King Holidays: polizza annullamento gratuita fino a fine anno

Sospensione di tutte le partenze fino al 3 aprile e integrazione gratuita della polizza annullamento sui viaggi prenotati entro la fine del mese prossimo e per tutto il 2020. Sono le misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza coronavirus da parte di King Holidays. Il to offre inoltre una polizza complementare Zero pensieri, pensata proprio in caso di disagi legati ai controlli sanitari sul luogo di vacanza.

Per ogni partenza sospesa, l’operatore procederà al rimpatrio a proprie spese dei clienti eventualmente già in viaggio, mentre le adv riceveranno un voucher di valore pari all’importo già versato, con validità di 365 giorni dalla data di emissione: il voucher potrà essere utilizzato per effettuare una nuova prenotazione non appena sarà terminata la situazione di emergenza. Le prenotazioni con partenza successiva al 3 aprile 2020 sono per il momento soggette alle normali condizioni di contratto, anche se sono allo studio una serie di accordi speciali con i fornitori per fronteggiare l’eventuale protrarsi dell’emergenza.

“Vogliamo rassicurare gli agenti e i loro clienti, garantendo sin d’ora la nostra totale collaborazione – dichiara il general manager King Holidays, Americo de Sousa -. Il nostro staff è operativo a pieno regime per tutte le procedure di riprotezione e cancellazione ed è a disposizione delle agenzie per fornire il supporto informativo necessario. Siamo in contatto con le autorità competenti per monitorare l’evoluzione dei fatti e delle disposizioni governative, tanto in Italia quanto all’estero. Affrontiamo insieme questa nuova sfida: sono certo che ne usciremo, come è già successo in passato, ancora più forti di prima”.