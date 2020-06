Maldindia, scoprire l’Italia a bordo di comode houseboat

Maldindia, specialista di viaggi di lusso in India, per l’estate 2020 ha selezionato nuovi tour in Italia: un percorso a pelo d’acqua che ricorda l’esperienza nella natura dei viaggi in houseaboat sulle famose backwaters del Kerala. In Italia le barche si muovono su fiumi, canali, laghi e lagune protette, su percorsi ben segnalati: dal Delta del Po fino a Trieste, passando per Venezia, Murano, Burano; attraversano la natura selvaggia delle campagne costiere da Chioggia a Treviso e a Padova, e permettono di fare escursioni in bicicletta nei borghi o tra i vigneti del trevigiano, ed anche di visitare le famose Ville Palladiane, e gustare i piatti e i vini della tradizione locale.

Le houseboat sono barche a motore spaziose e comode da abitare. Per condurle non è richiesta alcuna patente nautica; sono facili da manovrare perchè viaggiano a velocità ridotta. Yacht o Peniche accessoriate con tutti i confort per permettere un piacevole soggiorno; hanno cabine e servizi privati e possono ospitare comodamente da 2 a 12 passeggeri. È possibile viaggiare in Italia nella Laguna Veneta: dal Delta del Po a Trieste passando da Venezia. In Europa in Francia, Olanda, Fiandre, Germania, Irlanda, Scozia, Portogallo. L’estate di Maldindia si completa con l’esperienza nella Puglia sconosciuta dove restituire valore al tempo, e vivere al ritmo lento della terra pugliese, un corpo alla deriva nel cuore del Mediterraneo.

Maldindia ha disegnato un viaggio straordinario alla scoperta di un territorio che ha molti punti di contatto con il Subcontinente indiano: dalle dimore storiche alle campagne infinite, dai silenzi di antiche masserie al mare cristallino, fino alle città bianche della Puglia che preservano antichi riti e tradizioni. I nuovi soggiorni pugliesi prevedono pernottamenti in masserie di lusso, visite delle città d’arte di Lecce, Otranto, Ostuni, Alberobello, escursioni nei villaggi meno conosciuti dove scoprire abbazie, monasteri e testimonianze del grande patrimonio architettonico pugliese. Esperienze a contatto con artigiani locali che lavorano la pietra leccese, cooking class con cuoche in famiglia, escursioni in barca per scoprire spiagge e grotte nascoste, visite di cantine e degustazioni di vini prestigiosi.