Avianca ordina 88 A320Neo ad Airbus Avianca Holdings S.A. ha compiuto un passo decisivo nell’adeguare le dimensioni della propria flotta alle linee guida inserite nel documento “Avianca 2021 Plan”, il piano approvato l’anno scorso dal nuovo CdA della holding che mira a riportare in attivo il vettore entro il 2021.

Per quanto riguarda la flotta si è raggiunto un accordo con i vertici di Airbus per ridurre gli ordinativi già in essere. In questo modo, il numero di aeromobili A320neo che entrerà in flotta nei prossimi anni passerà dai 108 originari ad 88. Questi ultimi verranno consegnati a partire dal 2025, e fino al 2028, al ritmo di 20 all’anno, mentre i rimanenti 8 entreranno in servizio nel 2029. Accanto all’accordo raggiunto con i vertici di Airbus, il management di Avianca Holdings S.A. ha preso un’ulteriore decisione per assicurare lo sviluppo della compagnia anche nel periodo precedente all’arrivo dei nuovi aeromobili, firmando un agreement con la società di leasing BOC Aviation per l’entrata in flotta di 12 ulteriori A320neo a partire dal 2023. Infine, sempre con l’obiettivo di adeguare le dimensioni della propria flotta alla domanda dei prossimi anni, Avianca Holdings S.A. ha perfezionato un’intesa anche con Boeing per posticipare a data da destinarsi l’arrivo di 3 Boeing 787-9 Dreamliners che avrebbero dovuto essere consegnati nel 2021 “Il completamento di questi tre accordi, insieme al recente finanziamento di lungo termine ricevuto da 375 milioni di dollari, pongono Avianca in una posizione finanziariaria solida, e sulla strada per raggiungere gli obiettivi dell’Avianca 2021 Plan”, ha commentato il CFO di Avianca Holdings S.A. Adrian Neuhauser.

