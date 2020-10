Eden Viaggi propone un catalogo esclusivo dedicato alle offerte Benessere. Proposte pensate per la cura del corpo e della mente, per concedersi alcuni giorni di meritato relax da assaporare lentamente all’interno di strutture di alta categoria che sapranno offrire agli ospiti particolari attenzioni per il loro benessere interiore ed esteriore. Come sempre per Eden Viaggi la sicurezza viene prima di tutto: gli hotel presenti nel catalogo si impegnano a rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge per il contenimento della pandemia Covid-19 e per garantire la massima sicurezza ai propri ospiti i quali sono tenuti, a loro volta, al totale rispetto di quanto previsto dai decreti in materia di Covid-19.

Nel catalogo sono presenti diversi pacchetti in hotel e resort 4 e 5 stelle in Italia, dotati di centri benessere all’avanguardia, delle SPA più moderne, di Centri Talassoterapici e Termali. Proprio in merito ai centri termali, nel catalogo Benessere di Eden Viaggi si possono trovare ben 18 strutture, dando così al cliente la possibilità di scegliere la località termale migliore in base alle proprie esigenze. Tra le principali proposte a catalogo troviamo: Bagni di Bormio, Terme di Pejo, Boario Terme, Abano Terme, Salsomaggiore Terme, Montecatini Terme, Saturnia e tante altre sparse tra il nord e il centro Italia.

Tra le offerte a catalogo, troviamo dei pacchetti Detox e remise en forme ideali per chi alla vacanza rilassante vuole anche abbinare la possibilità di tornare in forma e ritrovare un corretto equilibrio psicofisico. All’interno del catalogo sono presenti, infatti, strutture selezionate e altamente qualificate, adatte a soddisfare ogni tipo di esigenza, le Medical Spa e Beauty Clinic. In questi luoghi vengono affiancati, ai trattamenti tradizionali, veri e propri servizi di medicina estetica e curativa, supportati e seguiti costantemente da dottori specializzati che stilano un percorso da seguire adeguato alle diverse esigenze. Tra le regioni in cui sono presenti questi servizi troviamo il Veneto, la Toscana e il Lazio.

Eden Viaggi propone inoltre vacanze in strutture che, oltre alle terme, mettono a disposizione del cliente anche un ciclo di cure termali. Un soggiorno alle terme è spesso consigliato anche per ridurre lo stress quotidiano e recuperare le energie mentali, in alcuni casi specifici le cure termali sono sovvenzionate dallo Stato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, che permette a persone con determinati requisiti di accedere a un ciclo di trattamenti al di fuori delle strutture ospedaliere convenzionali. Queste strutture convenzionate si possono trovare in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.