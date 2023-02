Baja Hotels: in arrivo un nuovo 5 stelle a Orosei New entry a Orosei per Baja Hotels. E’ la prima importante novità dell’anno per l’operatore sardo, che aggiungerà a breve una nuova struttura al portfolio di gestioni dirette della compagnia alberghiera del gruppo Bhtm: “Si tratta di un 5 stelle immerso in un contesto naturale straordinario, adiacente all’omonimo campo da golf – spiega il managing director e membro del board di Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays, Luca Battifora -. Si affianca agli altri nostri quattro indirizzi di Baja Sardinia a firma Baja Hotels: il Club Hotel, La Bisaccia, il Grand Relais dei Nuraghe e il residence Cormorani Alti. Ma tra le proprietà da tenere d’occhio quest’anno ci sono anche un paio di indirizzi di cui il nostro gruppo detiene i diritti di commercializzazione. A partire dal Sentido Orosei Beach, in esclusiva dallo scorso anno, fino ad arrivare alla new entry Torre Salinas di Muravera: 100 camere praticamente in spiaggia; struttura ideale per coppie che cercano una vacanza mare relax nel sud dell’isola”. Il mare Italia di Bhtm si presenta quindi con le carte in regola per un ottimo 2023, senza timore reverenziale alcuno, a fronte dell’apertura completa dei confini internazionali: “Il ritorno alla piena fruibilità di tutte le destinazioni, o quasi, è un bene per tutti – prosegue Battifora -. Il nostro approccio non cambia: la strategia non guarda alle possibili variabili legate alle altre mete competitor, ma si concentra nell’offrire al mercato un portafoglio di prodotti distintivi e curati nel singolo dettaglio, convinti che qualità e competenza paghino sempre”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry a Orosei per Baja Hotels. E' la prima importante novità dell'anno per l'operatore sardo, che aggiungerà a breve una nuova struttura al portfolio di gestioni dirette della compagnia alberghiera del gruppo Bhtm: "Si tratta di un 5 stelle immerso in un contesto naturale straordinario, adiacente all’omonimo campo da golf – spiega il managing director e membro del board di Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays, Luca Battifora -. Si affianca agli altri nostri quattro indirizzi di Baja Sardinia a firma Baja Hotels: il Club Hotel, La Bisaccia, il Grand Relais dei Nuraghe e il residence Cormorani Alti. Ma tra le proprietà da tenere d’occhio quest’anno ci sono anche un paio di indirizzi di cui il nostro gruppo detiene i diritti di commercializzazione. A partire dal Sentido Orosei Beach, in esclusiva dallo scorso anno, fino ad arrivare alla new entry Torre Salinas di Muravera: 100 camere praticamente in spiaggia; struttura ideale per coppie che cercano una vacanza mare relax nel sud dell’isola". Il mare Italia di Bhtm si presenta quindi con le carte in regola per un ottimo 2023, senza timore reverenziale alcuno, a fronte dell’apertura completa dei confini internazionali: "Il ritorno alla piena fruibilità di tutte le destinazioni, o quasi, è un bene per tutti – prosegue Battifora -. Il nostro approccio non cambia: la strategia non guarda alle possibili variabili legate alle altre mete competitor, ma si concentra nell’offrire al mercato un portafoglio di prodotti distintivi e curati nel singolo dettaglio, convinti che qualità e competenza paghino sempre". [post_title] => Baja Hotels: in arrivo un nuovo 5 stelle a Orosei [post_date] => 2023-02-08T13:32:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675863159000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripartono i voli speciali di Dimensione Turismo per Cipro Nord e il Kaya Artemis Resort & Casino. Quest'anno il collegamento sarà effettuato da Bergamo con voli Cyprus Airlines ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre, per soggiorni di sette giorni in formula nella struttura della baia di Famagosta. Il 5 stelle Kaya Artemis appartiene al gruppo turco Kaya ed è noto per la sua spiaggia e i servizi di livello. Prodotto di punta dell’offerta Dimensione Turismo, il tour operator ha creduto in questa destinazione per 14 anni, offrendo un viaggio all’insegna del relax e della comodità in formula ultra all-inclusive. Dal 2009 più di 20 mila persone hanno scoperto e amato l’isola, con una percentuale del 25% di repeaters. [post_title] => Dimensione Turismo: da Bergamo il volo speciale 2023 per il Kaya Artemis sulla baia di Famagosta [post_date] => 2023-02-08T12:22:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675858947000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Natura, sostenibilità e viaggi slow: questi i punti saldi della proposta con cui la Malesia si presenterà alla prossima Bit, un'occasione per raccontare nuove esperienze e prodotti per Tourism Malaysia, che parteciperà all'evento milanese insieme