Lot acquisisce la tedesca Condor L’orizzonte di Condor – ex Thomas Cook – sembra finalmente schiarirsi: Polish Aviation Group, proprietario di Lot Polish Airlines, ha firmato l’accordo per l’acquisizione del vettore tedesco. «Condor rimarrà Condor» spiega una nota del ceo Ralf Teckentrup ai passeggeri, che continueranno a beneficiare «della qualità, del servizio e dell’affidabilità che hanno fatto di Condor uno dei brand leader nel trasporto aereo leisure in Europa». Guardando ai numeri, nelle scorse settimane, Condor aveva raggiunto un accordo con gli assistenti di volo sul taglio di 150 posizioni tra il personale di bordo su un totale di 2.400; l’intesa segue quella per il taglio di altri 170 posti di lavoro.compagnia aerea ai propri passeggeri, che continueranno a beneficiare «della qualità, del servizio e dell’affidabilità che hanno fatto di Condor uno dei brand leader nel trasporto aereo leisure in Europa».

