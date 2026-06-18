Bluserena festeggia i 40 anni a Milano con una “sdraio gigante” Per celebrare i 40 anni di attività, il gruppo, il gruppo Bluserena Hotels & Resorts ha scelto un gesto simbolico: realizzare la sdraio più grande del mondo e regalare ai milanesi un momento di relax dai ritmi frenetici della città.

La sdraio, alta 9 metri, sarà installata in piazza Gae Aulenti ed è candidata al Guinness World Records. Domani alle 10, alla presenza di giudici internazionali incaricati della rilevazione, si saprà se l’icona per eccellenza dell’estate balneare italiana avrà raggiunto l’obiettivo. Un patrimonio straordinario «Abbiamo scelto di realizzare questa iniziativa perché la sdraio è un simbolo semplice, immediato e profondamente italiano. Evoca la vacanza al mare, il tempo trascorso in famiglia, i momenti condivisi con gli amici, il piacere di rallentare e ritrovare il valore dello stare insieme. È un’immagine che appartiene alla memoria collettiva di generazioni di italiani – spiega Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts -. Per noi di Bluserena questa installazione assume un significato ancora più speciale nell’anno del nostro 40° anniversario. Da quattro decenni promuoviamo il patrimonio turistico italiano e la cultura dell’ospitalità del nostro Paese attraverso 13 hotel e resort situati in alcune delle destinazioni più belle d’Italia, dalla Puglia alla Sardegna, dalla Sicilia alla Calabria, dall’Abruzzo al Piemonte. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio positivo e concreto: la vacanza italiana rappresenta un patrimonio straordinario per il Paese. È espressione della bellezza dei territori, della qualità dell’accoglienza, del lavoro di migliaia di professionisti e del valore delle relazioni umane». Accanto all’installazione, fino a domenica 21 giugno, piazza Gae Aulenti si trasformerà in un solarium a cielo aperto con 24 sdraio di misura standard sulle quali i passanti potranno accomodarsi, indossare speciali cuffie wireless e immergersi in una meditazione guidata gratuita di 5 minuti avvolti dai suoni delle onde del mare. L’evento rimarrà aperto al pubblico gratuitamente tutti i giorni, dal 19 al 21 giugno, dalle ore 10 alle ore 19. Condividi

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Un patrimonio straordinario\r

«Abbiamo scelto di realizzare questa iniziativa perché la sdraio è un simbolo semplice, immediato e profondamente italiano. Evoca la vacanza al mare, il tempo trascorso in famiglia, i momenti condivisi con gli amici, il piacere di rallentare e ritrovare il valore dello stare insieme. È un'immagine che appartiene alla memoria collettiva di generazioni di italiani - spiega Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts -. Per noi di Bluserena questa installazione assume un significato ancora più speciale nell'anno del nostro 40° anniversario. Da quattro decenni promuoviamo il patrimonio turistico italiano e la cultura dell'ospitalità del nostro Paese attraverso 13 hotel e resort situati in alcune delle destinazioni più belle d'Italia, dalla Puglia alla Sardegna, dalla Sicilia alla Calabria, dall'Abruzzo al Piemonte. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio positivo e concreto: la vacanza italiana rappresenta un patrimonio straordinario per il Paese. È espressione della bellezza dei territori, della qualità dell'accoglienza, del lavoro di migliaia di professionisti e del valore delle relazioni umane».\r

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I nuovi spazi\r

Sono sedici le nuove camere e suite, che si aprono al paesaggio attraverso facciate vetrate a tutta altezza, prive di cornice, per offrire una vista ininterrotta sul massiccio del Catinaccio-Rosengarten. In questa soluzione di continuità tra ambienti, la luce e il panorama diventano veri e propri elementi di arredo.\r

