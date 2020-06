Albastar scommette su Trapani: da luglio i voli per Malpensa e Cuneo

Il 2020 di Albastar ricomincia dall’Italia e in particolare da Trapani che dal 10 luglio sarà collegata con due frequenze settimanali a Milano Malpensa e Cuneo. La compagnia spagnola, a capitale privato italiano e nella quale “batte un cuore siciliano” come ama sottolineare la presidente Daniela Caruso, mantiene fede ad una decisione maturata da tempo e solo “rinviata” a causa dell’emergenza Covid-19. “Airgest è stata al nostro fianco e ci ha supportati nel credere in questo progetto – spiega Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo del vettore -. Le rotte saranno operate – nei giorni di venerdì e lunedì – da Boeing 737-800 da 189 passeggeri, i biglietti sono già in vendita da tre settimane attraverso i nostri canali distributivi – inclusi tutti i gds – con tariffe promozionali che partono da 50 euro a tratta, inclusi tasse e bagaglio da stiva per Cuneo; da a 59 euro per Milano. Ad oggi, malgrado il periodo difficile, la risposta del booking è abbastanza positiva e siamo fiduciosi per il trend delle prossime settimane”. I collegamenti saranno attivi sino all’inizio di settembre “ma contiamo di operare altri voli durante il periodo invernale”.

“Siamo convinti dell’enorme potenziale dei collegamenti operati da questa zona della Sicilia e da questo aeroporto sia per il segmento leisure sia per il traffico etnico – afferma Michele Bufo, direttore generale di Airgest -. Albastar interviene in un momento decisamente critico per il mondo del trasporto aereo e ha il merito di aver creduto al lancio di una nuova impresa su questo aeroporto. La compagnia completa un’offerta di collegamenti verso aree del Nord Italia che avevamo necessità di coprire e che l’utenza chiedeva. Contiamo perciò che sviluppino flussi incoming duraturi nel tempo.

Salvatore Ombra, presidente Airgest, è “orgoglioso” dell’operazione messa in campo dallo scalo di Birgi con Albastar e pone l’accento sul vissuto degli ultimi mesi: “Circa 2 milioni di euro la perdita registrata finora“, considerando “che a marzo sarebbero dovuti partire i nuovi collegamenti della stagione”. La pandemia ha ribaltato le carte in tavola e sospeso tutte le attività, compreso il lancio del bando regionale per le tratte operate in continuità territoriale e attive verso le città di Trieste, Parma, Ancona, Brindisi, Perugia, Napoli. Tutto rinviato probabilmente all’autunno.

Nota polemica, infine, sulla gestione da parte del governo della crisi coronavirus e dei relativi interventi per l’industria del trasporto aereo, che viene definita dal presidente “scellerata”: “Nella bramosia di cercare di salvare Alitalia – conclude Ombra – si sta creando un danno a tutte le altre compagnie che trasportano circa il 70% dei passeggeri in Italia”.