Wttc mette a disposizione un nuovo strumento online per monitorare l’andamento del turismo globale Dati qualitativi e quantitativi facilmente accessibili da tutti a titolo gratuito, per monitorare l’andamento del turismo a livello globale e locale. E’ quanto offre la nuova COVID-19 Travel Demand Recovery Dashboard elaborata dal World Travel & Tourism Council, in collaborazione con McKinsey & Company. Lo strumento permette di navigare con semplicità tra una vasta mole di informazioni sulla domanda turistica, per analizzarne i trend in risposta alla progressiva riapertura dei confini tra le varie destinazioni. I dati sono ricavati da Google, per quanto riguarda gli andamenti delle ricerche sui viaggi online, e dai principali partner Wttc, tra cui ForwardKeys e Str, relativamente agli andamenti effettivi delle prenotazioni alberghiere e delle vendite di voli. “Cifre e dati sono elementi essenziali per le aziende, i governi e le altre organizzazioni impegnate a prendere decisioni informate e ad adottare politiche capaci di aiutare la ripresa di un settore che ha sofferto enormemente gli effetti della pandemia”, è il commento della presidente e ceo del Wttc, Gloria Guevara.

