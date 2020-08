Idee per Viaggiare riparte da Emirati, Maldive, Seychelles e Thailandia. Le proposte per Natale e Capodanno

Emirati con Dubai e Abu Dhabi ma anche tante isole amate dagli italiani come Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia. Riparte da qui la programmazione di Idee per Viaggiare, che scommette sulle partenze di Natale e Capodanno, arricchendo ogni giorno di nuovi prodotti la sezione dedicata alle vacanze invernali del proprio sito.

“Riteniamo doveroso proporre programmi di viaggio soltanto dopo aver ottenuto le opportune rassicurazioni dai nostri fornitori in materia di date, procedure e condizioni di viaggio cui attenersi – spiega il product development manager del to, Roberto Massi -. Per questa ragione stiamo concentrando i nostri sforzi su Natale e Capodanno, certi che ci sarà maggior sicurezza nel tornare a viaggiare e particolare desiderio di evasione da parte del consumatore finale”.