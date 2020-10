Fiarc, una delle più storiche e rappresentative federazioni italiane degli agenti e rappresentanti di commercio, aderente a Confesercenti scende in campo a fianco di coloro che lavorano nel turismo, in quelle categorie.

Per ora on line, con una attività di consulenza mirata, grazie all’interessamento di Bruno Normanno, promotore ben noto in Emilia Romagna. L’incontro on line era esclusivamente rivolto ai responsabili commerciali del turismo, categoria che a partire dal lockdown di marzo ad oggi, ha subito cali di fatturato e introiti prossimi al 90%.

«Siamo figure strategiche nella distribuzione del prodotto turistico intermediato nelle agenzie di viaggi, che hanno subito pesanti ripercussioni, per via della chiusura dei viaggi all’Estero – spiega Normanno – Pur collaborando con tour operator, compagnie aeree, olta, autonoleggi abbiamo una figura giuridica, che non è rientrata nelle recenti misure nazionali prese dal Governo in favore del turismo».

Nella sua posizione di direttore commerciale di Tour2000, che già da tempo è impegnato con Fiarc nella tutela della categoria dei commerciali turismo, in particolare per l’Emilia Romagna, Normanno ha perorato questa iniziativa con un buon successo.

Nella prima “chiacchierata on line” hanno partecipato per Fiarc il direttore nazionale Fabio D’Onofrio e il coordinatore nazionale Corrado Luca Bianca per Assoturismo, la divisione turismo di Confesercenti, oltre ad una quarantina di figure professionali di tutta Italia, mentre

Fiarc ha preso l’impegno di fissare un incontro in questo mese con il Mef per portare all’attenzione la grave emergenza in cui versa la categoria.