a Malaysia Airlines, Berjaya Hotels & Resorts, The Taaras Redang, Lotus Asia Tours. "La Malesia è fra i dodici paesi con la più alta percentuale di diversità al mondo con migliaia di specie di flora e fauna - ricorda Dato' Zainuddin Abdul Wahab, direttore generale di Tourism Malaysia -. La natura è uno dei nostri simboli, il che rende la Malesia un paese perfetto per lo sviluppo del turismo sostenibile. Molte regioni del paese offrono un'autentica esperienza di ecoturismo, come lo stato di Sabah, con il Sepilok Orangutan Sanctuary, il Sarawak e il Mulu National Park. La Malesia è anche un paese ricco di cultura, dove in alcune zone è possibile vivere l'esperienza a contatto con le comunità locali grazie al Malaysia Homestay Programme. Da non dimenticare l'inserimento del Paese tra le 30 mete imperdibili dell'annuale lista Lonely Planet Best in Travel. Kuala Lumpur è, infatti, tra le altre cinque destinazioni nella Eat Category dei Lonely Planet’s Best in Travel 2023”. La campagna di promozione di Tourism Malaysia rappresenta l’impegno costante verso l’obiettivo di incrementare i numeri del turismo in entrata nell’auspicio di raggiungere 15,6 milioni di arrivi turistici internazionali con 47.6 miliardi di MYR di entrate turistiche per il 2023. Dal 1° maggio 2022, il Paese ha accolto 16.914 italiani fino a novembre 2022; agosto ha registrato il più alto aumento degli arrivi in Malesia con 5.182 turisti dall'Italia. [post_title] => La Malesia punta tutto su natura, sostenibilità e viaggi slow [post_date] => 2023-02-08T10:46:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675853163000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Profili per i comparti food&beverage e accoglienza. Ma anche un responsabile tecnico e addetto alle risorse umane, con comprovata esperienza nel settore per la sede pugliese della società. Partirà dalla Sicilia il 22 e 23 febbraio la campagna di recruiting di Garibaldi Hotels. Dopo la prima tappa a Scoglitti, presso il Baraka Village, il tour toccherà altre quattro diverse città per la ricerca di un totale di 120 figure professionali da inserire sia nella sede di Ostuni, sia nelle dieci strutture ricettive presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige. “Il capitale umano dell’impresa, nell’idea collettiva, viene considerato come la fonte principale del vantaggio competitivo tra le diverse aziende presenti sul mercato - sottolinea l'amministratore delegato di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Nella mia visione d’impresa sono madri e padri di famiglia, ragazzi con la voglia di iniziare un loro percorso di formazione. Ed è proprio per questo che, nell’attuale scenario economico di incertezza e competitività, diviene indispensabile scegliere i propri collaboratori con la volontà di garantire loro non solo un percorso di crescita ma anche e soprattutto un porto sicuro. Attrarre i migliori talenti sarà fondamentale per strutturare insieme a tutta la squadra il percorso di crescita che stiamo vivendo”. Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula Open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2023@garibaldihotels.it. Le risorse selezionate potranno inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dal gruppo alberghiero: una settimana di Accademy per trasferire competenze, valori ma anche passione e motivazione. [post_title] => Garibaldi Hotels: al via la campagna di recruiting 2023. Si cercano 120 nuove risorse [post_date] => 2023-02-08T10:28:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675852092000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Binter ha lanciato una nuova promozione che, fino al 20 febbraio, permette di acquistare biglietti a prezzi ridotti per volare dall’Italia alle Canarie e viceversa: si parte da 107,10 euro a tratta, per viaggiare dal 13 aprile al 15 giugno 2023. I costi variano a seconda delle rotte. Binter opera tra l’aeroporto di Firenze e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15:30. Viceversa, la partenza da Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14:45 del sabato. Inoltre, la compagnia collega ogni settimana Venezia e le Canarie, rispettivamente ogni sabato alle ore 16:25. I voli di ritorno per queste tratte decollano alle ore 10:20 di sabato per Venezia. Tutti i collegamenti sono operati con Embraer E195-E2, l'aeromobile a corridoio unico più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri. Binter assicura poi collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia, grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. [post_title] => Binter: promozione per volare alle Canarie fino al prossimo 15 giugno [post_date] => 2023-02-08T09:47:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675849632000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai cavalca l'onda del recupero e archivia un 