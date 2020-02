Il turismo scolastico si coalizza per una modifica dei provvedimenti del Miur Più che mai di attualità le conseguenze che le azioni del Governo e, in questo caso, del MIUR portano agli attori economici, in conseguenza alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

Paolo Radici, titolare della Radici viaggi, ha coalizzato altri 34 colleghi (in realtà competitor) dell’area nord da Milano a Genova, da Torino a Bergamo e Brescia, attorno alle conseguenze della gestione “catastrofica” del Coronavirus, per far sentire la propria voce di operatori del settore ,fortemente penalizzati dalle decisioni prese. «Il fatto di aver sospeso le attività del turismo scolastico per “cause di forza maggiore” è una forzatura e sfocia in una situazione che porterà, se non corretta, alla chiusura gli operatori del turismo scolastico – spiega Paolo Radici – Per questo stiamo dando vita ad un tavolo di confronto, che vorremmo arrivasse al Ministero, perché non si possono prendere decisioni di questa portata a cuor leggero, senza confrontarsi con il settore che verrà interessato da queste decisioni. Il presidente del Consiglio, Conte e il Ministro dell’Istruzione, Azzolina, hanno decretato l’immediata sospensione delle attività senza considerare un fattore fondamentale: i vettori continuano a volare, i treni viaggiano, gli hotel sono aperti, i servizi vanno pagati e, a fronte di questa decisione univoca, gli organizzatori del turismo scolastico saranno gli unici a pagare. Non riceveremo rimborsi da compagnie di trasporto, aeree, da alberghi e fornitori di servizi, quindi di quanto già pagato, ossia e praticamente tutto, mentre gli istituti scolastici pretenderanno il reso di quanto già a noi corrisposto per le attività. Questo significa che saremo noi a soccombere a causa di una decisione univoca e scellerata».

