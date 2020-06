Eden Viaggi apre la stagione estiva in piena sicurezza

Eden Viaggi riparte con la piena garanzia di sicurezza e cura del cliente.

La programmazione dei brand Eden riparte da subito con l’Italia per poi estendersi, in un primo momento, alle strutture di Egitto, Grecia e Spagna, in ripartenza nel mese di luglio. L’offerta dei marchi Eden continuerà ad aggiornarsi con nuove destinazioni nel corso delle prossime settimane.

Di seguito il dettaglio delle prime riaperture per ciascun marchio:

Nell’ambito della ricca offerta del nuovo catalogo Italia Margò, che include 136 strutture selezionate in Sardegna, Puglia e Sicilia e in altre 10 regioni, il marchio conferma l’avvio della stagione estiva con i pacchetti viaggio per la Sardegna a partire dal 24 giugno.

Per i turisti che desiderano visitare la regione sarà possibile viaggiare in traghetto grazie a tariffe agevolate a partire da 97 euro (A/R- passaggio ponte per 2 adulti e 2 bambini + vettura) dal porto di Livorno per Olbia e Golfo Aranci e con altre tariffe speciali dai principali porti italiani. Dal 27 giugno prendono inoltre il via anche i voli speciali verso Olbia e dal 5 luglio verso Cagliari.

Il 28 giugno si inaugurano invece le partenze per la Sicilia e per la Puglia, con voli settimanali speciali per Catania e Brindisi. In particolare partendo da questa data, sarà quindi possibile partire anche per le piccole Isole siciliane (Eolie e Lampedusa) presenti nel catalogo Italia di Margò e raggiungibili dopo il volo aereo con transfer via aliscafo.

Seguono poi le aperture sul Mediterraneo che riapre la propria programmazione con circa l’80% dell’offerta in catalogo, già dal 4 luglio per Grecia e Spagna con collegamenti da tutta Italia con voli di linea e low cost.

In programma e già pronti a partire anche i voli Neos che serviranno le isole Baleari con Minorca, Maiorca e Ibiza dal 11 e 12 luglio (in partenza da Malpensa e Verona per poi estendere le partenze anche da altri aeroporti italiani nelle settimane successiva) e la Grecia con Rodi l’11 luglio (voli speciali da Malpensa e Verona), Creta il 12 luglio, Kos il 17 luglio e Karpathos il 31 luglio (tutti con voli in partenza dalle stesse città, anche in questo caso sono già state programmate nuove partenze da altri aeroporti italiani).

Anche il marchio ANDA è pronto a ripartire dall’Italia e lancia per la stagione estiva tre nuovissimi tour in Sicilia, Sardegna e Puglia. Per chi vuole viaggiare in compagnia, le proposte del marchio garantiscono una totale autonomia di scelta su come viaggiare e cosa fare, senza rinunciare alla voglia di vivere una vacanza particolare e conoscere persone nuove.

Tre i tour a disposizione, uno per regione, che potranno essere prenotati: Sicilia Adventure, una Sicilia coast to coast da ovest a est con partenze il 13 agosto e il 10 settembre (Prezzo finito di 1.240 euro); Sardegna Adventure, una Sardegna diversa dal solito, un self-drive immersi in paesaggi unici lungo itinerari meno battuti, con partenze il 24 luglio e il 21 agosto (Prezzo finito di 1.370 euro) e Puglia Adventure, dai Sassi di Matera, il tour si prolunga verso sud, in Puglia, tra storia, natura, mare e tanto divertimento, partenze il 1 agosto e il 29 agosto (Prezzo finito di 1.050 euro).

I marchi Eden Viaggi, Eden Village e Ciao Club avviano la stagione estiva con l’apertura del 100% delle strutture in Italia.

