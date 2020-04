Costa Crociere lancia il progetto #ripartiamoinsieme

Costa Crociere ritiene importante sostenere i propri partner con attività che possano aiutare a fronteggiare il difficile momento in cui versa il Paese e in particolare il comparto turistico. Per questa ragione, l’Azienda ha deciso di lanciare il nuovo progetto #ripartiamoinsieme, un innovativo programma di formazione disponibile all’interno di Costa Academy, che prevede una serie di contenuti e strumenti utili per “mantenersi in allenamento” ed essere pronti alla “nuova sfida” del dopo emergenza.

Attraverso la business community di Costa, gli agenti hanno accesso a video, articoli, webinar, infografiche, idee e suggerimenti che ruotano intorno a quattro temi fondamentali: Viaggiamo con la fantasia, Curiamo la relazione con il cliente, Pianifichiamo azioni concrete, Riapriamo il catalogo.

Nello specifico, sono due le fasi che caratterizzano il progetto. La prima punta a offrire alle Agenzie spunti di riflessione e consigli su come investire al meglio il proprio tempo e utilizzare efficacemente gli strumenti digitali con l’obiettivo di mantenere un buon contatto con i Clienti, anche a distanza. Rientrano in questo piano i due webinar in programma per il 9 e il 14 aprile dal titolo “Idee e riflessioni concrete per rilanciare le attività post Covid-19” e “Idee e suggerimenti per utilizzare al meglio i canali e gli strumenti digital e social al tempo del Covid-19”, che hanno già registrato il tutto esaurito e che verranno riproposti a breve.

La seconda fase di #ripartiamoinsieme si propone, invece, l’obiettivo di offrire soluzioni e iniziative concrete per aiutare le agenzie a riprogrammare un piano di comunicazione commerciale per stimolare la domanda delle vacanze in crociera.

«In questo momento il Covid-19 blocca i nostri spostamenti, ma non può fermare la nostra voglia di tornare a vivere la nostra vita e riprenderci il nostro futuro – commenta Carlo Schiavon, country manager Italia –. Costa Academy, che ha già svolto un lavoro eccezionale formando fino a oggi oltre 5.000 Agenti, ora diventa uno strumento ancora più utile attraverso il quale le agenzie possono guardare più serenamente al domani. #ripartiamoinsieme è un programma che intende consentire una facile realizzazione di piani di azione efficaci per rilanciare il business, rinforzare i rapporti con i clienti abituali e conquistarne di nuovi, soprattutto sfruttando le tecniche di marketing applicate ai canali digitali, che mai come in questo periodo vengono utilizzati dalla stragrande maggioranza degli italiani. Grazie a Costa Academy, inoltre, le agenzie hanno la possibilità di ispirarsi vicendevolmente in modo positivo, attraverso lo scambio di commenti, idee e suggerimenti: ancora una volta abbiamo ascoltato i nostri partner e li abbiamo messi al centro dell’attenzione perché questa è la migliore rotta da tenere per tornare a essere presto, tutti insieme, forti come prima, se non anche più di prima».