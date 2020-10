Royal Caribbean cambia anche il programma per l’inverno 2021-2022

Dopo aver annunciato qualche settimana fa una serie di cambiamenti sui programmi della prossima estate, Royal Caribbean International ha messo mano anche al calendario delle crociere per la stagione invernale 2021-2022. In questo modo, il gruppo ha mirato a rafforzare soprattutto la propria offerta da Miami, aumentando in particolare gli itinerari verso la propria isola privata alle Bahamas.

Nel dettaglio, la Allure of the Seas, che avrebbe dovuto debuttare a Galveston, in Texas, sarà invece spostata su Fort Lauderdale, da dove partirà per crociere di sei giorni verso i Caraibi occidentali e di otto giorni per i Caraibi orientali. La Radiance of the Seas non salperà più invece da Brisbane, in Australia, ma sarà ancora una volta basata in Florida, a Miami, per itinerari da cinque e nove giorni. Sempre Miami, al posto di San Juan, sarà l’home port della Explorer of the Seas, che proporrà tour da sette giorni nei Caraibi meridionali. Stesso cambiamento per la Freedom of the Seas, che però opererà crociere da tre e quattro giorni verso Perfect Day at CocoCay.

La stessa isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas sarà peraltro raggiunta anche da tutte e quattro le navi della flotta di classe Oasis – oltre all’unità omonima, la Symphony, la Harmony e la Allure of the Seas -, nel corso di itinerari da sette giorni con partenza dalla Florida. Altre navi che offriranno crociere breve nei Caraibi saranno poi la Mariner, la Independence e la Navigator of the Seas, così come verso il medesimo arcipelago si muoveranno la Anthem of the Seas, da Bayonne, nel New Jersey, e la Liberty of the Seas da Galveston.

Tali modifiche al programma hanno quindi imposto anche degli aggiustamenti relativi al posizionamento della flotta in Australia: la Ovation of the Seas rimarrà in particolare a Sidney, da dove partirà per crociere da nove a 12 giorni per la Nuova Zelanda, da cinque a sette giorni per il Queensland, e da sei a otto giorni per la Tasmania. La Quantum of the Seas si sposterà invece a Brisbane, per itinerari da tre a nove giorni nel Sud Pacifico. La Serenade of the Seas, infine, verrà basata a Sidney fino a febbraio 2022, per tour da 12-15 giorni sempre verso il Sud Pacifico, nonché per crociere più corte verso Melbourne e la cosa Est dell’Australia.