle strutture a marchio ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude le 6 proprietà di Azemar alle Maldive e a Zanzibar. L'ampiezza dell'offerta consente di accontentare anche i numerosi repeater che, anno dopo anno, continuano a scegliere Azemar per programmare i propri soggiorni. Un nuovo area sales Durante la serata è stato presentato anche il nuovo area sales per Triveneto e Mantova, Gianluca Urro, un nome molto conosciuto sul territorio. 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In occasione delle celebrazioni per i 40 anni di attività, il gruppo alberghiero sbarca nel capoluogo lombardo con un progetto innovativo che rende omaggio alla sdraio come simbolo del mare italiano, del relax e delle vacanze. La sdraio “più grande del mondo”, con tanto di certificazione da parte del Guinness World Records, fa bella mostra di sè nella centralissima piazza Gae Aulenti, all’interno di uno spazio brandizzato dove rilassarsi per una pausa. Da oggi a domenica sarà così possibile sperimentare un assaggio di vacanza accomodandosi sulle sdraio predisposte in un’area riservata, per rilassarsi ascoltando in cuffia il rumore del mare. «Un’iniziativa insolita – spiega il direttore marketing Antonello Padolecchia – volutamente originale, che si inserisce nel solco delle attività organizzate per celebrare i nostri primi 40 anni».\r

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“Per le spiagge più belle del mondo, serve la sdraio più grande del mondo” recita lo slogan di Bluserena, che si ispira a un’attività concentrata sul Mare Italia e che quest’anno arriva al giro di boa dei 40 anni. «Il 2026 è un anno molto importante per noi – prosegue Padolecchia -. Accanto alle attività pensate per celebrare la ricorrenza, abbiamo lanciato la formula “Inclusive Made in Italy” e presentato il programma fedeltà Stay. La percentuale di repeater, attualmente di circa il 40%, è per noi una componente fondamentale della clientela, da premiare con attività ad hoc».\r

Il trend del booking\r

[caption id=\"attachment_517107\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Antonello Padolecchia[/caption]\r

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Passando all’andamento del booking, Padolecchia si dice ottimista: «Il trend è simile a quello del 2025, anche se stiamo assistendo a un maggior ricorso alle prenotazioni sotto data. Anche la prossimità sta giocando un ruolo importante nel definire le dinamiche di acquisto. Fra le aree coperte dai nostri resort, la Sardegna si sta muovendo particolarmente bene grazie anche all’apporto dei mercati internazionali. Un altro dato interessante è la migliore distribuzione della domanda sui mesi di spalla, anche per ragioni legate al cambiamento climatico». Le prossime settimane saranno cruciali per avere un quadro più preciso sull'andamento della stagione. Intanto, Bluserena prosegue i festeggiamenti per il 40° e continua sulla strada della valorizzazione dei territori che ospitano i suoi resort.","post_title":"Bluserena porta il mare a Milano. Padolecchia: «L'estate entra nel vivo»","post_date":"2026-06-19T14:29:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781879361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_517101\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

Quality Group mantiene dritta la barra. In un contesto segnato dagli effetti del conflitto nel Golfo e da una domanda condizionata da una forte variabilità, l’outgoing registra una flessione del 6,8% rispetto al 2025, che si riduce al -4,5% considerando anche l’incoming. La progressiva normalizzazione dei conti attesa per la stagione autunno-inverno rappresenta però un segnale concreto della resilienza del gruppo e della sua capacità di reagire con rapidità alle oscillazioni del mercato.\r

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Le attese\r

In una fase caratterizzata da forte attenzione mediatica, alcune criticità circoscritte o solo paventate hanno contribuito ad alimentare un clima di prudenza, estendendo gli effetti negativi di una crisi regionale anche a destinazioni non direttamente coinvolte. Si tratta tuttavia di criticità che Quality Group ha affrontato con pragmatismo grazie ad un ampio portafoglio di prodotti e a un consolidato posizionamento sul mercato. In questo scenario, un ulteriore impulso alle vendite arriverà tra fine giugno e inizio settembre con l’uscita dei nuovi cataloghi dei brand di Quality Group, cui seguiranno i lanci previsti a metà novembre, insieme alla conferma e alla prosecuzione, anche durante l’estate, delle attività formative dedicate al trade.\r

