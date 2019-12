Ernest punta sull’Europa occidentale: al via cinque nuove tratte da Bergano Sono Tolosa, Minorca, Ibiza e Olbia le nuovissime rotte occidentali che Ernest effettuerà a partire dall’estate 2020, insieme all’inedito collegamento su Odessa. Le tratte saranno tutte operate a partire dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con Airbus A320 Neo. Il volo per Tolosa sarà attivo tutto l’anno a partire dal 10 aprile 2020, inizialmente con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). Dal 17 giugno al 16 settembre verrà operato anche il mercoledì. Il collegamento per Ibiza avrà tre frequenze settimanali a partire dal 29 maggio 2020: il lunedì, venerdì e domenica. A partire dal 26 giugno verrà operato anche il mercoledì. Il Bergamo – Minorca sarà programmato con due frequenze settimanali, martedì e sabato, ‪a partire dal 30 maggio 2020. La rotta per Olbia verrà operata con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e domenica, ‪a partire dal 31 maggio 2020. La tratta per Odessa verrà infine effettuata tutto l’anno con due frequenze settimanali: giovedì e domenica a partire dal 2 aprile 2020. Continueranno inoltre regolarmente anche i voli da Milano Bergamo per Kiev, Lviv e Tirana, con un aumento di frequenze verso la capitale albanese, grazie a voli bi-giornalieri con partenze al mattino e la sera, e con frequenze giornaliere per Kiev a partire da fine febbraio. «Possiamo affermare con soddisfazione di esserci sviluppati adeguatamente nel mercato ucraino e albanese anche grazie all’aeroporto di Milano Bergamo – sottolinea il ceo di Ernest, Chady El Tannir -. Alla luce dell’ampliamento della flotta, ci sentiamo ora pronti a espanderci anche in Europa Occidentale, puntando a servire destinazioni prevalentemente leisure che ci permetteranno di soddisfare la domanda di un nuovo segmento di viaggiatori».

