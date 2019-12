Go World: cresce l’interesse per l’offerta dei cluster specializzati

Sono stati 50 gli agenti di viaggio che hanno partecipato alle serate di Milano e Torino dedicate al diving nelle Filippine, organizzate da Go Scuba della famiglia Go World, e dall’ente del turismo della destinazione.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione numerosa e dell’interesse dimostrato dagli adv per i nostri nuovi programmi – afferma Marco Berettini, direttore commerciale di Go World -. Cresce in particolare l’apprezzamento per la specializzazione dei nostri cluster come Go Horse per cavalieri e amazzoni, Go Biker per scoprire il mondo su due ruote, Go to Fish per chi ama la pesca sportiva, Go Trekking per i trekkers, Go Surf per i surfisti e kitesurfers, nonché Io Viaggio con Dio per chi vuole riscoprire la propria spiritualità o Go 4 All per i viaggi accessibili».

«Le Filippine sono una meta in cui c’è ancora tanto da scoprire per i visitatori italiani, sia per quanto riguarda prodotti maturi come quello della subacquea, sia per tanti altri settori come il surf, il trekking o il semplice relax sulle spiagge», aggiunge Gerard Panga, tourism attaché del department of tourism Uk & Southern Europe.

Per l’occasione sono stati presentati i nuovi programmi Go Scuba nelle Filippine in programma per il 2020. Buceo Anilao (sette giorni / sei notti, da 570 euro voli esclusi): destinazione must per gli amanti della macro e fotografi subacquei con oltre 50 siti di immersioni in una zona ricca di biodoversità e famosa per i suoi nudibranchi e piccoli pesci.

Dal 7 al 18 maggio 2020, invece, oltre venti partecipanti si sfideranno nel contest più innovativo dell’anno: il Cluedo Subacqueo (12 giorni / 11 notti, partenza da Milano a 2.970 euro voli inclusi); Go World partecipa con una squadra tutta italiana che affronterà team europei per aggiudicarsi il titolo. L’occasione è ideale per combinare la passione per le immersioni in un sito imperdibile come Leyte con la curiosa competizione subacquea.

In promozione il pacchetto Malapascua Tepanee Resort (11gg/10notti per soggiorni dal 01/06 al 31/07 e a dal 01/09 al 30/09 a € 1.150 anziché € 1.230) patria degli Thresher shark che possono essere visti in qualsiasi momento dell’anno a Monad Shoal e Kemod Shoal e dove è facile avvistare nudibranchi, pesci rana, mandarino e cavallucci marini lasciando sbalorditi gli amanti della Macro fotografia.