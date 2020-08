Fs sbarca in Colombia con la supervisione dei lavori per la metropolitana di Bogotà Il Gruppo FS Italiane amplia la propria presenza all’estero aggiudicandosi, attraverso la sua società d’ingegneria Italferr, la supervisione dei lavori della Linea 1 della metropolitana di Bogotá, in Colombia. La commessa ha un valore di oltre 50 milioni di euro e prevede la realizzazione di 24 chilometri di linea metropolitana, incluse 16 stazioni e tratte in sotterranea, oltre a depositi per il materiale rotabile nell’area metropolitana della città, per un investimento complessivo di 4,3 miliardi di dollari americani. Italferr sta già costituendo una propria filiale in Colombia. Sarà la terza in Sud America dopo quelle in Argentina, dove la società è impegnata nella riabilitazione della linea urbana Sarmiento dal centro di Buenos Aires verso i settori occidentali della città, e in Perù, dove ha l’incarico di coordinamento e integrazione dell’ingegneria delle linee 2 e 4 della metro di Lima. Il debutto in Colombia segue quello di due mesi fa in India dove Italferr, in partnership con gli spagnoli della Typsa, si è aggiudicata la progettazione e supervisione dei lavori per le metro di Kanpur e Agra.