2022 con 14,36 milioni di visitatori internazionali nel 2022, pari ad un aumento del 97% su base annua rispetto ai 7,28 milioni di arrivi turistici del 2021. Non solo: le cifre condivise dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai (Det) mostrano che l'emirato ha recuperato l'86% del numero di visitatori pre-pandemia, che nel 2019 si era attestato a quota 16,73 milioni. L'Europa occidentale e i Paesi del Golfo hanno rappresentato ciascuna una quota del 21% degli arrivi a Dubai. La regione del Golfo, in particolare, ha visto aumentare la propria quota di arrivi dal 13% del 2021 al 21% dello scorso anno. L'Asia meridionale ha contribuito al 17% dei volumi totali, mentre la regione Mena ha contribuito al 12%. Le Americhe hanno rappresentato il 7% degli arrivi, mentre le regioni dell'Asia settentrionale, del Sud-est asiatico e dell'Africa hanno contribuito ciascuna per il 5% e l'Australasia per il 2%. Sempre nel 2022, l'occupazione media del settore alberghiero a Dubai è stata del 73%, in aumento rispetto al 67% del 2021. Il dato è leggermente inferiore al tasso di occupazione del 75% registrato nel periodo pre-pandemia. Da notare però come l'occupazione del 73% sia stata raggiunta nonostante un aumento del 16% dell'offerta di camere nel 2022 rispetto al 2019. [post_title] => Dubai corre in avanti con oltre 14,3 milioni di visitatori internazionali nel 2022 [post_date] => 2023-02-07T11:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675769208000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova gestione per il Cala La Luna di Favignana. La struttura a 4 stelle sarà infatti presto brandizzata Essence Hotels, grazie all'accordo tra il gruppo Bulgarella, proprietario dell'immobile, e la compagnia pesarese Omega Hospitality che ne assumerà la conduzione. Il contratto avrà la durata di nove anni più nove e prevede anche un piano di sviluppo ad hoc per il resort. “Siamo soddisfatti di questa collaborazione – sottolinea Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella -. Fondamentale per la riuscita dell'accordo è stato il progetto di sviluppo che la società Omega Hospitality ha predisposto per la struttura, che è uno degli asset più importanti del nostro gruppo. Il complesso necessita di un riposizionamento sul mercato e di garantire servizi performanti alle sempre crescenti esigenze della clientela internazionale”. Situato tra le bianche cave di Favignana, il villaggio Cala La Luna è dedicato sia al target famiglie, sia alle coppie o ai piccoli gruppi. Realizzato in stile mediterraneo, dalle tonalità bianche e turchesi, il resort dispone di 75 unità abitative, suddivise in camere standard, deluxe e in monolocali, bilocali e trilocali. Tra i servizi a disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar/lounge, una piscina all’aperto, zone relax, un giardino mediterraneo, l'animazione e la possibilità di effettuare escursioni e attività acquatiche come il diving o la vela. “L'accordo scaturisce dall'ampia convergenza, tra la nostra società e il presidente Andrea Bulgarella, sulla visione in merito allo sviluppo del resort di Favignana – aggiunge Antonio Cafarelli, presidente di Omega Hospitality -. Abbiamo pensato in particolare a una rivisitazione importante dell'attività leisure, con un rilancio dell'intrattenimento che, oltre alla classica animazione per adulti e bambini, vedrà il susseguirsi di numerosi eventi con ospiti e artisti di caratura internazionale. Tra gli obiettivi a brevissimo termine ci sono l'innalzamento della qualità dello standard alberghiero e il rinnovamento dell'offerta ristorativa, attraverso la ricerca di formule in grado di coniugare la tradizione della cucina mediterranea con l’innovazione e la contemporaneità. Siamo fortemente impegnati per tentare l'apertura del resort già dalla prossima Pasqua, con un evento di re-opening già nei primi giorni di aprile”. Il gruppo Bulgarella detiene a oggi 30 alberghi di proprietà, per un totale di 2.450 camere del valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro; Omega Hospitality è presente nel mercato del turismo da oltre 30 anni, occupandosi di gestioni ricettive, servizi integrati per il turismo, incoming, intrattenimento e outsourcing alberghiero. Nel 2022 con il marchio Essence Hotels ha avviato la gestione di tre strutture in destinazioni mare Italia, tra cui la Sardegna, l'isola d'Elba e ora Favignana. [post_title] => Gruppo Bulgarella: il Cala La Luna di Favignana diventa un Essence Hotels [post_date] => 2023-02-07T11:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675768517000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un prodotto che mira a un'offerta trasversale, in cui il business travel e il mice si uniscono allo svago, al long-stay e al city break. Dopo una ristrutturazione durata due anni, riapre il prossimo 1° aprile il Quark Hotel