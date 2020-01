Metemozioni: niente penali per le cancellazioni sulla Cina al 30 aprile. Molte le destinazioni in alternativa

Niente penali per le cancellazioni sulla Cina fino al prossimo 30 aprile. E’ l’iniziativa che Metemozioni, tour operator specializzato in viaggi nel grande Paese orientale, ha preso in conseguenza dell’allarme coronavirus. «Ci preme innanzi tutto esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà al popolo cinese e ai nostri colleghi che stanno vivendo l’attuale dura realtà, con l’augurio di ritrovare presto la serenità – dichiara infatti la co-titolare del to, Alessia Casinelli -. Nonostante a tutt’oggi non sia ancora arrivato lo sconsiglio da parte del ministero degli Affari esteri, della cooperazione internazionale e dell’Organizzazione mondiale della sanità, Metemozioni non sta applicando penali per tutte le partenze cancellate fino al 30 aprile 2020. Monitoriamo costantemente l’evoluzione della situazione e ci riserviamo di valutare caso per caso le prenotazioni future. Riteniamo che la correttezza e la serietà nei confronti delle agenzie e dei loro clienti sia prioritaria di fronte al mancato guadagno».