Tutti i dettagli del protocollo di sicurezza Msc per la ripartenza

Screening e prevenzione sono le parole chiave per permettere la ripartenza delle crociere. In attesa che il governo dia finalmente il via libera alle navi, è tutto pronto in casa Msc, che si prepara a far salpare per itinerari mediterranei di sette giorni la Grandiosa e la Magnifica. Il tutto grazie a un protocollo sanitario studiato nei minimi dettagli e capace di andare oltre le principali procedure in materia elaborate dalle istituzioni sanitarie italiane e internazionali. Ma anche a un investimento che, solo per le attività e i macchinari dedicati al controllo e al monitoraggio dello stato di salute di ospiti ed equipaggio, si aggira attorno ai 500 mila euro a nave e a crociera, come ha rivelato lo stesso ceo della compagnia, Gianni Onorato, in occasione di una conferenza stampa online.

Un impegno importante che si traduce anche in un contingency plan, volto a gestire eventuali emergenze a bordo, in una riduzione della capienza delle navi a circa il 70% della propria capacità complessiva, in modo da garantire il corretto distanziamento sociale, nonché in un’assicurazione Covid-19 studiata in collaborazione con Europe Assistance, che sarà completamente gratuita per tutti gli ospiti italiani.

Il nuovo protocollo beneficia in particolare del bollino Rina, la società indipendente di certificazione marittima, la quale ha accertato che il documento soddisfa le linee guida dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa), inclusi quelle dell’azione comune Eu Healthy Gateways. Il piano è stato elaborato da una task force internazionale composta da esperti provenienti da molteplici settori quali servizi medici, sanità pubblica, catene alberghiere, sistemi di ingegneria navale e informatica. Il tutto con l’assistenza dell’Aspen Medical, fornitore di servizi sanitari di livello mondiale, nonché con il supporto di un gruppo di esperti Covid-19 altamente qualificati nel campo dei protocolli e della pianificazione. Sei sono quindi i suoi pilastri principali in termini di misure precauzionali e di pianificazione della risposta:

1. Screening sanitario generale degli ospiti prima dell’imbarco, diviso in tre fasi: test con tampone Covid-19, controllo della temperatura e questionario sullo stato di salute. A seconda dei risultati dello screening, e in base allo stato di salute e ai luoghi nei quali gli ospiti hanno soggiornato nelle settimane precedenti, sono poi previsti screening e test sanitari ulteriori. A tutti gli ospiti, che risulteranno positivi al test o che mostreranno sintomi o febbre, sarà quindi negato l’imbarco. Secondo le linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, gli ospiti che provengono da paesi classificati ad alto rischio dovranno inoltre sottoporsi ad un test Rt-Pcr molecolare, da effettuarsi entro 72 ore prima di salire a bordo della nave. Tutti i membri dell’equipaggio saranno sottoposti al test Covid-19 prima dell’imbarco e ulteriori test saranno svolti regolarmente durante il loro periodo di lavoro.

2. Elevate misure igienico-sanitarie e di pulizia, grazie all’introduzione di nuove procedure, all’uso di prodotti disinfettanti di tipo ospedaliero e all’igienizzazione dell’aria a bordo con tecnologia Uv-C, in grado di uccidere il 99,97% dei microbi.

3. Il distanziamento fisico sarà reso possibile dalla riduzione del 30% della capienza complessiva delle navi. Agli ospiti saranno così garantiti circa 10 metri quadrati di spazio a persona. Anche la capacità dei locali a bordo sarà ridotta, mentre le attività saranno modificate prevedendo la partecipazione di gruppi più piccoli e gli ospiti dovranno prenotare in anticipo i servizi e le attività (il tutto impattando al minimo sulla qualità dell’esperienza). I locali f&b, i bar e i saloni consentiranno in particolare il distanziamento sociale e tutti i pasti e le bevande saranno servite agli ospiti al loro tavolo, mentre il ristorante a buffet offrirà un nuovo concetto di servizio. Ove il distanziamento sociale non sia possibile, come negli ascensori, agli ospiti verrà chiesto di indossare una mascherina. Queste saranno fornite quotidianamente in cabina e saranno disponibili su tutta la nave.

4. Garantita la presenza di strutture e servizi medici d’avanguardia con personale altamente qualificato e addestrato, che avrà a disposizione tutte le attrezzature necessarie per testare, valutare e trattare i pazienti sospettati di Covid-19 e garantirà gratuitamente agli ospiti, che dovessero presentare sintomi, ogni cura necessaria presso il centro medico di bordo. Alcune cabine saranno inoltre dedicate all’isolamento di eventuali casi sospetti e delle persone con cui essi hanno avuto contatti ravvicinati (circa il 5% di quelle disponibili in ogni nave) .

5. Il monitoraggio continuo della salute. La temperatura sarà controllata ogni giorno al ritorno dalle attività a terra o nelle postazioni disseminate in tutta la nave. Durante questa fase iniziale delle operazioni, come ulteriore misura di protezione e per evitare rischi per la salute dei passeggeri, gli ospiti potranno scendere a terra per partecipare alle sole escursioni organizzate da Msc Crociere. In questo modo sarà più semplice per la compagnia proteggere la salute di tutti i viaggiatori anche durante tali attività, grazie a tour organizzati sulla base degli stessi elevati standard di salute e sicurezza presenti a bordo.

6. Un piano di emergenza sarà infine attivato in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali, nell’eventualità venga individuato un caso sospetto. Quest’ultimo, e i contatti più stretti, seguiranno quindi le misure di isolamento e potranno essere sbarcati secondo le norme locali e nazionali.

Tra le altre misure previste dal piano Msc, ci sono poi il check-in digitale e un calendario di arrivi a bordo suddiviso per fasce orarie. Gli ospiti saranno sottoposti, a un tampone COVID-19, a un controllo della temperatura e a una verifica tramite un questionario sanitario che garantirà lo stato di salute del passeggero e la sua idoneità alla crociera. Se saranno necessari ulteriori controlli, sarà il personale medico a effettuarli e, se necessario, potrà essere effettuato un ulteriore test con tampone. Le misure di salute e sicurezza nel terminal crociere soddisferanno gli stessi elevati standard previsti a bordo.

Sarà poi sfruttata ampiamente la tecnologia a disposizione delle navi del gruppo per garantire un’esperienza quanto più fluida possibile e fornire informazioni tempestive in ogni momento della vacanza. Per gli ospiti di entrambe le navi, l’applicazione Msc for Me potrà in particolare essere utilizzata per prenotare i servizi e per gestire le attività quotidiane a bordo, nonché consultare le informazioni di partenza. Inoltre, su Msc Grandiosa ogni ospite e membro dell’equipaggio riceverà in omaggio un braccialetto Msc for Me, che faciliterà le transazioni contactless sulla nave, oltre a tracciare ogni contatto. Un nuovo centro informazioni, accessibile via telefono, permetterà poi di chiamare il servizio ospiti, anziché doversi recare di persona al banco.