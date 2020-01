Le novità Valtur e Nicolaus Club, tra Italia, Grecia e Tunisia

Sono otto le prime novità dell’anno svelate dal gruppo Nicolaus per il proprio brand omonimo e il marchio Valtur. Lo sviluppo si concentra soprattutto sull’Italia, ma new entry importanti ci saranno anche in Tunisia e in Grecia. E le sorprese non finiscono qui, perché la compagnia ha già dichiarato di avere in serbo ulteriori novità, che svelerà più avanti nel corso dell’anno.

Per ciò che concerne il brand Valtur, le new entry saranno quindi quattro, con l’ingresso di due strutture in Italia, una in Grecia e una in Tunisia. In Sardegna, in particolare, aprirà il secondo resort del brand: il Valtur Sardegna Tirreno Resort, un 4 stelle affacciato sulla spiaggia di Cala Liberotto. Plus della struttura, l’attenzione al target famiglie, grazie alla presenza di camere family, di un mini-club e di un piccolo parco acquatico per bambini. A ciò si aggiunge una forte valenza active, con proposte pacchettizzate dedicate agli sportivi e un’attenzione privilegiata ai bike lovers.

Altra regione che sarà stabilmente presente nel portfolio del brand è la Calabria: la scelta raddoppia con il Valtur Calabria il Cormorano Resort, ex Nicolaus Club a 4 stelle che ha sfiorato costantemente il 100% di indice di gradimento della clientela. Tra le novità, una nuova piscina semi-olimpionica, un’area bambini con piscina dedicata e un bar aggiuntivo. Rinnovata anche l’area shopping con raffinate proposte in ambito lifestyle.

La programmazione si rafforza poi in Tunisia, con l’arrivo del Valtur Hammamet Marillia, 4 stelle caratterizzato da una amplissima spiaggia di sabbia bianca e dal piacevole contesto offerto dalla località di Yasmine Hammamet, che prende il proprio nome dalle piantagioni di gelsomini presenti nella zona. Tra i plus, l’offerta gastronomica gourmet declinata dai differenti ristoranti tematici, la spa Afrodita e le dotazioni di alto livello per l’ambito mice, con sale capaci di accogliere fino a 450 persone.

Ma è la Grecia la vera destinazione novità del marchio, con il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach, resort 5 stelle già molto apprezzato in passato dalla clientela del gruppo e caratterizzato oggi da un twist ancora più raffinato, frutto dalle recenti opere di restyling.

Per quanto riguarda il brand Nicolaus Club, la Sardegna si conferma destinazione di primo piano con l’entrata del Nicolaus Club Prime Orosei Beach (ex Marina Sporting). Si tratta di un 4 stelle affacciato su un’ampia spiaggia, ideale anche per le famiglie con bambini piccoli.

Cresce poi l’offerta sulla Puglia grazie al nuovo Nicolaus Club Oasi Vieste, 4 stelle situato in prossimità dello spettacolare monolite di Pizzomunno, nel Gargano. Il club, grazie alle camere spaziose e ai suoi bilocali, è perfetto anche per i gruppi familiari con due o più bambini.

Raddoppia, inoltre, l’offerta Nicolaus Club in Cilento, dove, tra le new entry troviamo il Nicolaus Club Coral Beach Paestum, nuovissimo 4 stelle ubicato a fianco del collaudatissimo Nicolaus Club Oasis. La Tunisia fa inoltre il suo esordio nella programmazione con il Nicolaus Club Helios Beach Djerba, 4 stelle con ampi spazi, servizi di qualità e grande cura dei dettagli.

Ma il gruppo non si ferma alle novità della prodotto. Gli sforzi del tour operator si stanno infatti concentrando sull’innovazione, con l’idea di costruire un’offerta di vacanza incentrata su quattro elementi chiave: l’intrattenimento e lo sport, il food con attenzione alle specifiche esigenze degli ospiti, le esperienze, declinate dentro e fuori il villaggio, e la predisposizione di servizi alberghieri anche per la vacanza in villaggio.

«Iniziamo l’anno nel migliore dei modi – commenta il presidente Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Per il brand Valtur, che conferma tutti i villaggi del 2019, abbiamo voluto raddoppiare l’offerta nazionale e tunisina, anche con il fine di capitalizzare le risorse, aumentare coerentemente il piano voli e rafforzare la nostra incisività nelle differenti mete commercializzate».

«Per i Nicolaus Club vi è stata invece una razionalizzazione dell’offerta, con il consolidamento di destinazioni storiche quali la Puglia e le Sardegna dove abbiamo inserito importanti ingressi – gli fa quindi eco Gaetano Stea, da quest’anno alla guida della divisione prodotto della compagnia -. Quella del 2020 si preannuncia come una stagione sfidante, ma noi siamo estremamente soddisfatti dell’offerta di prodotto messa a punto e siamo fiduciosi per la risposta del mercato».