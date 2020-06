Mappamondo debutta in Arabia Saudita, webinar il 23 giugno per le adv L’Arabia Saudita debutta nella programmazione Mappamondo per la prossima stagione invernale. «In questi mesi di lockdown ci siamo preparati alla ripartenza concentrandoci sul prodotto per la prossima stagione invernale – commenta il ceo Andrea Mele – lavorando anche sullo sviluppo di nuove destinazioni per allargare i nostri confini e continuare ad assecondare le richieste di un mercato alla ricerca continua di vere novità. Eravamo già pronti lo scorso inverno con l’inserimento in programmazione dell’Arabia Saudita, poi con il blocco causato dalla pandemia, abbiamo rimandato. Lo faremo quest’autunno, in concomitanza con la tanto attesa apertura al turismo della remota valle di AlUla, il sito archeologico più importante del Paese e certamente tra i più importanti dell’intero Medio Oriente». Raggiungibile da Milano e Roma in meno di cinque ore con voli diretti Saudia Airlines, l’Arabia Saudita è certamente un paese misterioso, vastissimo e tutto da scoprire, che offre posti sorprendenti ancora sconosciuti al turismo internazionale. Per promuovere la destinazione Mappamondo, in collaborazione con Saudi Arabian Airlines e Royal Commission for AlUla, ha organizzato per le agenzie un webinar che si svolgerà martedì 23 giugno alle 15.00. Per iscriversi basta compilare il form al seguente link: https://bit.ly/2MYQVX8