Milano, retreat urbano a 4 stelle che sorge sulle fondamenta dell’omonimo albergo. A guidare il progetto è Aries Group, che ne cura la gestione, affiancato dallo studio di architettura CaberlonCaroppi per l’interior design e dallo chef stellato Andrea Ribaldone per l’offerta gastronomica. Situato in via Lampedusa, nel cuore del quartiere Vigentino, a due passi dalle sedi dell’università Bocconi e della Iulm, e a pochi minuti dalla fondazione Prada, il Quark Hotel Milano si trova in un’area che sarà protagonista di un’importante riqualificazione, con progetti che spaziano da nuove unità residenziali a grandi complessi per uffici e servizi. La struttura sarà dotata di 283 camere, compresi 12 Apartment family suite da 70 metri quadrati e 52 stanze dello Studios’ Floor al quinto piano, destinate a soggiorni ibridi e long stay. Un ristorante casual dining (Morbido), un salone per eventi, un lobby bar e un Grab&Go comporranno inoltre l'offerta gastronomica dell'hotel che sarà firmata da chef Ribaldone. A tutto ciò si aggiungerà un centro congressi su tre livelli, con una superficie complessiva di 6.200 metri quadrati, dotato di 42 sale meeting tra cui due plenarie da 800 e 1.450 metri quadrati, quest’ultima in grado di ospitare oltre 1.500 persone. Presenti anche un parcheggio esterno da 700 posti auto e un garage con 200 posti. Il Quark Hotel Milano è di proprietà di Colliers Global Investors Italy, società di gestione del risparmio indipendente focalizzata sulla istituzione e gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari. Aires Group, che lo gestisce, vanta un portfolio che comprende anche l'hotel Villa Pamphili Roma, il Living Place Hotel Bologna, il Ripamonti Residence & Hotel Milano, per un totale di 1.640 camere. [post_title] => Il Quark Hotel Milano rinasce a nuova vita: apertura il 1° aprile dopo due anni di ristrutturazione [post_date] => 2023-02-07T10:14:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675764887000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itabus fa coppia con Cortina Express, società che da oltre 20 anni si occupa di garantire i collegamenti tra Venezia e Cortina d'Ampezzo rendendo le Dolomiti accessibili, servendole con snodi infrastrutturali strategici come l’Aeroporto di Venezia e la stazione ferroviaria di Mestre. La nuova partnership consente di raggiungere le località sciistiche a tutti i viaggiatori in partenza dalle principali città del network Itabus, collegando così Napoli, Roma, Bologna, Milano (solo per citarne alcune) a Cortina e all’Alta Badia. Nel dettaglio i passeggeri possono raggiungere le località di Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Sono 6 i collegamenti giornalieri, potenziati durante i weekend fino a un massimo di 7 viaggi quotidiani (fra andata e ritorno). Orari studiati per coprire tutte le fasce della giornata sia in partenza che in arrivo: si può raggiungere Cortina d’Ampezzo, infatti, alle 11.00, alle 14.00 ed alle 17.00 e ripartire da qui in orari compresi fra le 8 e le 20. Durante il weekend sarà attiva anche una linea che serve le località di Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano e Cortina d’Ampezzo, con 4 viaggi al giorno. Nuovi servizi che vanno ad arricchire i servizi di intermodalità offerti da Itabus per la stagione invernale, che già da dicembre collega più di 30 località sciistiche del Trentino grazie all’accordo con Flyski. [post_title] => Itabus in partnership con Cortina Express: rotta verso le località sciistiche delle Dolomiti [post_date] => 2023-02-07T10:09:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675764584000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "baja hotels in arrivo un nuovo 5 stelle a orosei" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1568,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry a Orosei per Baja Hotels. E' la prima importante novità dell'anno per l'operatore sardo, che aggiungerà a breve una nuova struttura al portfolio di gestioni dirette della compagnia alberghiera del gruppo Bhtm: \"Si tratta di un 5 stelle immerso in un contesto naturale straordinario, adiacente all’omonimo campo da golf – spiega il managing director e membro del board di Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays, Luca Battifora -. Si affianca agli altri nostri quattro indirizzi di Baja Sardinia a firma Baja Hotels: il Club Hotel, La Bisaccia, il Grand Relais dei Nuraghe e il residence Cormorani Alti. Ma tra le proprietà da tenere d’occhio quest’anno ci sono anche un paio di indirizzi di cui il nostro gruppo detiene i diritti di commercializzazione. A partire dal Sentido Orosei Beach, in esclusiva dallo scorso anno, fino ad arrivare alla new entry Torre Salinas di Muravera: 100 camere praticamente in spiaggia; struttura ideale per coppie che cercano una vacanza mare relax nel sud dell’isola\".\r

