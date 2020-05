Norwegian si salva con la ricapitalizzazione e l’intervento statale Il 95% degli azionisti norvegesi ha votato lunedì a favore del piano di ricapitalizzazione della compagnia aerea durante l’assemblea straordinaria del consiglio di amministrazione del vettore che si è svolto ad Oslo Il piano prevede la conversione del debito in azioni per un totale di 878 milioni di euro, come negoziato questo fine settimana da obbligazionisti e locatori di aeromobili. Il piano per salvare il norvegese prevede un aumento di capitale di 35,12 milioni di euro e un prestito di 263,41 milioni di euro garantito dal governo norvegese. La compagnia norvegese non prevede di volare fino all’aprile 2021.

