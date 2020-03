Latam taglia del 30% i voli internazionali. Flessibilità per riprenotare senza penali Latam Airlines group e le sue sussidiarie annunciano una riduzione di circa il 30% dei loro voli internazionali a causa della riduzione della domanda e delle restrizioni di viaggio imposte dai governi dopo l’avanzata del Coronavirus. Per ora, questa misura si applica principalmente ai voli dall’America Latina verso l’Europa e gli Stati Uniti tra il 1° aprile e il 30 maggio 2020. «Di fronte a uno scenario complesso e straordinariamente dinamico – commenta Roberto Alvo, attuale vice presidente commerciale e prossimo ceo di Latam Airlines Group – Latam sta adottando misure immediate e responsabili per salvaguardare la sostenibilità dell’azienda a lungo termine, proteggendo i piani di viaggio dei passeggeri e cercando di proteggere l’occupazione dei 43.000 lavoratori del gruppo. Allo stesso tempo, manterremo la flessibilità necessaria per adottare misure aggiuntive, se necessario, a causa della velocità con cui si stanno evolvendo gli eventi». Allo stesso modo, il manager ha aggiunto che a seguito del contesto attuale, la compagnia ha deciso di sospendere le guidance per l’anno 2020. Latam continuerà a mantenere i suoi severi protocolli di sicurezza e igiene per proteggere i suoi passeggeri, l’equipaggio e il personale di terra. In parallelo Latam ha implementato speciali procedure di pulizia per i suoi aeromobili, che hanno un sistema di ricircolo che rinnova l’aria dell’aeromobile ogni 3 minuti, con sistemi di filtraggio all’avanguardia. Le decisioni prese includono la sospensione di nuovi investimenti, spese e assunzioni, incentivi per ferie non retribuite e anticipazione delle vacanze.