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In totale coerenza con il progetto di riqualificazione, l’elemento centrale del nuovo resort è la piscina panoramica indoor–outdoor, concepita in connessione fluida tra acqua e montagna. Aperta tutto l’anno, la piscina si estende e abbraccia le Dolomiti, mentre il solarium e il pool deck sono orientati per valorizzarne al massimo la vista. A completare l’offerta wellness, la nuova Adults Only Sauna House introduce un approccio più esperienziale al benessere,.\r

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Oltre alla clientela individuale, la nuova organizzazione degli spazi e il flusso architettonico rendono il resort particolarmente adatto anche a contesti professionali. Con complessive 52 camere tra contemporary e classic style — di cui 16 twin —, una sala meeting a illuminazione naturale per un massimo di 40 persone e diverse aree breakout interne ed esterne, Ganis Resort offre un ambiente contemporaneo e flessibile, in cui lavoro, attività outdoor e momenti di rigenerazione si integrano con naturale continuità.\r

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","post_title":"Ganis Resort: riapertura in luglio dopo un importante restyling","post_date":"2026-06-17T11:50:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781697021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi del Mappamondo apre le prenotazioni natalizie sulla Thailandia. Partendo il 20 dicembre da Roma con voli diretti Ita Airways (possibilità di avvicinamento anche da altri aeroporti italiani) si potrà scegliere di soggiornare a Phuket o a Koh Samed abbinando alla scoperta di queste isole tropicali anche Bangkok, dove le giornate trascorreranno tra attività culturali e momenti di scoperta grazie alle tre escursioni esclusive con guida in italiano che Mappamondo ha incluso nei pacchetti di viaggio: i templi della città, il palazzo reale e il santuario Lak Mueang, il Maeklong Railway Market e il mercato galleggiante di Damnoen Saduak. Dopo il volo intercontinentale, all’arrivo a Bangkok, a tutti i clienti Mappamondo sarà garantita la camera d’albergo dalle 9 del mattino.\r

La proposta\r

La proposta per scoprire l’isola di Koh Samed prevede un soggiorno di 5 notti presso il Samed Sai Kaew Beach Resort di prima categoria superiore con sistemazione in Deluxe Cottage e trattamento di prima colazione, mentre a Phuket si potranno trascorrere 6 notti con la possibilità di optare anche per il trattamento di mezza pensione soggiornando al Beyond Resort Kata di prima categoria superiore, con l’opportunità di scegliere tra il pranzo o la cena à la carte.\r

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Per trascorrere l’Epifania in Thailandia le partenze sono invece previste il 1 gennaio 2027, sempre con volo diretto Ita Airways da Roma Fiumicino. Anche queste soluzioni di viaggio sono state confezionate per combinare la visita di Bangkok alle atmosfere di Phuket e Koh Samed dove si potrà soggiornare, rispettivamente 5 e 4 notti. Durante il soggiorno di 2 notti a Bangkok i clienti Mappamondo avranno la possibilità di partecipare ad un’escursione in esclusiva che, con guida in italiano, li condurrà alla scoperta del tempio di marmo Wat Benchamabopit e del Wat Pho noto per il Buddha sdraiato, per poi passeggiare tra i giardini e i laghetti del Royal Garden Park prima di visitare il Wat Mahannapharam Worawihan che ospita la Mahannapharam School, dove vengono formati giovani monaci e studenti laici.\r

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A Bangkok, Viaggi del Mappamondo è presente con una sede operativa che fornisce assistenza in italiano a tutti i clienti lungo tutta la durata dei soggiorni, un ufficio a cui si affianca la costante reperibilità del team Mappamondo Italia che 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 gestisce qualsiasi richiesta senza affidarla ad aziende terze.","post_title":"Viaggi del Mappamondo: aperte le prenotazioni natalizie in Thailandia","post_date":"2026-06-17T09:57:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781690253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Despegar, la travel tech leader in America Latina, e Civitatis hanno annunciato la firma di un'alleanza strategica globale. In virtù di questo accordo, entrambe le aziende lavoreranno all'integrazione del catalogo di Civitatis nella piattaforma di Despegar. Una volta completata l'implementazione, gli oltre 30 milioni di clienti di Despegar potranno accedere all'intero catalogo di tour, escursioni e visite guidate di Civitatis in tutti i mercati in cui l'azienda opera.\r

