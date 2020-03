Neil Palomba conferma: “Nessun caso di coronavirus a bordo di Costa Fortuna”

In un messaggio video diffuso sul sito e sul canale Facebook di Costa Crociere, il direttore generale della compagnia, Neil Palomba, ha ufficialmente confermato l’assenza di qualsiasi caso di coronavirus, così come di sospetti contagi a bordo di Costa Fortuna.

La nave, come già riportato, è stata bloccata questa mattina al largo di Phuket, dopo che le autorità thailandesi hanno deciso ieri di prevedere procedure di quarantena per i viaggiatori in arrivo da una serie di Paesi, compresa l’Italia. Neil Palomba ci ha tenuto tuttavia a precisare che la Fortuna aveva ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni prima di salpare per Phuket, e solo una volta arrivata a destinazione si è vista negata la possibilità di entrare in porto