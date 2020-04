Ana modifica ulteriormente il proprio operativo nel mondo Con il progredire della diffusione dell’epidemia di Covid-19, e per rispondere alla diminuzione della domanda di voli aerei, All Nippon Airways sta ulteriormente modificando il suo operativo in tutto il mondo. Dal 25 aprile al 15 maggio 2020 subiranno modifiche un totale di 3.323 voli che operano su 71 diverse rotte. Per quel che riguarda l’Europa rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna, Bruxelles, Parigi e Vladivostok per Tokyo. Continueranno invece ad operare – rispettivamente due e tre volte alla settimana – i collegamenti da Londra e Francoforte per Tokyo Haneda.

