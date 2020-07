Gardaland festeggia i suoi primi 45 anni, durante i quali ha accolto 100 milioni di visitatori

Gardaland compie 45 anni. Nel lontano 1975, il parco apriva per la prima volta i suoi cancelli accogliendo i piccoli e grandi visitatori in un mondo di favola e magia. Si trattava di una realtà assolutamente innovativa per l’epoca, che diede impulso alla nascita dell’industria dei parchi divertimento che si sviluppò solo successivamente in Italia e che ora è diventata una importante parte dell’economia turistica. Costituito in origine da poche attrazioni distribuite su una superficie di appena 90 mila metri quadrati, Gardaland nel tempo è cresciuto affermandosi come importante realtà a livello europeo e trasformandosi continuamente per soddisfare le esigenze e le aspettative dei suoi ospiti.

Tanti i momenti importanti della sua storia che vanno ricordati: dalla costruzione nel 1988 della dark ride La Valle dei Re – un’attrazione estremamente avveniristica mai esistita prima in Europa, parzialmente interrata e con scenografie particolarmente realistiche – all’apertura nel 1992 de I Corsari, che rappresentò l’opera più imponente mai realizzata fino a quel momento in un parco divertimenti italiano. La sua costruzione vide il coinvolgimento di ben trenta aziende, nazionali e americane, oltre tre anni di lavoro, per un investimento di ben 60 miliardi di lire. Tra le opere più recenti la costruzione, tra il 2000 e il 2002, dell’area Fantasy Kingdom che è tutt’oggi emblema del parco, l’apertura nel 2011 di Raptor, il primo wing coaster d’Europa e nel 2015 di Oblivion, primo dive coaster in Italia e il più lungo d’Europa.

Gardaland Resort occupa oggi una superficie di 600 mila metri quadrati e ospita circa 40 attrazioni suddivise in tre tipologie – adrenaline, adventure e fantasy –, in grado di soddisfare le esigenze dei diversi target di riferimento. Così come nel 1975 Gardaland ha dato il via all’industria del divertimento, quest’anno il parco è stato il primo in Italia a riaprire a seguito dell’emergenza sanitaria, facendo da apripista per tutti gli altri parchi a tema. Nel 2020 Gardaland è tornato così ad accogliere i suoi visitatori con tutte le attrazioni all’aperto e non ha rinunciato a stupire i suoi ospiti con l’introduzione di due nuovi show outdoor: 44 Gatti Rock Show e AquaFantasia – storia di acqua, luci e colori.

Nei suoi 45 anni di storia il Parco ha accolto 100 milioni di visitatori, segnando i momenti clou del divertimento in famiglia e con gli amici e coinvolgendo quattro generazioni, per le quali il parco è diventato una meta imprescindibile almeno una volta all’anno se non più. Gardaland è sempre stata una realtà molto importante anche dal punto di vista occupazionale: sono oltre 50 mila infatti le persone che negli anni hanno lavorato presso il resort. Tra questi, moltissimi i giovani che hanno avuto accesso a nuove opportunità di lavoro e tante le figure professionali che si sono formate in diversi ambiti che vanno dall’accoglienza al food & beverage fino alla sicurezza.