\r

Il mare Italia di Bhtm si presenta quindi con le carte in regola per un ottimo 2023, senza timore reverenziale alcuno, a fronte dell’apertura completa dei confini internazionali: \"Il ritorno alla piena fruibilità di tutte le destinazioni, o quasi, è un bene per tutti – prosegue Battifora -. Il nostro approccio non cambia: la strategia non guarda alle possibili variabili legate alle altre mete competitor, ma si concentra nell’offrire al mercato un portafoglio di prodotti distintivi e curati nel singolo dettaglio, convinti che qualità e competenza paghino sempre\".","post_title":"Baja Hotels: in arrivo un nuovo 5 stelle a Orosei","post_date":"2023-02-08T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675863159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono i voli speciali di Dimensione Turismo per Cipro Nord e il Kaya Artemis Resort & Casino. Quest'anno il collegamento sarà effettuato da Bergamo con voli Cyprus Airlines ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre, per soggiorni di sette giorni in formula nella struttura della baia di Famagosta.\r

\r

Il 5 stelle Kaya Artemis appartiene al gruppo turco Kaya ed è noto per la sua spiaggia e i servizi di livello. Prodotto di punta dell’offerta Dimensione Turismo, il tour operator ha creduto in questa destinazione per 14 anni, offrendo un viaggio all’insegna del relax e della comodità in formula ultra all-inclusive. Dal 2009 più di 20 mila persone hanno scoperto e amato l’isola, con una percentuale del 25% di repeaters.","post_title":"Dimensione Turismo: da Bergamo il volo speciale 2023 per il Kaya Artemis sulla baia di Famagosta","post_date":"2023-02-08T12:22:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675858947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Natura, sostenibilità e viaggi slow: questi i punti saldi della proposta con cui la Malesia si presenterà alla prossima Bit, un'occasione per raccontare nuove esperienze e prodotti per Tourism Malaysia, che parteciperà all'evento milanese insieme a Malaysia Airlines, Berjaya Hotels & Resorts, The Taaras Redang, Lotus Asia Tours.\r

