Klm blocca gli aumenti ai dirigenti. Ma la proposta era all’ordine del giorno Con un gesto altamente magnanimo (mentre il mondo sta letteralmente andando a pezzi) Klm rinuncia ad aumentare gli stipendi e gli eventuali bonus dei suoi dirigenti , attingendo così alle conseguenze delle proteste pubbliche provocate nei Paesi Bassi. Perché ci sono volute le proteste per impedire di effettuare questi aumenti. «Il consiglio di sorveglianza di Klm e il presidente e amministratore delegato di Klm hanno deciso insieme di ritirare una proposta di adeguamento del compenso dei dirigenti, che figurava nell’agenda dell’assemblea generale degli azionisti» , ha annunciato ieri in una nota la compagnia aerea olandese. Da qui si può notare che nonostante questi tempi di…disperazione sociale, la proposta per adeguare il compenso dei dirigenti era già stata presentata. La decisione di non aumentare i salari dei dirigenti «consentirà inoltre a Klm di allineare la sua futura politica di compensazione con le condizioni che il governo olandese potrebbe imporre in cambio di misure di sostegno», ha riconosciuto Cees ‘t Hart, presidente del consiglio di amministrazione di Klm.

