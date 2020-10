Eden Viaggi, le Canarie per riprendere a viaggiare in sicurezza nelle prossime stagioni

La stagione autunno-inverno alle Canarie è firmata Eden Viaggi. Per un autunno-inverno al caldo Eden Viaggi propone la destinazione Canarie, una valida alternativa europea perfetta in ogni momento dell’anno grazie al suo clima mite, a sole quattro ore di volo dall’Italia. In questo particolare momento, Eden Viaggi punta proprio su questa meta con proposte firmate Eden Village, Ciao Club, Appartameglio e Margò, per offrire alle agenzie di viaggio e ai clienti una proposta valida e ampia per tornare a viaggiare in tutta sicurezza.

Per Eden la garanzia di sicurezza e cura del cliente sono obiettivi principali. Per questo, nelle proposte del tour operator sono state integrate modifiche importanti: Eden ha ripensato ai propri servizi, ridefinendo le fasi del viaggio fin dalla partenza in aeroporto. Anche le azioni che si svolgono in struttura sono state modificate con una serie di raccomandazioni e regole da applicare e seguire per garantire la massima sicurezza dei clienti e del personale, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale attualmente previste.

Procedure di sanificazione degli spazi comuni e privati, ottimizzazione dei flussi degli ospiti, rimodulazione dell’intrattenimento per i più piccoli e progettazione di un servizio di animazione diffusa per evitare gli affollamenti, ripianificazione delle escursioni e dei trasferimenti nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, un Guest Relation e/o Quality Controller che controllerà l’andamento generale della vacanza e il rispetto del protocollo sia da parte degli ospiti sia dello staff. Nuove regole, oggi indispensabili per continuare a viaggiare, affiancate anche da misure di sicurezza specifiche che variano di Paese in Paese, e che nel caso delle Canarie si declinano in questo modo: compilazione del modulo “Spain travel health-SpTh” 48 ore prima della partenza da mostrare in aeroporto, utilizzo dell’app RadarCovid che avviserà del rischio di esposizione a Covid-19 a seconda della posizione nelle varie isole, mascherina da indossare all’aperto e nei luoghi pubblici, distanza interpersonale di 1,5 metri, tampone entro 48 ore al rientro in Italia, per citarne alcune (maggiori info qui). Da segnalare l’isola di Lanzarote tra i luoghi meno colpiti al mondo dal Covid-19, il che la rende una delle destinazioni più sicure da visitare con le massime precauzioni di sicurezza e di igiene.

Eden Viaggi è presente nelle quattro isole principali, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote, con strutture di alto livello e servizi pensati per ogni tipologia di viaggiatore: tante proposte imperdibili a prezzi davvero accattivanti con partenza dai principali aeroporti italiani. Per Margò un catalogo dedicato a questa destinazione, con offerte esclusive a prezzi ancor più vantaggiosi di quelli disponibili sul web. Il tour operator è presente su tutte e 4 le isole con i suoi super poteri, che alle Canarie si fanno in tre: Eat Around, Destination Card e la novità 2020 Easy Meal, che permette di scegliere liberamente se pranzare o cenare in hotel e, in caso di pasti non consumati, la possibilità di recuperarli dando all’ospite la possibilità di vivere la propria vacanza in totale libertà. Anche Eden Village e Ciao Club non sono da meno, tra le novità principali troviamo l’Eden Village Maxorata, recentemente ristrutturato e situato sulla costa sud-est dell’isola di Fuerteventura sulla lunga spiaggia di Jandìa, punto di forza della struttura, che offre anche ottime condizioni di balneabilità grazie al punto mare protetto dalle correnti principali e perfetto anche per i più piccoli.

A Gran Canaria invece è presente il Ciao Club Paradise Valle Taurito, una novità in casa Eden che sorge in una posizione privilegiata: una bella valle che fa da cornice al mare situato proprio di fronte all’hotel, ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del sole e a contatto con la natura. Non è da meno anche Lanzarote con il Ciao Club Relaxia Lanzasur a Playa Blanca, a brevissima distanza dalla bella spiaggia di sabbia bianca di Playa Flamingo. Inoltre, Eden Viaggi sarà presente alle Canarie anche con la nuova formula Appartameglio, che seleziona ville e appartamenti nelle località più rinomate e adatte alle famiglie, associate a servizi e strutture convenzionate.

«Eden Viaggi è pronta a ripartire e per l’autunno-inverno puntiamo sulle Canarie, offrendo ai nostri clienti e alle adv valide proposte in loco. Una destinazione meravigliosa che permette di rimanere in Europa con sole 4 ore di volo dall’Italia e talmente bella e selvaggia da garantire tutto quello che un viaggiatore può desiderare – spiega Angelo Cartelli, direttore commerciale di Eden Viaggi – Ogni isola è diversa, così come le tante esperienze che si possono fare in questa destinazione, una proposta eclettica che si adatta davvero ad ogni tipo di viaggiatore e che permette di proporre viaggi differenti che vadano incontro alle esigenze di tutti. Inoltre, chi decide di viaggiare con Eden avrà la possibilità di ricevere un rimborso pari al 100% in caso di annullamento qualora cause di forza maggiore impedissero la partenza*. Incentivi forti che permetteranno ai nostri clienti e alle adv di prenotare i prossimi viaggi in totale sicurezza, garantendo come sempre la massima affidabilità».