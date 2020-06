Qatar Airways blocca le consegne dei velivoli fino al 2022. E cancella l’ordine dei 737 Max Qatar Airways sospende gli ingressi in flotta di nuovi aeromobili ordinati, sia a Boeing sia ad Airbus. L’annuncio arriva dallo stesso chief executive officer della compagnia, Akbar Al Baker: “Non accetteremo nuove consegne nel 2020 e neppure nel 2021”, ha dichiarato, sottolineando come le conseguenze della pandemia da Covid-19 si ripercuoteranno sul futuro della flotta. Durante l’intervista rilasciata a Britain’s Sky News, Al Baker ha aggiunto che “Boeing ed Airbus sono state avvisate che non accoglieremo in flotta nuovi velivoli quest’anno o il prossimo. Mentre per quel che riguarda tutti gli altri aeromobili ordinati, la cui consegna era programmata nell’arco dei prossimi due o tre anni, sarà tutto posticipato tra i prossimi otto-dieci anni”. Dietrofront anche sull’ordine 30 Boeing 737 Max: “Dovremo rimpiazzare questo ordine con un altro tipo di aeromobile”.

