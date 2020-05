Digital challenge #MscDreams. Per le adv crociere di sette notti nel Mediterraneo Una crociera di sette notti nel Mediterraneo per chi saprà coinvolgere il maggior numero di clienti. E’ il premio che Msc Crociere ha riservato alle agenzie in grado di contribuire maggiormente al successo della nuova campagna social #MSCDreams: una digital challenge sui migliori ricordi delle vacanze a bordo; un mare di foto postate direttamente dagli utenti con l’hashtag omonimo. “Sognare e ricordare sono elementi cardine dell’esperienza Msc e, dato che le persone hanno sin da subito iniziato a condividere le foto delle proprie vacanze passate come reazione a #iorestoacasa, abbiamo voluto realizzare questa iniziativa per rivivere assieme a loro i ricordi più belli e, soprattutto, non smettere di sognare i prossimi viaggi – spiega il direttore marketing della compagnia, Andrea Guanci -.Con questo spirito è nato perciò il progetto #MSCDreams” La challenge sarà lanciata attraverso una piattaforma web pubblicata direttamente sul sito di Msc Crociere, all’interno del quale confluiranno tutte le foto postate su Instagram e Twitter con l’hashtag #MSCDreams. Lì gli utenti potranno anche interagire tra di loro e, magari, trarre ispirazione per i prossimi viaggi. Il lancio è previsto per il prossimo 11 maggio in Italia per poi essere esteso a livello globale nei giorni immediatamente successivi in simultanea su tutti i canali digitali Msc. Già da oggi gli agenti di viaggio, attraverso i propri canali social, possono invitare in anteprima i loro clienti a partecipare. Sarà sufficiente chiedere ai propri clienti e follower di postare i loro ricordi o i loro sogni su Instagram o Twitter usando appunto l’hashtag #MSCDreams e – importante – di essere menzionati all’interno del post (@nomeadv).

