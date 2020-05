Patanè, Blue Panorama: dalla “modalità sopravvivenza” ai piani per tornare a volare

“Noi piccoli stiamo facendo il possibile per stare in piedi. In questo momento siamo in modalità sopravvivenza”. Luca Patané in qualità di presidente Blue Panorama, definisce così la quotidianità vissuta in questi ultimi due mesi dalla compagnia, nel tentativo “di contenere i costi, lavorando tanto ma in pochi, cercando di fare il possibile per rendere questa fase meno drammatica di quanto inevitabilmente sia”.

Nove rescue flights operati e quasi mille 500 connazionali rimpatriati dal 22 marzo al 21 aprile (da Repubblica Dominicana, Cuba, Angola, Nigeria, Francia, Portogallo; già previsto un altro volo per il 7 maggio dal Messico), alla vigilia del 1 maggio Patanè sottolinea l’urgenza di arrivare a “regole europee condivise, su cosa e come si può operare, perché se si perde anche sui costi variabili allora costa meno tenere a terra l’aereo che farlo volare”. A partire dal social distancing: “Spero cambi questa posizione. Spero forse in un miracolo, ma questo tipo di traffico non è sostenibile, da nessuna compagnia aerea. Non si guadagna volando con un riempimento al 45%. Se così fosse sarebbe un’estate terrificante”.

Ma questa risposta deve essere tempestiva: “Si parla di mascherine obbligatorie a bordo, controlli temperatura, possibile passaporto sanitario: sono tutte soluzioni da declinare adesso, altrimenti la stagione estiva è andata con danni incalcolabili già adesso, soprattutto in alcune aree”.

Nel frattempo però Blue Panorama ha accolto in flotta il secondo dei tre Airbus 330 previsti dal business plan originario per il 2020, entrambi con la nuova livrea Luke Air. In parallelo un primo Boeing 767 è uscito dalla flotta “e un altro lo seguirà in ottobre, un terzo vedremo se tenerlo o meno quando verrà consegnato – più avanti nell’anno – il terzo Airbus. In phase-out anche un 737-800”. Ovviamente l’operatività di questi aeromobili lungo raggiodipenderà dalla presenza o meno di “business nei prossimi mesi”. Confermato anche il cambio della denominazione della compagnia a livello normativo – da Blue Panorama a Luke Air – “durante l’estate”.

E se oggi lo stesso presidente ammette la difficoltà nel fare stime su come e quanto saranno modificati il network e l’operatività della compagnia nei prossimi mesi – “da quando è iniziato il coronavirus tutte e mie previsioni i sono rivelate sbagliate” – non mancano iniziative concrete. Come l’ingresso in squadra di uno storico protagonista del trasporto aereo, Andrea Molinari: “Andrea è un punto di raccordo importante e in questa fase di ristrutturazione con la sua esperienza potrà rendere il gruppo più compatibile al futuro. Stiamo lavorando sulla squadra che sarà tarata con l’ingresso di nuove persone”.