Maldindia: lo Sri Lanka è pronto a ripartire. Si ricomincia dal 1° settembre Grazie a un’azione molto efficace di contenimento del Covid-19, lo Sri Lanka è passato quasi indenne attraverso la pandemia, con 2.780 positivi e 11 decessi. E’ quindi tra le primissime destinazioni dell’Asia tropicale, rivela Maldindia Travel Experience Designer, a riaprire ai visitatori dal 1° settembre prossimo.

L’Isola splendente, dalle maestose rovine delle antiche capitali di Polonnaruwa e Anuradhapura fino alle grotte di Dambulla, dalla rocca di Sigiriya fino a Kandy e al forte di Galle, conserva una storia ricca di monumenti di grande pregio e drammatica suggestione. Fa da sfondo agli spettacolari siti archeologici un paesaggio lussureggiante, con bianche spiagge ricche di palmizi e rilievi che superano i 1.500 metri, tra giardini di spezie e piantagioni di tè sospese tra le nuvole. Oltre alla cultura e alla natura, due aspetti che avvolgono l’isola in tutte le sue location, Sri Lanka è però anche una meravigliosa destinazione di mare, con spiagge isolate punteggiate da palme infinite, sabbia bianchissima e mare cristallino. In questi tempi di pandemia la sicurezza è uno degli aspetti principali su cui puntare e l’isola offre molte soluzioni per viaggiare rispettando il distanziamento, godendo di strutture deluxe di grande confort e concedendosi su relax e massaggi ayurvedici. Un esempio? Nella regione sud-occidentale dell’isola è attivo il Tanamera Boutique Hotel: piccola residenza di sole tre suite che si affacciano su una spiaggia isolata; rappresenta il massimo della privacy e del lusso in riva all’oceano Indiano.

