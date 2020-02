Alla Star Alliance lounge di Fiumicino, Prima Vista presenta la Shockino mix experience In occasione di San Valentino, Prima Vista Lounges by Aviapartner e Star Alliance sono liete di annunciare la collaborazione con il noto laboratorio artigianale di cioccolato Shockino per la Star Alliance lounge Rome all’aeroporto di Fiumicino. La Shockino mix experience è la prima pralina componibile al mondo, caratterizzata da tre componenti concentriche (una base, un anello esterno e un ripieno) disponibili al cioccolato al latte e fondente per un peso di circa 14 grammi. Fino alle 19 di questa sera i passeggeri ospitati nella lounge dell’aeroporto romano possono quindi scegliere tra 20 gusti disponibili per creare fino a 216 combinazioni diverse e creare in questo modo la propria pralina personalizzata. «Ancora una volta, siamo lieti di collaborare con aziende che condividono i nostri valori e il nostro impegno, per offrire ai passeggeri un’esperienza diversa e un prodotto di grande qualità», è il commento di Italo Russo Silva, general manager di Aviapartner Group lounges and premium guest services.