«Siamo ancora nella fase iniziale di rilancio - spiega Marco Peci, direttore commerciale e marketing di Quality Group - ma già nelle prossime settimane, con una stabilizzazione del quadro geopolitico, ci aspettiamo un'accelerazione. Al momento le prenotazioni sono in calo del 7% per i mesi a venire, naturalmente con ampie differenze tra destinazione e destinazione. Alcune aree restano in sofferenza — Stati Uniti, India, alcune destinazioni africane. Bene, invece, l'Oriente oltre il Golfo e dunque Giappone, Cina e Indocina, altrettanto bene il Centro-Sudamerica, l'Europa, l'Italia e, tutto sommato, anche l'Africa del Nord».\r

«Dietro la normalizzazione delle vendite - prosegue Marco Peci - va colto il lavoro certosino e quotidiano dei nostri addetti al booking e all’operativo. Elasticità, competenza e capacità di fornire un quadro realistico della situazione emergono come le tre virtù di chi come noi conosce a fondo le destinazioni offerte. Il fatto che le prenotazioni siano ora in equilibrio, fra un 50% di viaggi organizzati e un 50% di viaggi individuali, evidenzia la fiducia e l’ampio raggio della domanda che ci viene sottoposta. La percentuale di chiusura dei preventivi risulta di riflesso più alta che nel 2025; chi chiede di viaggiare in questo momento è piuttosto determinato ad acquistare».\r

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easyJet conferma infatti il proprio impegno sulla Grecia e su Creta in particolare: oggi la compagnia raggiunge l’isola da Milano Malpensa e Napoli, con voli diretti su entrambi gli scali, Heraklion e Chania, e tariffe che restano accessibili anche nei mesi centrali dell’estate. Un network che, insieme alla rete più ampia sulla Grecia, rende la destinazione facilmente raggiungibile e flessibile da programmare.\r

Il 2025 ha portato per l’isola una novità di rilievo: i Centri Palaziali Minoici di Creta sono infatti entrati a far parte del patrimonio mondiale Unesco. Il sito seriale comprende sei aree archeologiche e il palazzo di Cnosso, il più noto, accoglie circa un milione di visitatori ogni anno. Proprio per la complessità storica e simbolica del sito — che grazie alla componente mitologica affascina molto le famiglie con bambini — la visita guidata fa la differenza, trasformando un percorso archeologico in un racconto coinvolgente. Il museo archeologico di Heraklion, visitabile in circa un’ora e venti minuti, completa la proposta culturale, gratuita per gli under 25.\r

Tradizioni da scoprire\r

Ma l’identità cretese è un patrimonio vivo che si rinnova nelle tradizioni popolari, protagoniste di rievocazioni e festival organizzati nei centri storici dell’isola, da Heraklion ai villaggi dell’entroterra. Tra questi, Archanes merita una menzione speciale, perché custodisce una cooperativa di sette donne che da vent’anni tramanda le ricette centenarie della tradizione cretese nella loro forma più autentica e apre la sua cucina a chiunque desideri un’esperienza immersiva.\r

Non lontano da qui si trova anche Moinoterra, una delle circa quaranta cantine cretesi — quasi tutte con proposte di degustazione — che si concentra sull’esperienza boutique e sul racconto dei vitigni autoctoni, con percorsi pensati anche per persone con disabilità motorie e sensoriali.\r

Non manca una proposta gastronomica all’altezza, con una concentrazione di taverne capaci di unire un ambiente semplice e genuino a una cucina locale di qualità, economica e sempre accompagnata da un’accoglienza che mette a proprio agio il visitatore.\r

