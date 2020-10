Kkm Group entra nel tour operating con Enjoy Destinations

KKM Group spinge sull’acceleratore del prodotto e presenta a Ttg Travel Experience il nuovo tour operator Enjoy Destinations, The Travel Makers. Offrire soluzioni di vacanza inedite, lontane dai canoni del turismo tradizionale, per essere in pole position al momento della ripartenza:

Specializzato nella costruzione di viaggi esperienziali, il tour operator, con sede a Milano, si rivolge esclusivamente alle agenzie ed è affidato alla guida di due esperti viaggiatori e professionisti di lunga data del settore: Manuela Altinier, responsabile programmazione, ed Ernesto Adiletta, responsabile operativo. Accanto a loro, uno staff di “Travel Makers” con esperienza più che ventennale, che hanno fatto della propria passione il loro lavoro.

«In un’epoca in cui sempre più il modo di fare turismo è banalizzato e appiattito – dichiara Manuela Altinier – la nostra missione è proporre esperienze autentiche, rispettose dell’ambiente, dei popoli e delle tradizioni locali, per scoprire e godere della parte più vera delle destinazioni. Puntiamo sul contatto diretto con la cultura autoctona e cerchiamo sempre nuove rotte suggestive. Un approccio rivolto ai veri viaggiatori, dall’animo sensibile, attento e curioso”.

Il risultato è una programmazione ricca di proposte inedite in tutto il mondo, in grado di fornire alle agenzie idee e soluzioni di viaggio accattivanti per stimolare i loro clienti. Eclettica e versatile, la programmazione di Enjoy Destinations punta anche ad intercettare le aspettative di quella parte di viaggiatori che fino ad oggi non si sono sentiti rappresentati dalle proposte del turismo organizzato: una fascia di clientela importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo che, nel post Covid, potrebbe tornare in agenzia spinta dall’esigenza di sicurezza, assistenza e affidabilità, ed essere fidelizzata.

Per orientare la scelta e semplificare il processo di vendita, la gamma di proposte è suddivisa in 6 linee di prodotti, che identificano la tipologia di esperienza offerta e caratterizzano le località trattate.

6 linee di prodotto

Travel Experiences: proposte orientate alla scoperta in chiave esperienziale delle destinazioni e al contatto diretto con la gente e le tradizioni del posto. Ogni viaggio può assumere diverse connotazioni secondo le personali inclinazioni e i desideri del viaggiatore, dallo sport alla meditazione, dalla cultura alla musica, fino alla cucina.

Events: pacchetti speciali legati a tutti gli eventi in esclusiva di KKM Group ma anche festival, feste religiose e folkloristiche, concerti e appuntamenti sportivi o artistici, a cui i viaggiatori possono partecipare da spettatori e, talvolta, da protagonisti. Si spazia dal campionato di Formula 1© alla Maratona di Petra, dalle celebrazioni del Meskel in Etiopia a Epizode, festival di musica elettronica a Phu Quoc con i set dei migliori DJ, dal Tokyo Game Show con le sue incredibili esibizioni di cosplay all’International Yoga Festival a Rishikesh in India.

One More Time: itinerari di approfondimento e soluzioni di viaggio costruite su misura, pensate per chi desidera approfondire la conoscenza di una destinazione già visitata e per i più curiosi, alla ricerca del volto meno conosciuto e scontato delle località. Qualche esempio? Coober Pedy, la capitale dell’estrazione di opale nel cuore dell’Australia, con le sue abitazioni sotterranee e il pernottamento in un hotel scavato nella roccia, We Ale, isola privata al largo del Mare delle Andamane nel cuore di un ecosistema marino incontaminato, Dallol, la depressione più bassa di tutta l’Africa, con i laghi acidi e le colorate sorgenti termali che offrono un paesaggio surreale e ultraterreno.

Luxury Travel: la categoria dedicata ai viaggi di lusso può contare sul supporto di una business unit dedicata che si occupa della ricerca di servizi esclusivi in tutto il mondo, fornendo al contempo una consulenza qualificata alle agenzie e un supporto di alto livello in tutte le fasi del viaggio. Voli privati, trasferimenti in elicottero, intere isole riservate con maggiordomo, nutrizionista e yacht o catamarano sempre a disposizione, nel caso gli ospiti volessero passare qualche notte lontano dalla loro isola. La filosofia alla base della programmazione mira alla ricerca di esperienze di valore eccellente, prima ancora che del lusso fine a se stesso. Un approccio che risulta particolarmente evidente nella selezione dei resort: alle Maldive, ad esempio, Luxury Travel propone il Baglioni Hotel, primo marchio di lusso made in Italy ad approdare sull’arcipelago. Da segnalare anche le tenute nelle piantagioni di tè dello Sri Lanka e, sempre a titolo di esempio, il Taj Lake Palace in India, famoso hotel galleggiante costruito su un’isola del lago Pichola.

Best Sellers: una raccolta di grandi classici e soluzioni di vacanza collaudate, unica concessione della programmazione all’“ordinario”, per offrire alle agenzie un supporto anche sui prodotti tradizionali, come city break, vacanze balneari, tour di gruppo e fly & drive.

Club & Disco: una sezione speciale, che tocca trasversalmente tutte le linee di prodotto e fornisce una vera e propria guida alla vita notturna, differenziando i consigli in base al tipo di serata che si desidera trascorrere. Dalla taverna dove bere un bicchiere insieme alla gente del posto a inaspettati rooftop con piscina e DJ set per un aperitivo glamour al tramonto. Un argomento, quello della vita notturna, che in Italia è stato spesso trascurato e lasciato all’iniziativa personale del cliente.

La programmazione di Enjoy Destinations è raccolta e costantemente aggiornata sul sito https://enjoydestinations.it/ concepito come un vero e proprio magazine di taglio giornalistico ad uso e consumo degli agenti di viaggio. Ogni proposta è corredata da video emozionali e indicazioni precise sugli itinerari e sulle modalità operative del viaggio.

Queste le parole di Manuela Altinier: «Nel rispetto di agenzie e clienti abbiamo deciso di posticipare l’apertura del booking a quando i tempi saranno maturi: non vogliamo chiudere pratiche ad ogni costo, se non esiste una realistica possibilità di partire e tornare senza intoppi. Stiamo però investendo il nostro tempo per ideare una programmazione veramente fuori dagli schemi e un sito internet ricco di contenuti. Un progetto ambizioso che non sarebbe stato possibile realizzare senza avere tutto questo tempo a disposizione».

Andrea Cani, presidente KKM Group, aggiunge: «Ho creduto fermamente in questo progetto che, sono certo, ci darà grandi soddisfazioni, grazie al lavoro meticoloso compiuto in questi mesi da Manuela, Ernesto e tutto il team. La loro grande abilità è stata quella di intercettare le nuove tendenze in atto nel mercato e proporre risposte finalmente in linea con le aspettative del cliente. Di pacchetti standard e vacanze nei luoghi comuni è pieno il web, ma pochi sanno a chi affidarsi o come organizzarsi quando si cerca qualcosa di veramente diverso. Lo stesso vale per il lusso: un segmento sul quale il mercato italiano non si è specializzato a sufficienza, che invece sarà il primo a ripartire e che noi potremo intercettare con una gamma di proposte all’altezza».