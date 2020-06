Gruppo Fs: orario estivo per far ripartire l’Italia. Ecco la nuova App

Rilanciare il turismo nazionale – nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni – insieme a una forte spinta alla digitalizzazione grazie alla nuova App Trenitalia.

Sono questi i principali obiettivi dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) al via da domenica 14 giugno, con tante novità per soddisfare le esigenze di mobilità di quanti sceglieranno il treno per i propri spostamenti di svago e turismo.

I dettagli del nuovo orario e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati oggi da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, presidente, e Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore Generale.

Al centro dell’orario estivo 2020 di Trenitalia e di tutte le azioni del Gruppo FS Italiane la ripartenza dell’Italia, da Nord a Sud. I nuovi collegamenti hanno l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze di mobilità, per la prossima estate e non solo, mettendo al centro le persone e i loro bisogni.

Nuovi collegamenti con Frecciarossa e Frecciargento da Reggio Calabria a Torino e Venezia, una nuova corsa con Frecciarossa 1000 che unisce Milano e Roma al Levante ligure, alla Versilia e all’Argentario e per la prima volta il Frecciargento che collega Firenze con la Puglia, senza cambi intermedi. Queste le principali novità dell’estate 2020.

Le nuove fermate delle Frecce, insieme ai collegamenti con InterCity e treni regionali, sono parte integrante del più ampio piano di sviluppo del turismo nazionale. Fondamentale nella prossima estate è offrire collegamenti per scoprire e riscoprire le bellezze d’Italia in treno che, con la sua fitta rete di linee e stazioni, riesce ad unire facilmente gli angoli del Belpaese. In questo modo sarà più semplice anche distribuire i flussi turistici non solo nelle grandi città d’arte o sulle spiagge e montagne più conosciute, ma anche nei luoghi di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività turistica, paesaggistica e culturale.

A guidare il Gruppo FS Italiane il costante impegno per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, valore fondamentale per i tutti i processi industriali. Rientrano in quest’ottica anche le migliori connessioni di primo e ultimo miglio con il territorio e il facile interscambio con altri mezzi di trasporto pubblici e/o di sharing mobility. L’obiettivo è invogliare sempre più persone a lasciare l’auto privata a casa con significativi e importanti benefici anche per tutto il sistema dei trasporti e per la qualità dell’aria delle città.

Frecce

Oltre 150 Frecce al giorno per un totale di 40mila posti, oltre 250 nuove fermate per le Frecce, un’offerta ripristinata al 100% da luglio per InterCity Giorno (88) e Notte (20). Più di 1.700 località con seimila collegamenti regionali quotidiani, oltre 200 destinazioni promosse nei Travelbook di Trenitalia e 500 città d’arte da visitare.

Con l’orario estivo 2020, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) rafforza il proprio impegno per il rilancio del turismo in Italia, con un’offerta flessibile e su misura per le esigenze delle persone che quest’anno scelgono di trascorrere le vacanze nel Belpaese.

A bordo di Frecce, InterCity e treni regionali, le persone possono viaggiare da Nord a Sud dello Stivale in completa sicurezza, alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia. Ai collegamenti già attivi, il nuovo orario aggiunge alcune tratte, sia durante la settimana sia nel weekend, per consentire alle persone di arrivare facilmente e in modo sostenibile verso località di mare e di montagna, borghi e città d’arte senza necessità di usare l’auto privata.

Inoltre, Trenitalia garantisce sempre, a bordo dei propri treni, massima igiene e tutela della salute delle persone, passeggeri e dipendenti.

Ai passeggeri Frecciarossa e Frecciargento continua a essere distribuito l’health&safety kit con mascherina, gel igienizzante, guanti in lattice, poggiatesta monouso e lattina d’acqua. Igiene e salute garantite anche da: potenziamento delle attività di pulizia e presenza di dispenser di gel igienizzante a bordo treno, nei FrecciaLounge, FrecciaClub, Sale Freccia e selfservice; assegnazione dei posti a scacchiera a bordo per rispettare il distanziamento sociale; controllo del biglietto a distanza; e segnaletica per il corretto utilizzo delle porte di entrata e di uscita dal treno. Percorsi guidati, indicazione per l’utilizzo delle porte e 7mila dispenser di gel igienizzante per le mani sono presenti a bordo dei treni regionali.

Mobilità integrata

Treno, bici o monopattino, per una mobilità sempre più integrata, condivisa, sicura e sostenibile. Trenitalia, con l’orario estivo 2020 operativo da domenica 14 giugno, potenzia l’integrazione del treno con diverse modalità di trasporto per garantire lo sviluppo del turismo sostenibile e della mobilità urbana. In questo modo quanti usano il treno per gli spostamenti più lunghi possono utilizzare biciclette, monopattini elettrici e altri mezzi ecologici per il primo e ultimo miglio da e per le stazioni.

A bordo dei treni regionali il biglietto è gratuito per biciclette e monopattini pieghevoli (elettrici e no), hoverboard e monowheel. È stato ampliato anche l’ingombro consentito, così da includere il massimo delle biciclette sul mercato. Inoltre, sui nuovi treni regionali Rock e Pop ci sono più spazi dedicati alle due ruote e alla ricarica dei veicoli elettrici a due ruote. Spazi per le bici anche sugli InterCity.

Con il nuovo orario estivo, Trenitalia lancia anche la partnership con Helbiz, società di micro-mobilità sostenibile che per prima in Italia ha avviato i servizi e la tecnologia di sharing per monopattini e bici elettriche e oggi attiva nelle città di Torino, Milano, Verona e Roma.

Attiva in 25 città (fra cui Torino, Venezia, Padova, Lecce, Trento, Treviso, Rovereto, Reggio Calabria, Parma e Perugia) anche la partnership con BicinCittà, il servizio di bike sharing più diffuso in Italia. L’accordo prevede per gli abbonati al trasporto regionale di Trenitalia e per i clienti CartaFRECCIA uno sconto fino al 30% sull’abbonamento Bicincittà. Gratuiti, per gli abbonati regionali e InterCity e i soci CartaFRECCIA che acquistano una bici pieghevole da Decathlon sono inoltre l’assicurazione, per danni accidentali, e il bracciale catarifrangente.

Grazie all’accordo con Fiab, i clienti del trasporto Regionale possono beneficiare anche di uno sconto minimo del 10% nelle strutture alberghiere del circuito Albergabici. Programmare la vacanza in bici, infatti, non è mai stato così facile. Gli appassionati delle due ruote possono decidere quanto pedalare dopo aver viaggiato in treno, scoprendo tutte le strutture ricettive Albergabici presenti nel percorso scelto: alberghi, B&B o campeggi oltre i servizi extra offerti, cioè ripari coperti e sicuri per le bici, piccole officine e opzioni di noleggio bici.

Per i clienti Trenitalia che noleggiano un’auto dopo aver viaggiato a bordo delle Frecce, InterCity, InterCity Notte, EuroCity ed EuroNight sono disponibili le offerte esclusive di Avis Budget Group, mentre quanti scelgono lo scooter sharing di Zig Zag potranno acquistare insieme al biglietto Trenitalia un voucher scontato fino al 50% da utilizzare sui mezzi di Zig Zag Scooter sharing.