\r

\"La Malesia è fra i dodici paesi con la più alta percentuale di diversità al mondo con migliaia di specie di flora e fauna - ricorda Dato' Zainuddin Abdul Wahab, direttore generale di Tourism Malaysia -. La natura è uno dei nostri simboli, il che rende la Malesia un paese perfetto per lo sviluppo del turismo sostenibile. Molte regioni del paese offrono un'autentica esperienza di ecoturismo, come lo stato di Sabah, con il Sepilok Orangutan Sanctuary, il Sarawak e il Mulu National Park. La Malesia è anche un paese ricco di cultura, dove in alcune zone è possibile vivere l'esperienza a contatto con le comunità locali grazie al Malaysia Homestay Programme. Da non dimenticare l'inserimento del Paese tra le 30 mete imperdibili dell'annuale lista Lonely Planet Best in Travel. Kuala Lumpur è, infatti, tra le altre cinque destinazioni nella Eat Category dei Lonely Planet’s Best in Travel 2023”.\r

La campagna di promozione di Tourism Malaysia rappresenta l’impegno costante verso l’obiettivo di incrementare i numeri del turismo in entrata nell’auspicio di raggiungere 15,6 milioni di arrivi turistici internazionali con 47.6 miliardi di MYR di entrate turistiche per il 2023.\r

Dal 1° maggio 2022, il Paese ha accolto 16.914 italiani fino a novembre 2022; agosto ha registrato il più alto aumento degli arrivi in Malesia con 5.182 turisti dall'Italia.","post_title":"La Malesia punta tutto su natura, sostenibilità e viaggi slow","post_date":"2023-02-08T10:46:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675853163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profili per i comparti food&beverage e accoglienza. Ma anche un responsabile tecnico e addetto alle risorse umane, con comprovata esperienza nel settore per la sede pugliese della società. Partirà dalla Sicilia il 22 e 23 febbraio la campagna di recruiting di Garibaldi Hotels. Dopo la prima tappa a Scoglitti, presso il Baraka Village, il tour toccherà altre quattro diverse città per la ricerca di un totale di 120 figure professionali da inserire sia nella sede di Ostuni, sia nelle dieci strutture ricettive presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige.\r

\r

“Il capitale umano dell’impresa, nell’idea collettiva, viene considerato come la fonte principale del vantaggio competitivo tra le diverse aziende presenti sul mercato - sottolinea l'amministratore delegato di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Nella mia visione d’impresa sono madri e padri di famiglia, ragazzi con la voglia di iniziare un loro percorso di formazione. Ed è proprio per questo che, nell’attuale scenario economico di incertezza e competitività, diviene indispensabile scegliere i propri collaboratori con la volontà di garantire loro non solo un percorso di crescita ma anche e soprattutto un porto sicuro. Attrarre i migliori talenti sarà fondamentale per strutturare insieme a tutta la squadra il percorso di crescita che stiamo vivendo”.\r

\r

Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula Open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2023@garibaldihotels.it. Le risorse selezionate potranno inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dal gruppo alberghiero: una settimana di Accademy per trasferire competenze, valori ma anche passione e motivazione.","post_title":"Garibaldi Hotels: al via la campagna di recruiting 2023. Si cercano 120 nuove risorse","post_date":"2023-02-08T10:28:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675852092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Binter ha lanciato una nuova promozione che, fino al 20 febbraio, permette di acquistare biglietti a prezzi ridotti per volare dall’Italia alle Canarie e viceversa: si parte da 107,10 euro a tratta, per viaggiare dal 13 aprile al 15 giugno 2023.\r

\r

I costi variano a seconda delle rotte. Binter opera tra l’aeroporto di Firenze e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15:30. Viceversa, la partenza da Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14:45 del sabato. Inoltre, la compagnia collega ogni settimana Venezia e le Canarie, rispettivamente ogni sabato alle ore 16:25. I voli di ritorno per queste tratte decollano alle ore 10:20 di sabato per Venezia.\r

\r

Tutti i collegamenti sono operati con Embraer E195-E2, l'aeromobile a corridoio unico più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri.\r

\r

Binter assicura poi collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia, grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.","post_title":"Binter: promozione per volare alle Canarie fino al prossimo 15 giugno","post_date":"2023-02-08T09:47:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675849632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai cavalca l'onda del recupero e archivia un 2022 con 14,36 milioni di visitatori internazionali nel 2022, pari ad un aumento del 97% su base annua rispetto ai 7,28 milioni di arrivi turistici del 2021. Non solo: le cifre condivise dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai (Det) mostrano che l'emirato ha recuperato l'86% del numero di visitatori pre-pandemia, che nel 2019 si era attestato a quota 16,73 milioni.\r

