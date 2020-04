Etihad: 10 tonnellate di attrezzature mediche per l’Italia Un aereo Etihad Cargo con circa 10 tonnellate di attrezzature mediche è atterrato in Italia all’inizio della settimana, per supportare il Paese nella lotta contro la pandemia di COVID-19. L’aereo ha consegnato 500.000 paia di guanti, 60.000 tute e copriscarpe, 20.000 mascherine e 6.000 disinfettanti, a beneficio di oltre 10.000 operatori sanitari. L’attrezzatura medica è stata ricevuta dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha ringraziato il governo e il popolo degli Emirati Arabi Uniti, affermando che gli aiuti del popolo emiratino simboleggiano la solidarietà tra i due Paesi, oltre a supportare tutti i medici, gli infermieri e il personale medico italiano. L’iniziativa è parte dell’impegno degli Emirati Arabi Uniti nell’aiutare i paesi colpiti dall’emergenza Covid-19, al fine di potenziare gli sforzi profusi a livello mondiale e frenare la diffusione del virus. Ad aprile Etihad Cargo ha operato un altro volo cargo per Malpensa, insieme a due voli charter speciali per Malpensa e uno per Fiumicino. La compagnia aerea sta operando una serie di voli charter speciali per trasportare materiale medico con urgenza proveniente dalla Cina e da Hong Kong, raggiungendo alcune destinazioni in Europa (tra cui Atene, Amsterdam, Copenhagen e Francoforte) e nelle Americhe. Abdulla Mohamed Shadid, Managing Director Cargo and Logistics di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: «In conformità con lo sforzo dei nostri leader politici di preservare il benessere e la sicurezza dei cittadini e dei residenti degli Emirati Arabi Uniti, Etihad Cargo è lieta di svolgere in questo momento storico senza precedenti un ruolo di primo piano nella consegna di attrezzature mediche essenziali agli Emirati Arabi Uniti. Stiamo facendo anche la nostra parte sostenendo la domanda internazionale di beni essenziali, consegnando carichi di merce in alcuni paesi tra cui l’Italia, con cui gli Emirati Arabi Uniti condividono forti legami». Dopo il recente lancio di 10 destinazioni cargo, operate con aeromobili per il trasporto passeggeri e in aggiunta alle tratte cargo operate con Boeing 777, Etihad Cargo ha appena annunciato cinque ulteriori rotte che saranno operate con gli aerei per trasporto passeggeri della flotta di Etihad Airways, con l’obiettivo di aumentare il flusso di forniture essenziali negli Emirati Arabi Uniti e garantire un buon network fra i principali mercati, da est a ovest. Utilizzando la capacità di stivaggio sui velivoli Boeing 777 e 787, Etihad Cargo opererà rotte da Abu Dhabi per Melbourne, Chennai, Kerala, Karachi e Amsterdam, oltre ai voli cargo effettuati con aeromobili passeggeri per Seoul, Pechino, Bangkok, Singapore, Manila, Jakarta, Mumbai, Delhi, Bangalore e Riyadh, già operativi. Grazie a questi voli aggiuntivi, Etihad Cargo opererà oltre 90 voli turnaround a settimana verso 29 destinazioni nei cinque continenti.