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Questa collaborazione combina la consolidata presenza di Despegar nel mercato latinoamericano con la specializzazione di Civitatis nel segmento dei tour e delle attività in lingua spagnola e portoghese.\r

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\"Questo accordo simboleggia l'unione di due realtà di riferimento che puntano sull'innovazione e sulla soddisfazione dei viaggiatori. Per noi l'America Latina rappresenta un mercato strategico e collaborare con un gigante come Despegar è fondamentale per la nostra crescita\", afferma Andrés Spitzer, ceo di Civitatis. \"Il nostro obiettivo è che i viaggiatori di Despegar possano arricchire la loro esperienza di viaggio grazie a servizi di alta qualità, accuratamente selezionati e disponibili nella loro lingua madre.\"\r

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Da parte sua, Iván Lovisolo, vp global partners di Despegar, ha dichiarato: \"I viaggiatori di oggi desiderano vivere esperienze autentiche e sfruttare al massimo ogni momento del loro viaggio. Grazie a questa alleanza con Civitatis ampliamo la nostra proposta di valore e compiamo un ulteriore passo avanti nel nostro obiettivo di accompagnare i viaggiatori in ogni fase del loro percorso, con un'offerta sempre più completa e personalizzata.\"\r

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Questa alleanza rafforza l'impegno di Despegar nel connettere ogni fase del viaggio in modo impeccabile attraverso un'esperienza di acquisto semplice, affidabile e personalizzata, consentendo ai viaggiatori di organizzare l'intero viaggio in un unico luogo.\r

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In questo percorso strategico, il Brasile avrà un ruolo particolarmente rilevante. La combinazione tra la forte presenza di Despegar nel mercato brasiliano e la leadership di Civitatis nei mercati di lingua portoghese permetterà di offrire una gamma ancora più ampia di esperienze a milioni di viaggiatori, favorendo la crescita della categoria in uno dei principali mercati turistici dell'America Latina.\r

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Grazie a questa integrazione, i viaggiatori potranno accedere a una delle offerte di attività più complete del mercato internazionale. Le due aziende collaboreranno strettamente nello sviluppo tecnologico e commerciale dell'alleanza per offrire un'esperienza sempre più fluida e integrata durante tutto il viaggio.","post_title":"Civitatis e Despegar firmano un accordo strategico globale","post_date":"2026-06-16T10:04:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1781604252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

In Bluserena vivi una vacanza fatta di mare, relax, sport, gusto e momenti indimenticabili.\r

13 resort sulle spiagge più belle d’Italia e formule Tutto Incluso pensate per farti vivere l’estate in pieno relax.\r

Scopri di più su bluserena.it","post_title":"In Bluserena la vacanza perfetta è tutta inclusa","post_date":"2026-06-15T10:17:20+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["albergo","bluserena","formule-tutto-incluso","hotels","mare","relax","resort","tutto-incluso"],"post_tag_name":["albergo","Bluserena","formule tutto incluso","hotels","mare","relax","resort","tutto incluso"]},"sort":[1781518640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_387160\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il nuovo logo Royal Caribbean Group[/caption]\r

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Royal Caribbean Group festeggia l'apertura di un nuovo terminal crociere a Seward, in Alaska. Il nuovo terminal sostituisce le strutture portuali risalenti alla metà degli anni '60. Ora è il più grande terminal crociere dell'Alaska, situato proprio accanto alla stazione ferroviaria dell'Alaska Railroad, con collegamenti per Anchorage, Fairbanks e altre località.\r