In particolare, queste le principali date confermate:

Il marchio Eden Village apre la stagione in Sardegna il 14 Giugno grazie all’apertura della struttura EV Altura a Villasimius (soggiorno a partire da 690 euro), il 27 giugno con l’apertura dell’EV Li Cupulatti a Agrustos (soggiorno a partire da 623 euro), dell’EV Colostrai a Colostrai (soggiorno a partire da 824 euro) e EV Alma Resort a Castiadas (soggiorno a partire da 882 euro). Dal 24 giugno, anche in questo caso, sarà possibile aderire alla promozione che permette di prenotare il traghetto a partire da 97 euro (A/R per 2 adulti e 2 bambini con posto ponte e vettura) e dal 27 giugno saranno nuovamente attive le tratte aeree per la Sardegna grazie ai voli speciali Neos.

Il marchio Ciao Club è presente in Italia con strutture lungo lo stivale, tutte raggiungibili comodamente in macchina. Tra le strutture disponibili: il Ciao Club Parco dei Principi a Grottammare nelle Marche che dal 6 giugno sta già accogliendo i primi turisti (soggiorno pensione completa a partire da 630 euro,), il Ciao Club Parco dei Principi a Giulianova in Abruzzo (soggiorno pensione completa a partire da 665 euro), il Ciao Club Spiaggia Romea presso Lido delle Nazioni in Romagna (soggiorno in pensione completa + bevande a partire da 665 euro,) e il Ciao Club Il Girasole a Follonica (soggiorno in pensione completa + bevande a partire da 714 euro), tutti in riapertura tra il 18 e il 20 giugno. Ciao Club è pronto a ripartire anche in Puglia: confermato il Koinè nel Salento (soggiorno a partire da 630 euro) dal 21 giugno. Dal 28 giugno sarà inoltre possibile raggiungere le destinazioni pugliesi volando su Brindisi grazie ai voli speciali Neos.

In Sicilia riaprono infine il Ciao Club Le Dune a Mortelle (soggiorno a partire da 539 euro,), il 12 giugno, e le strutture Ciao Club Conte di Cabrera a Marina di Modica (soggiorno da luglio a partire da 592 euro) e il Ciao Club Eloro a Noto (soggiorno a partire da 525 euro), tra la fine del mese e l’inizio di luglio. Le strutture siciliane saranno comodamente servite da voli di linea, oggi già operativi, e con voli aerei speciali settimanali a partire dal 28 giugno.

Di imminente apertura le strutture a marchio Appartameglio, la nuova soluzione Eden Viaggi che seleziona appartamenti nelle mete più rinomate e adatte alle famiglie, associate a servizi di ristoranti e bar, centri animazioni e spiagge convenzionate e tanto altro. Il marchio offre proposte in Sicilia a San Vito Lo Capo dal 12 giugno (soggiorno in mezza pensione a partire da 342 euro,), in Sardegna a Porto Cervo dal 13 giugno (soggiorno a partire da 557 euro,), a Costa Rei dal 13 giugno (soggiorno a partire da 406 euro,) e Stintino dal 15 giugno (prezzo a partire da 470 euro,) e in Puglia in Ugento dal 20 giugno (soggiorno in mezza pensione a partire da 399 euro,).

Per quanto riguarda la ripartenza delle destinazioni fuori dall’Italia, sono confermate al momento le programmazioni di Spagna e Grecia, seppur non in versione completa.

In Spagna, nelle Baleari aprono l’Eden Village Ibiza (nell’omonima isola di Ibiza) e i Ciao Club Insotel Club Maryland a Formentera (soggiorno a partire da 1.291 euro, incluso transfer) e Samoa a Maiorca (soggiorno a partire da 1121 euro, incluso transfer ). Tutti dal 12 luglio, serviti da voli speciali Neos.

In Grecia, si riparte con Rodi l’11 luglio con l’apertura dell’Eden Village Lindos Royal (soggiorno a partire da 1.045 euro), il 12 luglio con Creta e il 17 luglio con Kos e l’apertura dell’Eden Village Natura Park (soggiorno a partire da 1.055, incluso transfer) e il 31 luglio con Karpatos e l’apertura del Ciao Club Bluu Bahari (soggiorno a partire da 1.034 euro).