\r

L'Europa occidentale e i Paesi del Golfo hanno rappresentato ciascuna una quota del 21% degli arrivi a Dubai. La regione del Golfo, in particolare, ha visto aumentare la propria quota di arrivi dal 13% del 2021 al 21% dello scorso anno. L'Asia meridionale ha contribuito al 17% dei volumi totali, mentre la regione Mena ha contribuito al 12%. Le Americhe hanno rappresentato il 7% degli arrivi, mentre le regioni dell'Asia settentrionale, del Sud-est asiatico e dell'Africa hanno contribuito ciascuna per il 5% e l'Australasia per il 2%.\r

\r

Sempre nel 2022, l'occupazione media del settore alberghiero a Dubai è stata del 73%, in aumento rispetto al 67% del 2021. Il dato è leggermente inferiore al tasso di occupazione del 75% registrato nel periodo pre-pandemia. Da notare però come l'occupazione del 73% sia stata raggiunta nonostante un aumento del 16% dell'offerta di camere nel 2022 rispetto al 2019.","post_title":"Dubai corre in avanti con oltre 14,3 milioni di visitatori internazionali nel 2022","post_date":"2023-02-07T11:26:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675769208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova gestione per il Cala La Luna di Favignana. La struttura a 4 stelle sarà infatti presto brandizzata Essence Hotels, grazie all'accordo tra il gruppo Bulgarella, proprietario dell'immobile, e la compagnia pesarese Omega Hospitality che ne assumerà la conduzione. Il contratto avrà la durata di nove anni più nove e prevede anche un piano di sviluppo ad hoc per il resort.\r

\r

“Siamo soddisfatti di questa collaborazione – sottolinea Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella -. Fondamentale per la riuscita dell'accordo è stato il progetto di sviluppo che la società Omega Hospitality ha predisposto per la struttura, che è uno degli asset più importanti del nostro gruppo. Il complesso necessita di un riposizionamento sul mercato e di garantire servizi performanti alle sempre crescenti esigenze della clientela internazionale”.\r

\r

Situato tra le bianche cave di Favignana, il villaggio Cala La Luna è dedicato sia al target famiglie, sia alle coppie o ai piccoli gruppi. Realizzato in stile mediterraneo, dalle tonalità bianche e turchesi, il resort dispone di 75 unità abitative, suddivise in camere standard, deluxe e in monolocali, bilocali e trilocali. Tra i servizi a disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar/lounge, una piscina all’aperto, zone relax, un giardino mediterraneo, l'animazione e la possibilità di effettuare escursioni e attività acquatiche come il diving o la vela.\r

\r

“L'accordo scaturisce dall'ampia convergenza, tra la nostra società e il presidente Andrea Bulgarella, sulla visione in merito allo sviluppo del resort di Favignana – aggiunge Antonio Cafarelli, presidente di Omega Hospitality -. Abbiamo pensato in particolare a una rivisitazione importante dell'attività leisure, con un rilancio dell'intrattenimento che, oltre alla classica animazione per adulti e bambini, vedrà il susseguirsi di numerosi eventi con ospiti e artisti di caratura internazionale. Tra gli obiettivi a brevissimo termine ci sono l'innalzamento della qualità dello standard alberghiero e il rinnovamento dell'offerta ristorativa, attraverso la ricerca di formule in grado di coniugare la tradizione della cucina mediterranea con l’innovazione e la contemporaneità. Siamo fortemente impegnati per tentare l'apertura del resort già dalla prossima Pasqua, con un evento di re-opening già nei primi giorni di aprile”.\r