Progettato per essere operativo tutto l'anno, il terminal, come si legge su Travelpulse, dispone di 3.850 metri quadrati di spazio coperto e 2.500 metri quadrati di area aperta per il trasferimento bagagli. È inoltre concepito per soddisfare altre esigenze della comunità, tra cui attività sportive ricreative, concerti, festival e raduni durante la bassa stagione crocieristica.\r

Il terminal\r

Il molo è inoltre dotato di un nuovo sistema di alimentazione elettrica da terra, sviluppato grazie al programma Clean Ports Grant dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti. L'energia in eccesso prodotta durante i mesi invernali verrà immagazzinata in batterie, fungendo da rete elettrica di riserva per Seward durante le imprevedibili condizioni meteorologiche invernali.\r

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«Sappiamo quanto sia importante il terminal non solo per Seward, ma anche per le comunità di tutta l'Alaska centro-meridionale e interna, poiché questi passeggeri delle crociere trans-golfo colgono l'opportunità di esplorare l'Alaska anche via terra» afferma Bill O'Leary, presidente e amministratore delegato dell'Alaska Railroad, proprietaria e gestore del molo e del terminal passeggeri di Seward. \r

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","post_title":"Royal Caribbean Group, nuovo terminal crociere in Alaska","post_date":"2026-06-12T15:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781277777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Anniversario importante per Tap Air Portugal che da 60 anni collega il Portogallo e l’Europa al Brasile. \r

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Nel corso degli anni la compagnia aerea ha progressivamente ampliato le proprie operazioni nel Paese arrivando oggi a offrire una delle più estese reti di collegamenti tra i due mercati. E quest'anno Tap prevede di trasportare 2,1 milioni di passeggeri attraverso l’Atlantico, confermando il ruolo strategico del Brasile all’interno del proprio network.\r

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«Il Brasile ha dato molto alla compagnia negli ultimi 60 anni e darà ancora di più nei prossimi 60 - ha dichiarato Luís Rodrigues, ceo del vettore lusitano -. Il Paese ha un enorme potenziale di crescita e resta un mercato chiave per Tap».\r

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Con le nuove rotte verso Curitiba e São Luís do Maranhão, Tap collega ora il Portogallo a 15 destinazioni in Brasile, ampliando le opportunità di viaggio per i passeggeri leisure e business, oltre che per chi prosegue verso altre destinazioni internazionali. Dal proprio hub, infatti, Tap offre coincidenze verso decine di destinazioni in Europa, Africa e Nord America.\r

«Il Brasile è un attore chiave e forse uno dei maggiori asset di Tap in questo momento. Crediamo nel potenziale del Paese e nelle opportunità ancora da cogliere per avvicinare sempre più brasiliani ed europei».\r

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Per celebrare questa speciale ricorrenza, Tap rinnova il proprio impegno nei confronti del mercato brasiliano e guarda ai prossimi capitoli di una partnership avviata sei decenni fa, puntando su crescita, collegamenti e nuove opportunità tra Brasile ed Europa.","post_title":"Tap Air Portugal festeggia i 60 anni di operatività sulle rotte per il Brasile","post_date":"2026-06-12T09:10:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781255439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entrare in un cantiere navale come Meyer Turku in Finlandia, è già un’esperienza. Assistere dal vivo alla cerimonia di consegna di un gigante del mare come Legend of the Seas ne fa un’esperienza memorabile.\r

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E’ successo a Turku, dove il gruppo Royal Caribbean ha festeggiato insieme a 1.200 fra membri dell’equipaggio e partner la consegna della terza nave di Icon Class, Legend of the Seas, ora pronta per il debutto del 4 luglio con crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale prima di dirigersi verso Fort Lauderdale, in Florida, nel novembre 2026.\r

Festa \"di famiglia\"\r

A fare gli onori di casa il presidente e ceo del gruppo Royal Caribbean, Jason Liberty, giunto a Turku insieme al presidente e ceo di Royal Caribbean, Michael Bayley, accolti dal ceo di Meyer Turku, Casimir Lindholm.\r