Anche il mare merita un posto di rilievo nella programmazione: Heraklion resta il punto di partenza ideale ma — trattandosi di un’isola estesa — bisogna mettere in conto spostamenti in auto per raggiungere le località costiere più interessanti, dalla vicina Bali alla rinomata Balos, una delle spiagge più fotografate della Grecia, ma anche Rhethymno, Elafonissi e Chania. Un ventaglio che spazia da arenili attrezzati (e spesso attenti all’accessibilità) e facilmente raggiungibili, a baie più isolate, ideali per chi cerca un mare ancora autentico.\r

Perchè Creta è un’isola che si rivela per gradi, tra archeologia, tavola e costa — e che non a caso conquista i viaggiatori al punto da farli tornare più volte.\r

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(Micol Rossi)\r

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[gallery ids=\"517096,517097,517098\"]","post_title":"Creta: l’isola che si fa scoprire due volte","post_date":"2026-06-19T13:32:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781875940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sostegno alla cultura e integrazione con il territorio: torna “Speciale estate con Francorosso”, l’iniziativa del museo Egizio e di Francorosso che consente di visitare gratuitamente il museo ogni sabato sera dal 4 luglio fino all'8 agosto dalle 18,30 alle 22,30.\r

Giunto alla sua terza edizione, “Speciale Estate con Francorosso” si inserisce tra le azioni di sostegno alla cultura ed al territorio promosse da Alpitour World con il suo piano di responsabilità sociale.\r

Francorosso offrirà al pubblico, nell’ambito dello Speciale estate, biglietti gratuiti per il museo Egizio, prenotabili online.\r

Durante queste serate sarà presente in museo lo staff di Francorosso e, per coloro che si recheranno presso il corner Francorosso, ci sarà la possibilità di ricevere un gadget ed una copia del Magazine Egittoyou.\r

Un’iniziativa accessibile a tutti e a tutte, pensata per chi rimane in città e anche per chi sceglie di visitare Torino nel fine settimana. Un’ultima occasione, inoltre, per ammirare il Pyramidion di Kha e il Libro dei Morti di Merit, due importanti prestiti rispettivamente dal Musée du Louvre e dalla Bibliothèque nationale de France di Parigi, e visibili insieme in museo solo fino al 10 agosto 2026.\r

Uno specialista sull'Egitto\r

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Francorosso è specializzato sulla destinazione Egitto sin dagli anni ’70. Ha sempre avuto un approccio di ricerca, rispetto e curiosità verso i luoghi e le popolazioni visitate. Oggi vanta un’ampia programmazione con oltre 60 voli settimanali e 30 differenti proposte di viaggio. Tra queste ci sono 10 itinerari esperienziali tra crociere sul Nilo e pacchetti week end al Il Cairo e 20 proposte in resort balneari in commercializzazione esclusiva per il mercato italiano.\r

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Museo Egizio – Nato nel 1824, il Museo Egizio è il più antico museo dedicato alla civiltà sviluppatasi sulle rive del Nilo. Dal 2023 è in corso un ambizioso progetto di rinnovamento architettonico e museografico, firmato dallo Studio OMA, sotto la supervisione scientifica del direttore, Christian Greco e dei curatori del museo.\r

Per visitare gratuitamente il Museo Egizio il sabato sera è necessario prenotarsi online a questo link.\r

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Si è discusso di queste tematiche a Genova nel corso del Convegno internazionale \"Destinazioni Turistiche Inclusive e Smart: Strategie per l'innovazione\", promosso da Enat (European Network for Accessible Tourism), AccessibleEU e Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.\r

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L'evento ha riunito rappresentanti della Commissione Europea, di UN Tourism - Organizzazione delle Nazioni Unite per il turismo, del Ministero del turismo, del Ministero per le disabilità, della regione Liguria, del comune di Genova, delle European Capitals of tourism, del mondo associativo, accademico e imprenditoriale, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo internazionale sul ruolo dell'accessibilità come fattore di innovazione, sostenibilità e sviluppo economico.\r

