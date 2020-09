Klm: a novembre la capacità sul network europeo sarà al 55% rispetto al 2019

Klm ottimizza il network invernale in risposta alle conseguenze della pandemia sulla domanda di traffico e per il mese di novembre la capacità offerta sulla rete europea sarà di circa il 55% rispetto al 2019. Tutti i passeggeri che acquistano o sono in possesso di un biglietto Klm con partenza entro il 31 marzo 2021, possono richiedere un voucher rimborsabile, sia che il volo venga cancellato dalla compagnia sia che si desideri rinunciare al viaggio. I passeggeri possono quindi scegliere di acquistare un nuovo biglietto con il voucher o richiederne il rimborso.

Ad agosto, la compagnia ha servito quasi il 100% delle sue destinazioni europee, con una capacità di circa il 60% rispetto ai livelli pre-covid. A partire dal 25 ottobre 2020, verrà inaugurata una nuova destinazione con Poznan.

A livello intercontinentale, sempre ad agosto, Klm ha servito l’80% delle sue destinazioni con il 60% di capacità. Al momento, un terzo di questi voli intercontinentali trasporta solo merci. Dall’inizio di settembre, il vettore ha ripreso il collegamento bisettimanale, via Seoul, per la città cinese di Hangzhou. Klm opererà anche un volo bisettimanale per il Cairo e Riyadh si aggiungerà al network come nuova destinazione dal prossimo 7 dicembre. Il 29 ottobre, Klm inizierà ad operare anche su Edmonton, via Calgary.