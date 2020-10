Destination Italia sarà a Rimini con un prodotto rinnovata per venire incontro alla domanda del turismo di prossimità Programmazione rinnovata per Destination Italia che si presenta al Ttg Travel Experience con un prodotto rimodulato per venire incontro alle modalità di viaggio imposte dall’attuale congiuntura. La dmc italiana sarà presente come lo scorso anno all’interno del padiglione Italia A5, presso lo stand 119 “Avevamo aperto il 2020 all’insegna delle migliori previsioni, registrando un vivace +30% di prenotazioni rispetto ai primi due mesi del 2019 – racconta Nicola Gasperini, ceo di Destination Italia –. Con l’emergenza sanitaria internazionale abbiamo però subito un’inevitabile perdita di business da alcuni mercati consolidati, in primis Nord e Sud America, Australia, ma anche Medio Oriente e Russia. Il perdurare della pandemia a livello globale fa quindi presumere che una ripresa significativa dei flussi turistici stranieri, soprattutto dai mercati a lungo raggio, non possa avvenire prima del secondo trimestre 2021. Abbiamo dunque colto l’occasione di una situazione così imprevedibile per accelerare ulteriormente la rivisitazione del business aziendale già avviata nel 2019, aprendoci maggiormente ai mercati di prossimità, anche in virtù delle numerose richieste di prodotto Italia che sono arrivate da operatori europei tradizionalmente specializzati nel lungo raggio, basati nel Regno Unito, in Spagna, in Francia e in Germania, ma anche in alcuni paesi dell’Est e del Nord Europa”.