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Nel corso dei lavori è emersa la necessità di accelerare gli investimenti in accessibilità, mobilità inclusiva, innovazione digitale, formazione degli operatori e accessibilità del patrimonio culturale, favorendo la diffusione di modelli condivisi a livello europeo e di strategie integrate per la costruzione di destinazioni sempre più inclusive.\r

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Il 2026 segna il ventesimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, che riconosce la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e ricreativa come un diritto fondamentale da garantire a tutte le persone.\r

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«Il Ministero del Turismo ha avviato iniziative concrete, tra cui la sottoscrizione di un Fondo interministeriale da 50 milioni destinato alle Regioni - spiega il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi in un messaggio inviato ai promotori e partecipanti dell’evento - per sostenere progetti di turismo accessibile, migliorare i servizi e promuovere tirocini e percorsi formativi in favore dell’accoglienza delle persone con disabilità. Una collaborazione stabile tra istituzioni, territori, operatori e Associazione del Terzo settore, potrà aiutarci a d affrontare meglio i bisogni delle persone».\r

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«Nella Riforma della disabilità diamo spazio al diritto delle persone con disabilità – aggiunge il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nel videomessaggio inviato all’evento - a fruire come tutti i cittadini di spiagge, mare, montagna, percorsi, culture. Lavoriamoci tutti insieme: istituzioni nazionali e territoriali, mondo privato, servizi turistici, Terzo Settore, anche per fornire le corrette informazioni e conoscenze che rendano accessibile una meta».\r

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Particolare attenzione è stata dedicata alle migliori pratiche europee nel campo delle destinazioni turistiche accessibili e smart. Le esperienze presentate hanno evidenziato come l'accessibilità rappresenti oggi un elemento strategico per migliorare la qualità dell'esperienza turistica, ampliare la platea dei visitatori, favorire la destagionalizzazione e rafforzare la competitività dei territori. Un approccio che conferma come l'accessibilità non sia un costo aggiuntivo, ma un investimento capace di generare sviluppo economico, innovazione e inclusione sociale.\r

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«Le destinazioni turistiche più innovative - commenta Anna Grazia Laura, presidente di ENAT – European Network for Accessible Tourism, la principale rete europea dedicata alla promozione del turismo accessibile - sono quelle che riescono a integrare l'accessibilità nella pianificazione, nei servizi e nell'esperienza dei visitatori. Il confronto internazionale promosso a Genova dimostra quanto sia importante mettere in rete competenze, esperienze e buone pratiche per accelerare il cambiamento e costruire un turismo realmente inclusivo per tutti».","post_title":"Destinazioni turistiche inclusive e smart, se ne parla a Genova","post_date":"2026-06-19T12:39:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781872755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Montenegro, l’ultima grande sorpresa dell’Adriatico\" è il nuovo Reportage di Travel Quotidiano.\r

Il Montenegro è una delle destinazioni emergenti d’Europa, capace di offrire in un territorio di appena 13.800 chilometri quadrati una straordinaria varietà di paesaggi e attrazioni. Con 290 chilometri di costa adriatica, montagne che superano i 2.500 metri e foreste primordiali, il Paese si presta a essere visitato in ogni stagione, anche se primavera ed estate rappresentano i momenti ideali per scoprirne le bellezze. Grazie ai collegamenti aerei con l’Italia e ai traghetti che collegano la costa montenegrina ad Ancona e Bari, raggiungerlo è semplice.\r

Il viaggio prende avvio da Bar, principale porto del Montenegro meridionale. Oltre al suo ruolo strategico, la città custodisce alcuni dei simboli più importanti del Paese, come la Stara Maslina, considerata uno degli ulivi più antichi d’Europa. Nelle vicinanze sorgono le rovine di Stari Bar, antica città fortificata che conserva testimonianze delle dominazioni illirica, romana, veneziana e ottomana. Poco distante si estende il Lago di Scutari, il più grande dei Balcani, celebre per le sue zone umide, le escursioni in barca, il birdwatching e le spettacolari distese di ninfee.\r

