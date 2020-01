Utat Viaggi tra i protagonisti del roadshow Great American West Italia

Ci sarà anche Utat Viaggi al roadshow itinerante organizzato da Great American West Italia, organizzato per promuovere i cinque Stati delle Montagne Rocciose: Idaho, Montana, Wyoming, Nord Dakota e Sud Dakota. A rappresentare il to lombardo sarà presente la product manager Usa, Arianna Pradella.

In programma ci saranno quattro tappe dedicate agli agenti di viaggi, dal 26 al 30 gennaio, a Brescia, Bologna, Siena e Roma, in occasione delle quali verrà presentata la programmazione di Utat Viaggi dedicata a questa zona cosi spettacolare e ricca di spunti paesaggistici, naturali, etnici e storici. Per l’occasione l’operatore distribuirà un estratto del catalogo Usa 2020, che raggruppa l’offerta di pacchetti in formula self drive e in formula tour di gruppo nel Great American West.