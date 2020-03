Dirotta da Noi: cancellazioni gratuite con la campagna #partiperlestate

Annullamento gratuito, per qualsiasi motivo, senza alcuna giustificazione, fino a 30 giorni dalla partenza, con la garanzia di vedersi restituire non un semplice buono voucher, ma l’intera somma versata. E’ il cuore della nuova campagna #partiperlestate appena lanciata da Dirotta da Noi per il mare Italia.

“Di fronte alla delicata situazione che stiamo vivendo in questi giorni – spiega la ceo Sara Calabrese – stiamo cercando di adottare misure e attività promozionali indirizzate a ridare serenità alle agenzie di viaggio partner e a rassicurare il cliente”

Le risorse messe in campo in questi giorni dall’operatore specializzato in mare Italia e Albania con strutture in esclusiva e a gestione diretta, riguardano anche le tariffe, grazie alla promozione #prezzo+basso, con la quale si garantisce il pricing migliore sul mercato italiano per 100 villaggi e resort tricolori, oltre che per i sei Dclub del to, sempre in Italia e Albania

L’operatore in questi giorni sta agendo su più fronti, distaccando parte del team a supporto della rete commerciale e del reparto It. Il tutto cercando da una parte di studiare insieme alle adv partner azioni mirate sul territorio per “portare il cliente in agenzia”, nonché da un altro canto di limitare al massimo le richieste di annullamento, che stanno iniziando ad arrivare anche per i soggiorni mare.

“Dobbiamo essere forti e tenere duro in questa situazione difficile per tutto il settore turistico italiano – conclude Sara Calabrese -. Noi non rimaniamo fermi: noi ci siamo e vogliamo esserci. Perché viaggiare è la cosa più bella del mondo, e le cose belle non possono essere fermate”.