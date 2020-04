Spohr: «Lufthansa perde un milione di euro all’ora» Lufthansa sta attualmente perdendo un milione di euro l’ora, o 24 milioni di euro al giorno , a causa della crisi del coronavirus, secondo il ceo Carsten Spohr. «Non saremo in grado di superare questa crescente crisi senza il sostegno dello stato – ha dichiarato Carsten Spohr in un video messaggio pubblicato mercoledì internamente ai dipendenti del gruppo – Perdiamo circa un milione di euro di denaro ogni ora», ha aggiunto. «Oggi trasportiamo meno di 3.000 passeggeri al giorno, rispetto ai 350.000 normalmente», ha dichiarato il ceo un calo del 99%. La capacità di trasporto, il numero di posti offerti sui suoi aerei, è stata ridotta a solo il 5% e 700 dei 763 aerei del gruppo sono attualmente messi a terra, immagazzinati in diversi aeroporti, in particolare su una pista di atterraggio a Francoforte. La capacità di trasporto, il numero di posti offerti sugli aeromobili, è stata ridotta al 5%, e 700 dei 763 aeromobili del gruppo sono attualmente messi a terra, depositati in diversi aeroporti, anche su una pista di atterraggio a Francoforte. «Questa è senza dubbio la più grande sfida che dobbiamo affrontare nella nostra storia», ha continuato Carsten Spohr ai dipendenti. Circa 7000 posti di lavoro sono interessati dalla ristrutturazione e le discussioni con i sindacati devono ” iniziare rapidamente ” per discutere su come offrire al numero massimo di dipendenti ” un nuovo lavoro all’interno del gruppo “. Per quanto riguarda gli aiuti pubblici, l’amministratore delegato tedesco ha dichiarato di essere «ottimista» sul fatto che le discussioni con Berlino, Bruxelles, Vienna e Berna, dove si basano le varie filiali del gruppo «porteranno a risultati positivi».

