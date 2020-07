Mobilità estate 2020, la propria auto è il mezzo più sicuro. In calo treno e aereo

La propria vettura è percepita come il mezzo più sicuro per gli spostamenti; è il mezzo che il 79% e il 90% dei rispondenti ritiene garantisca maggior sicurezza e privacy per spostarsi, rispettivamente in città e nei viaggi a media/lunga percorrenza. Jaguar Land Rover Italia ha voluto dare voce ai soci dei propri club per capire come fossero cambiate le loro prospettive, desideri, abitudini.

Tra le tante ricerche sull’argomento, è stato condotto da Jaguar Land Rover un sondaggio che ha coinvolto un campione di 2.300 utenti che hanno accolto l’invito indicando le scelte di viaggio e di mobilità privilegiate oggi. Per questo, guardando ad un tessuto sociale in continua evoluzione, Jaguar Land Rover Italia ha voluto indagare come sono cambiate le modalità di viaggio – a lunga e a breve percorrenza – tra gli abitanti del Belpaese dopo i mesi di picco dell’emergenza sanitaria e quali sono le mete vacanziere più ambite oggi. Una netta flessione dell’utilizzo del trasporto pubblico che registra un decremento del -48% all’interno dei confini urbani. Anche per i viaggi ad ampio raggio, la fruizione di treno e aereo è diminuita del -46%.

L’automobile non sempre viene utilizzata come mezzo unico per raggiungere le proprie mete. Nell’ottica di una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, argomento sempre più centrale in questo momento storico, si sta registrando una crescita della micromobilità sostenibile: l’utilizzo combinato di diversi mezzi di trasporto che offre un approccio alla mobilità divertente ed eco-friendly. Si registra, inoltre, una netta diminuzione relativa all’utilizzo del car-sharing: se prima dell’emergenza sanitaria era una modalità di spostamento presa in considerazione dal 62% degli intervistati, adesso solo il 38% dei rispondenti utilizzerebbe un’automobile “condivisa”.

L’estate 2020 si presenta con un’unica, grande certezza: seppur con le dovute precauzioni, si registra il desiderio di tornare a viaggiare, soprattutto dopo che il 52% del campione analizzato ha ammesso di aver dovuto rimandare un viaggio a causa del lockdown. La scelta di una vacanza “Made in Italy” risulta essere quella privilegiata, ma affiancata dalla necessità di optare per destinazioni che garantiscano elevati livelli di sicurezza, ovunque si scelga di andare. Dall’indagine Jaguar Land Rover Italia, emerge che sono le mete marittime il luogo ideale per trascorrere la stagione estiva, come dichiarato dal 38% dei rispondenti. Nonostante qualche timore sull’organizzazione, spiagge e lettini solari richiamano la maggioranza di turisti, seguiti dalle località di montagna, meta prediletta dal 26% degli intervistati. Secondo il 38% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio, le seconde case risultano la struttura ideale per trascorrere le proprie ferie, confermandosi, inoltre, il posto migliore per condividere la vacanza perfetta con i propri parenti.