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\"La consegna di Legend of the Seas rappresenta un'altra importante pietra miliare nella nostra ambizione di ridefinire l'esperienza di vacanza - ha detto Liberty alla folta platea riunita a bordo di Legend of the Seas -. Questa nuova nave riflette la solidità dell'ecosistema per le vacanze che stiamo costruendo, combinando navi all'avanguardia, tecnologie innovative ed esperienze uniche per i nostri ospiti. È un risultato possibile solo grazie alla collaborazione e competenza di Meyer Turku e alle migliaia di persone la cui creatività e dedizione continuano ad aiutarci a progettare il futuro delle vacanze\".\r

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Dedizione testimoniata dai lunghi applausi tributati a Mario Broocks Pecou, \"Aka Bingo\", l'houskeeping manager premiato da Bayley per la professionalità dimostrata negli anni trascorsi a bordo di Royal Caribbean.\r

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\"Siamo orgogliosi di presentare Legend of the Seas e di proseguire nel piano di sviluppo della rivoluzionaria classe Icon – ha sottolineato Bayley -. Questo non sarebbe possibile senza le tante persone di talento che si sono unite per realizzare quella che è davvero la vacanza in famiglia per eccellenza. Il debutto di Legend quest'estate sarà davvero un evento leggendario\".\r

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La consegna rientra nell'ambito dell'accordo quadro a lungo termine stipulato tra la compagnia e Meyer Turku, che garantisce al gruppo la capacità di costruzione navale fino al 2036, inclusi l'ordine di Icon 5, la cui consegna è prevista per il 2028, e la sesta e la settima nave della classe Icon, rispettivamente programmate per il 2029 e il 2030.\r

Il debutto\r

A breve, Legend of the Seas partirà da Turku per Cadice, dove Royal Caribbean apporterà gli ultimi ritocchi prima che i clienti salpino per le crociere estive di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con partenza da Barcellona e Civitavecchia. A novembre la nave arriverà a Fort Lauderdale per offrire vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali. Stay tuned, la nave dei record è arrivata!\r

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","post_title":"Royal Caribbean festeggia a Turku l'arrivo di Legend of the Seas","post_date":"2026-06-11T09:00:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781168432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493365\" align=\"alignleft\" width=\"286\"] Sergio De Luca[/caption]\r

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SiVola, travel tech company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi pari a 69 milioni di euro, in crescita del 40,8% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha registrato un ebitda di circa 2,3 milioni di euro e circa 2.000 partenze per un totale di quasi 80.000 passeggeri dal primo viaggio venduto, 25.000 dei quali hanno viaggiato con l'azienda solo nel 2025.\r

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Dopo gli ottimi risultati del 2024, anno in cui è partito anche il percorso di internazionalizzazione sul mercato spagnolo, SiVola consolida il proprio posizionamento confermandosi in utile dal suo primo anno di attività e crescendo fino ad oggi autofinanziandosi. Con 42 nazioni a catalogo e 161 itinerari attivi, SiVola ha raddoppiato i ricavi e i clienti ogni anno dall'avvio delle attività.\r

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\"Nonostante le incertezze di scenario, siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti che confermano non solo la solidità di un'azienda che cresce anno dopo anno a ritmi costanti, ma anche la fiducia dei nostri viaggiatori, della nostra community - commenta Sergio De Luca, ceo di SiVola - Stiamo raggiungendo traguardi importanti grazie al lavoro di tutta la squadra e alla cura che mettiamo nella selezione di itinerari ed esperienze, rivoluzionando i canoni del turismo tradizionale e promuovendo un modo di viaggiare sempre più consapevole\".","post_title":"SiVola salto in avanti nei ricavi: 69 milioni di euro. Crescita del 40,8%","post_date":"2026-06-10T14:52:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781103157000]}]}}