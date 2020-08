Usa-Regno Unito: una “travel bubble” per rilanciare il bt sulle rotte atlantiche Un corridoio aereo fra Stati Uniti e Londra sarebbe al vaglio da parte dei rispettivi Paesi nell’intento di stimolare la ripresa dei collegamenti sulle rotte transatlantiche. Come riferiscono fonti del Telegraph, quelle che ormai tutti conoscono come “travel bubble” potrebbero evitare l’obbligo della quarantena attualmente in vigore nel Regno Unito ai passeggeri provieniti da aree a basso tasso di infezione, come New York. E incentivare il traffico business: di fatto prima della crisi da Covid-19 con le conseguenti restrizioni di viaggio, la rotta Londra-New York era tra le più redditizie al mondo, con oltre 1 miliardo di dollari di vendite all’anno. “I colloqui (tra i due governi, ndr) sono in una fase molto precoce, ma è fondamentale sostenere il business con un importante partner commerciale, soprattutto in vista della vicina Brexit ” spiega il quotidiano inglese. Nel 2019 i viaggiatori d’affari statunitensi hanno speso nel Regno Unito 1,06 miliardi di sterline (1,4 miliardi di dollari) secondo Statista: molto più quindi dei 372 milioni di sterline (495 milioni di dollari) spesi dai tedeschi o dei 199 milioni di sterline (265 milioni di dollari) dei francesi.

