Tucano Viaggi chiude il 2019 con un incremento del fatturato del 24%

Giro d’affari e passeggeri in crescita per il Tucano Viaggi Ricerca, che l’anno scorso ha registrato un aumento del proprio fatturato del 24%, grazie anche a un incremento dei clienti del 18%. E il trend positivo prosegue anche in questo inizio 2020, con prenotazioni ben avviate sia sugli itinerari di gruppo, sia sui tour individuali, disegnati all’insegna di concept ad alto contenuto culturale, naturalistico, etnografico, nonché nel rispetto di ambienti, culture, costumi e tradizioni. Si consolida, in particolare – recita una nota del to – la tendenza dei passeggeri che scelgono le partenze di gruppo con l’assistenza di uno specialista: ovvero lo studioso, il ricercatore, il docente che garantisce l’assistenza scientifica e un importante supporto culturale. Sono sempre di più, inoltre, le agenzie che affidano al Tucano Viaggi i clienti per tour organizzati ad hoc.

In tale contesto positivo si inseriscono quindi anche i nuovi cataloghi del to, freschi di stampa con tutte le proposte della ricca programmazione viaggi nei vari continenti: Africa, Americhe, Asia, Russia e Terre del Nord. A loro si è aggiunto di recente anche il volume “I viaggi archeologici del Tucano Viaggi Ricerca”, per chi desidera scoprire antiche e misteriose civiltà. Non solo: nel 2020 sarà persino online il catalogo “Gioielli d’Europa”, una raccolta di itinerari dedicati a chi è in cerca delle testimonianze artistiche, architettoniche e naturalistiche dei Paesi d’Oltralpe: tour brevi, per individuali o piccoli gruppi.

Ma il 2020 vedrà anche il lancio di un nuovo strumento a servizio delle adv: un ciclo di webinar tenuti dagli esperti del Tucano sulle varie destinazioni; appuntamenti interattivi, finalizzati non solo a far conoscere la realtà dei diversi continenti, ma anche al dialogo con gli esperti del tour operator torinese ai quali sarà possibile rivolgere domande di approfondimento sulle singole mete: «Prevediamo un buon riscontro per queste nuove iniziative specificatamente dedicate alle agenzie: un efficace strumento di interazione, che assicurerà un notevole vantaggio quando gli agenti si troveranno a proporre la destinazione al cliente finale», è il commento del fondatore del to, Willy Fassio. Nel 2020 continueranno infine le visite alla rete agenziale da parte dei collaboratori di maggiore esperienza dell’operatore.