Proseguendo lungo la costa si incontrano spiagge, promontori e villaggi di pescatori fino a raggiungere Sveti Stefan, uno dei luoghi più iconici del Montenegro. L’antico borgo fortificato costruito su un isolotto roccioso fu trasformato negli anni Cinquanta in un esclusivo complesso alberghiero e successivamente rilanciato come destinazione di lusso. Poco oltre si trova Budva, considerata la capitale turistica del Paese. Il suo centro storico racchiuso dalle mura medievali conserva vicoli in pietra, piazze e chiese di influenza veneziana. Tra i luoghi più rappresentativi figurano la Cittadella, la Chiesa della Santissima Trinità e il Museo Civico, mentre il lungomare si anima al tramonto con ristoranti, wine bar, locali e casinò.\r

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Il viaggio continua verso le Bocche di Cattaro, una profonda insenatura che rappresenta uno degli scenari più spettacolari dell’Adriatico. Qui sorge Kotor, patrimonio mondiale UNESCO e autentico gioiello veneziano. Le sue mura si sviluppano per oltre quattro chilometri lungo la montagna e racchiudono un centro storico dove si intrecciano le testimonianze delle diverse dominazioni. La Cattedrale di San Trifone, la Chiesa di San Luca, la Piazza delle Armi e la Torre dell’Orologio raccontano secoli di storia, mentre la Fortezza di San Giovanni offre una vista panoramica sulle Bocche di Cattaro.\r

Sulla sponda opposta della baia, a Tivat, si scopre il volto più moderno e internazionale del Montenegro. Porto Montenegro ospita superyacht, hotel di lusso, residenze esclusive, boutique, gallerie d’arte, beach club e ristoranti gourmet. Nelle vicinanze, il resort One&Only Portonovi contribuisce a rafforzare l’offerta dedicata all’ospitalità di alta gamma.\r

Lasciata la costa, una strada panoramica conduce verso il massiccio del Lovćen attraverso una serie di tornanti che regalano ampie vedute sulle Bocche di Cattaro. A collegare la baia alle montagne è la moderna funivia Kotor-Lovćen. Si raggiunge così Cetinje, antica capitale reale e cuore storico del Paese, dove si trovano il Monastero di Cetinje e il Palazzo Reale di Re Nicola I Petrović, oggi trasformato in museo. Poco distante sorge Njeguši, villaggio noto per la produzione del tradizionale njeguški pršut.\r

L’itinerario si conclude a Podgorica, capitale del Montenegro. Ricostruita quasi interamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la città alterna edifici moderni e quartieri residenziali al nucleo storico di Stara Varoš, caratterizzato da moschee, viuzze e testimonianze del periodo ottomano. Nei pressi dell’aeroporto si estende infine Ćemovsko Polje, uno dei più grandi vigneti continui d’Europa, dove nasce il Vranac, vino simbolo dell’enologia montenegrina.\r

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Scopri di più","post_title":"Montenegro, l’ultima grande sorpresa dell’Adriatico. Il Reportage.","post_date":"2026-06-19T11:31:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["montenegro","reportage"],"post_tag_name":["montenegro","Reportage"]},"sort":[1781868705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Spesso non c’è bisogno di guardare lontano, quando si programma un viaggio: l’orizzonte più immediato, quello di casa ma capace di condurre comunque lontano, non è meno interessante. Per questo il Mediterraneo, quello che per primi i Romani chiamarono Mare Nostrum, si rivela altrettanto entusiasmante di altri mari e relative località: dal Mare del Nord al Mar dei Caraibi, per fare degli esempi esotici e illustri.\r

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Qualcosa che vale ancora di più se si considera, come modalità di vacanza, quella che vede al centro le crociere Mediterraneo: parlare al plurale è infatti indispensabile, dal momento che sono davvero tanti i Paesi toccati da questo tipo di esperienza, capace di unire relax e ottimizzazione degli spostamenti. Un modo lento di muoversi da una località all’altra, godendo di panorami marini superlativi, programmando gite sulla terraferma memorabili, senza nulla togliere a soluzioni culinarie e di intrattenimento nel segno dell’eccellenza.\r

