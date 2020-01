Lo scatto di Air Europa sul mercato italiano: fatturato a +12% nel 2019 Vola alto il 2020 di Air Europa in Italia e punta dritto «a una crescita del fatturato del +7% – afferma Renato Scaffidi, general manager Italia della compagnia – dopo un 2019 chiuso con un aumento del +12% di fatturato e del +16% di passeggeri, superando quindi il budget che ci eravamo posti». Una discrepanza che si riconduce alla «maggiore capacità introdotta sul p2p e sul conseguente maggior numero di passeggeri su queste tratte, che sono però, inevitabilmente, a minor rendimento di quelle in proseguimento sul lungo raggio». A contribuire al trend positivo sono stati tutti i segmenti di traffico, con una «lietissima – benché auspicata – sorpresa da quello leisure con aumenti addirittura a tre cifre». Un dato che, senza false modestie, il direttore non può ricondurre agli «ottimi rapporti personali» con il mercato da una parte, ma oggettivamente anche «alle mutate necessità di un mercato che chiede sempre più flessibilità, che un’offerta di linea come la nostra è in grado di garantire». Doveroso il ringraziamento al canale trade, «che si conferma una volta di più quello privilegiato per noi, basti pensare che quello invece diretto convoglia una percentuale di vendite al di sotto delle due cifre». Balzo in avanti comunque anche per il traffico corporate «con un +27%, cui si affianca il +5% dell’etnico». Positivo infine il dato di load factor «con una crescita di due punti percentuali, fino all’88%». Lo sguardo va quindi ai prossimi mesi, che vedranno la compagnia portare avanti il rinnovo della flotta «con l’ingresso di altri nove Beoing 787-9, tutti con la nuova cabina di business class – in configurazione 1-2-1 – che saranno impiegati sulle rotte a maggiore vocazione corporate. Ricordo che complessivamente i Dreamliner operativi in flotta saranno 29 entro il 2022, rispetto ai 28 previsti inizialmente».

