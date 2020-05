Caboverdetime riparte il 1° di agosto con i charter da Bergamo per l’isola di Sal

Un approccio ad hoc alla questione voucher, a cui si accompagna una politica commerciale particolarmente spinta per il mese di giugno. Il tutto accompagnato da una serie di iniziative per garantire il massimo della sicurezza agli ospiti in un’isola, quella di Sal, che ha già la fortuna di non essere stata per nulla colpita dal virus. Caboverdetime si accinge a ripartire e lo fa con la forza di un prodotto che vuole porsi come alternativa internazionale all’offerta Mare Italia.

“L’idea – racconta il direttore commerciale del to, Pietro Dusi – è quella di lanciare una fase sperimentale che andrà dal 1° agosto al 17 ottobre: se le vendite ci assicureranno tassi di riempimento charter adeguati, daremo il via alle nostre classiche rotazioni da Bergamo con Blue Panorama. La decisione la prenderemo il 30 di giugno. Altrimenti le vendite ripartiranno sicuramente dal 24 di ottobre”.

In questa prima fase, la strategia del to prevede niente acconto per adv e clienti, nonché la possibilità di cancellare la prenotazione senza penali, fino a 20 giorni dalla partenza. Per tutto il mese di giugno, chi prenoterà il Clubhotel Halos casa resort, la struttura di proprietà e a gestione diretta del to a Sal insieme al Sobrado Boutique Hotel, beneficerà inoltre di uno sconto di 200 euro, cumulabile con l’offerta Prenota prima che garantisce il prezzo migliore da catalogo e la cui validità sarà anch’essa estesa fino alla fine del mese prossimo. Sfruttando la vocazione originaria da aparthotel del Clubhotel Halos, alla classica formula all inclusive si aggiunge poi pure la Sal in libertà, che consente la prenotazione del solo appartamento più volo e servizi accessori del resort (spiaggia, lettini, accesso alla piscina…). Per quanto riguarda i voucher, infine, si è pensato di estenderne la validità fino alla fine del 2021, nonché di renderli cedibili e frazionabili.

“Pensiamo a un’occupazione camere al massimo al 60%, in modo da assicurare agli ospiti il giusto distanziamento in spazi che comunque già beneficiano di appartamenti da 55 metri quadrati – rivela l’area manager del Clubhotel Halos e Sobrado Boutique Hotel, Andrea Balzanelli, tornato in Italia appositamente dall’isola di Sal per offrire il proprio supporto alle agenzie -. Ma ci stiamo naturalmente adoperando per implementare tutte le misure necessarie ad affrontare questa stagione particolare, lasciando agli ospiti il piacere di godersi una vacanza in piena serenità. Niente buffet self-service ma servizio ai tavoli, dunque, a cui si aggiunge il check-in automatizzato all’atterraggio sull’isola, i trasferimenti in sicurezza da e per l’aeroporto con mezzi privati, l’inserimento di macchine a raggi Uv e germicide in tutta la struttura, la ionizzazione delle camere, la presenza di strumentazione non invasiva per la misurazione della temperatura corporea e un’animazione pianificata appositamente per la situazione che stiamo vivendo. Abbiamo inoltre ampliato il nostro ristorante principale grazie all’apertura di una terrazza aggiuntiva e stiamo per inaugurarne uno nuovo di grande capacità sulla spiaggia. Questa, infine, già particolarmente lunga, è stata ulteriormente ingrandita fino a 9 chilometri, grazie all’acquisto di terreni limitrofi, dando così la possibilità di assicurare un distanziamento tra ombrelloni di 4-5 metri“.