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La crociera conquista per il suo ritmo disteso e il comfort che accompagna ogni momento: nel Mediterraneo, tutto questo trova una cornice ideale.\r

Mediterraneo: un mare tutto da scoprire\r

Al Mediterraneo è dedicata una canzone di Mango - per il testo di Mogol - che racconta bene il rapporto con quello che rappresenta molto più di un mare. Il Mediterraneo è un luogo di memoria e di nostalgia, di emozione e tradizione, ma anche un ambiente che ha assunto una notevole importanza ecologica e culturale sull’intera civiltà umana, soprattutto occidentale.\r

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Per questo, più che ammirato, per essere compreso, necessita di essere ascoltato, respirato, assaggiato, in una parola soltanto: vissuto. Il clima mite permette di partire alla volta di una crociera non soltanto nei mesi caldi dell’estate, ma tutto l’anno, scoprendo incantevoli città d’arte, piccole località inaspettate, tramonti superbi e con qualcosa di dolce (e romantico), esperienze autentiche.\r

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Tutte peculiarità che rendono una crociera in questo angolo del mondo qualcosa da sperimentare più volte nella vita. Conseguita tale l’esperienza, avrete infatti voglia di ripeterla, se viaggiare con lentezza e assaporando ogni momento è ciò che vi piace di più.\r

Quali destinazioni, durante una crociera nel Mediterraneo?\r

Partiamo dalla parte occidentale del Mare Nostrum. Ecco alcuni esempi di itinerari - e relativi Paesi - toccati da questo tipo di crociere:\r

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\tItalia e Malta: tra Sicilia e Puglia, per poi sbarcare in un’isola ricca di fascino, unica nel suo genere, cosmopolita e selvaggia;\r

\tItalia, Francia e Spagna: l’esclusività della Costa Smeralda e della Costa Azzurra, per poi spingersi fino ad alcune mete iberiche come Palma, Valencia o Alicante. Un’altra città menzionata da questo tipo di tratte è Marsiglia, pervasa da una luce luminosa, ben raccontata dallo scrittore sardo Nicola Lecca nel libro I colori dopo il bianco, perfetto per il viaggio.\r

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Non è da meno il Mediterraneo orientale, che vede l’Italia ancora una volta protagonista: il Belpaese è infatti crocevia del Mare Nostrum, il suo punto di passaggio e collegamento per eccellenza.\r

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Sarà dunque possibile prendere il largo alla volta di Malta, Croazia e Grecia, toccando tantissime mete interessanti, tra cui Cefalonia, Mykonos e Atene, ma anche Dubrovnik e Rodi. Città tutte diverse, tutte speciali, proprio come il Mediterraneo, che tante storie custodisce e racconta.","post_title":"Perché scegliere il Mediterraneo per una crociera? In viaggio nel Mare Nostrum","post_date":"2026-06-19T11:15:10+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":["atene","cefalonia","citta-darte-mediterraneo","costa-azzurra","costa-smeralda","crociera-croazia","crociera-francia","crociera-grecia","crociera-italia","crociera-malta","crociera-nel-mediterraneo","crociera-spagna","crociere-estive","crociere-mediterraneo","crociere-tutto-lanno","destinazioni-crociera","dubrovnik","itinerari-mediterraneo","mare-nostrum","mediterraneo-occidentale","mediterraneo-orientale","migliori-crociere-mediterraneo","mykonos","rodi","turismo-marittimo","vacanza-in-crociera","vacanze-mare-europa","vacanze-nel-mediterraneo","viaggio-in-nave","viaggio-relax"],"post_tag_name":["atene","Cefalonia","città d'arte Mediterraneo","costa azzurra","Costa Smeralda","crociera Croazia","crociera Francia","crociera Grecia","crociera Italia","crociera Malta","crociera nel Mediterraneo","crociera Spagna","crociere estive","crociere Mediterraneo","crociere tutto l'anno","destinazioni crociera","dubrovnik","itinerari Mediterraneo","mare nostrum","Mediterraneo occidentale","Mediterraneo orientale","migliori crociere Mediterraneo.","Mykonos","Rodi","turismo marittimo","vacanza in crociera","vacanze mare Europa","vacanze nel mediterraneo","viaggio in nave","viaggio relax"]},"sort":[1781867710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo d'Africa. Come sottolineato dai dati diffusi dal Wttc, questo continente registrerà numeri in costante crescita anche nei prossimi anni. Un dato che i tour operator stanno considerando con grande attenzione, rinnovando e ampliando le proposte di viaggio verso quest'area del mondo. L'ultima notizia riguarda African Explorer, che ha presentato African Journey, la nuova linea dedicata a viaggi d’élite, che nasce in risposta alla crescente domanda di itinerari tailor made all’interno del segmento luxury. Con questo lancio, l’operatore mette a disposizione del comparto turistico nazionale un patrimonio di competenze, relazioni e conoscenza del territorio costruito in oltre cinquant'anni di attività sul Continente.\r