\r

Il gruppo Bulgarella detiene a oggi 30 alberghi di proprietà, per un totale di 2.450 camere del valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro; Omega Hospitality è presente nel mercato del turismo da oltre 30 anni, occupandosi di gestioni ricettive, servizi integrati per il turismo, incoming, intrattenimento e outsourcing alberghiero. Nel 2022 con il marchio Essence Hotels ha avviato la gestione di tre strutture in destinazioni mare Italia, tra cui la Sardegna, l'isola d'Elba e ora Favignana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Bulgarella: il Cala La Luna di Favignana diventa un Essence Hotels","post_date":"2023-02-07T11:15:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675768517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un prodotto che mira a un'offerta trasversale, in cui il business travel e il\r

mice si uniscono allo svago, al long-stay e al city break. Dopo una ristrutturazione durata due anni, riapre il prossimo 1° aprile il Quark Hotel Milano, retreat urbano a 4 stelle che sorge sulle fondamenta dell’omonimo albergo. A guidare il progetto è Aries Group, che ne cura la gestione, affiancato dallo studio di architettura CaberlonCaroppi per l’interior design e dallo chef stellato Andrea Ribaldone per l’offerta gastronomica.\r

\r

Situato in via Lampedusa, nel cuore del quartiere Vigentino, a due passi dalle sedi dell’università Bocconi e della Iulm, e a pochi minuti dalla fondazione Prada, il Quark Hotel Milano si trova in un’area che sarà protagonista di un’importante riqualificazione, con progetti che spaziano da nuove unità residenziali a grandi complessi per uffici e servizi. La struttura sarà dotata di 283 camere, compresi 12 Apartment family suite da 70 metri quadrati e 52 stanze dello Studios’ Floor al quinto piano, destinate a soggiorni ibridi e long stay.\r

\r

Un ristorante casual dining (Morbido), un salone per eventi, un lobby bar e un Grab&Go comporranno inoltre l'offerta gastronomica dell'hotel che sarà firmata da chef Ribaldone. A tutto ciò si aggiungerà un centro congressi su tre livelli, con una superficie complessiva di 6.200 metri quadrati, dotato di 42 sale meeting tra cui due plenarie da 800 e 1.450 metri quadrati, quest’ultima in grado di ospitare oltre 1.500 persone. Presenti anche un parcheggio esterno da 700 posti auto e un garage con 200 posti.\r

\r

Il Quark Hotel Milano è di proprietà di Colliers Global Investors Italy, società di gestione del risparmio indipendente focalizzata sulla istituzione e gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari. Aires Group, che lo gestisce, vanta un portfolio che comprende anche l'hotel Villa Pamphili Roma, il Living Place Hotel Bologna,\r

il Ripamonti Residence & Hotel Milano, per un totale di 1.640 camere.","post_title":"Il Quark Hotel Milano rinasce a nuova vita: apertura il 1° aprile dopo due anni di ristrutturazione","post_date":"2023-02-07T10:14:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675764887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itabus fa coppia con Cortina Express, società che da oltre 20 anni si occupa di garantire i collegamenti tra Venezia e Cortina d'Ampezzo rendendo le Dolomiti accessibili, servendole con snodi infrastrutturali strategici come l’Aeroporto di Venezia e la stazione ferroviaria di Mestre. La nuova partnership consente di raggiungere le località sciistiche a tutti i viaggiatori in partenza dalle principali città del network Itabus, collegando così Napoli, Roma, Bologna, Milano (solo per citarne alcune) a Cortina e all’Alta Badia.\r

\r

Nel dettaglio i passeggeri possono raggiungere le località di Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Sono 6 i collegamenti giornalieri, potenziati durante i weekend fino a un massimo di 7 viaggi quotidiani (fra andata e ritorno). Orari studiati per coprire tutte le fasce della giornata sia in partenza che in arrivo: si può raggiungere Cortina d’Ampezzo, infatti, alle 11.00, alle 14.00 ed alle 17.00 e ripartire da qui in orari compresi fra le 8 e le 20.\r

\r

Durante il weekend sarà attiva anche una linea che serve le località di Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano e Cortina d’Ampezzo, con 4 viaggi al giorno.\r

\r

Nuovi servizi che vanno ad arricchire i servizi di intermodalità offerti da Itabus per la stagione invernale, che già da dicembre collega più di 30 località sciistiche del Trentino grazie all’accordo con Flyski.","post_title":"Itabus in partnership con Cortina Express: rotta verso le località sciistiche delle Dolomiti","post_date":"2023-02-07T10:09:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675764584000]}]}}