Avianca richiede il “chapter 11” La compagnia Avianca Holdings e alcune delle sue sussidiarie e affiliate hanno chiesto questa di aderire volontariamente al capitolo 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti presso il Tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York, al fine di preservare e riorganizzare le attività di Avianca (concordato preventivo). Secondo un comunicato stampa rilasciato dalla società stessa, avvalersi di questa procedura fallimentare, era necessario a causa dell’impatto imprevedibile della pandemia di Covid -19, che ha causato una diminuzione del 90% del traffico passeggeri globale e si prevede che ridurrà le entrate industria in tutto il mondo di $ 314 miliardi di usd, secondo le previsioni di Iata. Le regolari operazioni di trasporto passeggeri di Avianca sono state cessate a metà marzo, il che ha ridotto i ricavi consolidati di oltre l’80% e ha esercitato una pressione significativa sulla sua liquidità. «Gli effetti della pandemia ci hanno portato ad affrontare la crisi più impegnativa della nostra storia centenaria come azienda – ha affermato Anko van der Werff, ceo e presidente di Avianca Holdings – Nonostante i risultati positivi del nostro piano” Avianca 2021 “, riteniamo che, data la sospensione totale delle nostre operazioni passeggeri e un recupero graduale, entrare in procedura concorsuale sia un passo necessario per affrontare le nostre sfide finanziarie». Avianca come molte altre compagnie aeree in tutto il mondo sta cercando un sostegno finanziario da parte dei governi dei paesi in cui fornisce servizi essenziali. La società continua ad impegnarsi in una trattativa con il governo colombiano, nonché con i governi degli altri suoi mercati chiave, al fine di trovare strutture finanziarie che forniscano liquidità aggiuntiva ai sensi del capitolo 11 e che svolgano un ruolo vitale nel garantire che la compagnia esca dalla inevitabile riorganizzazione altamente competitiva e ancora leader in America centro meridionale. Mentre queste trattative sono in corso, Avianca intende utilizzare la sua liquidità insieme ai fondi generati dalle poche operazioni ancora in corso (come il trasporto merci), per supportare l’attività durante il processo di riorganizzazione.