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Più che una collezione di itinerari, African Journey si propone come un atelier del viaggio su misura. Ogni esperienza viene costruita a partire dalle esigenze del cliente, combinando strutture selezionate, partner locali e attività esclusive sotto il coordinamento operativo sviluppato direttamente da African Explorer.\r

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«Negli ultimi anni il mercato ha subito una profonda trasformazione – spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer –. Chi sceglie African Journey non cerca semplicemente un safari esclusivo, ma un'architettura di viaggio fluida, flessibile e totalmente personalizzata sui propri ritmi. African Journey nasce come estensione couture del nostro know-how: non un'alternativa alla programmazione, ma la massima espressione del nostro potere contrattuale e relazionale sul campo, messo a disposizione del posizionamento commerciale delle agenzie partner».\r

Il cuore del progetto\r

Il cuore della linea non è la singola destinazione, ma la capacità di trasformare richieste complesse in proposte di viaggio concrete e realizzabili. Ogni proposta nasce dal confronto a tre tra l'agenzia, il cliente e i referenti locali, basandosi su una selezione di eco-boutique lodge e campi tendati di piccole dimensioni, spesso situati in aree remote e scelti per l’elevata flessibilità e per l’eccellenza del servizio. L'offerta comprende attività totalmente personalizzabili: dai safari privati ai voli panoramici in elicottero, dai trasferimenti in piccoli aeromobili alle escursioni specialistiche dedicate a interessi specifici del viaggiatore.\r

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«Quando un cliente cerca qualcosa che va oltre la programmazione standard, entra in gioco African Journey – conclude Simonetti – l'agenzia mantiene il proprio ruolo di consulente e di punto di riferimento per il cliente, mentre noi mettiamo a disposizione la nostra capacità operativa per trasformare un'idea di viaggio in un progetto concreto».\r

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Agenti di viaggio di Verona ma non solo al centro della presentazione organizzata da Azemar presso il Due Torri hotel nel cuore di della città veneta. Durante la serata il tour operator ha fatto focus sui plus che contraddistinguono Bawe Island, una delle strutture di punta di Azemar inaugurata a luglio 2024 a Zanzibar.\r

Bawe Island è il primo \"One island, one resort\" di questo genere realizzato a Zanzibar e nasce con l’obiettivo di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla lientela di Azemar.\r

L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. Bawe Island è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola.\r

Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti. L'attività di tour operator generalista sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore delle strutture a marchio ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude le 6 proprietà di Azemar alle Maldive e a Zanzibar. L'ampiezza dell'offerta consente di accontentare anche i numerosi repeater che, anno dopo anno, continuano a scegliere Azemar per programmare i propri soggiorni.\r

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Un nuovo area sales\r

Durante la serata è stato presentato anche il nuovo area sales per Triveneto e Mantova, Gianluca Urro, un nome molto conosciuto sul territorio.","post_title":"Azemar porta a Verona l’atmosfera di Bawe Island","post_date":"2026-06-19T10:07:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781863670000]}]}}